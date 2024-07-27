Де Хеа начал переговоры с «Дженоа». Экс-вратарь «МЮ» без клуба с прошлого лета
Давид Де Хеа готов играть в чемпионате Италии.
Как сообщает The Athletic, 33-летний испанец начал переговоры с «Дженоа».
Футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года.
Статистику Де Хеа можно изучить здесь.
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Рано ещё заканчивать.
Ни из-за больших запросов по ЗП, ни из-за желания играть только за топ-клуб - исключительно все недооценивали Давида