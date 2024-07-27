Де Хеа начал переговоры с «Дженоа». Экс-вратарь «МЮ» без клуба с прошлого лета

Давид Де Хеа готов играть в чемпионате Италии.

Как сообщает The Athletic, 33-летний испанец начал переговоры с «Дженоа».

Футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года.

Статистику Де Хеа можно изучить здесь.

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