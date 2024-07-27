Де Хеа начал переговоры с «Дженоа». Экс-вратарь «МЮ» без клуба с прошлого лета

Теги серия А Италия возможные трансферы Дженоа Давид Де Хеа Футбол

Давид Де Хеа готов играть в чемпионате Италии.

Как сообщает The Athletic, 33-летний испанец начал переговоры с «Дженоа».

Футболист находится в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед» летом 2023 года.

Статистику Де Хеа можно изучить здесь.

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25 комментариев
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Ответ Максим Новиков
Какой важный курица. Помнится его в прошлом году турецкие гранды звали, а он решил что это не его уровень. А сейчас на Дженоа согласен
Лучше в Дженоа играть,чем в турецких грандах.
+21
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+18
Удачных переговоров Давиду.
Рано ещё заканчивать.
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+18
33 года , вратарь такого уровня, просто фантастика что не может найти работу
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-1
+9
Ответ Cearvm
Вроде Рома при деньгах, могла бы подсуетиться. Вообще ситуация странная, все-таки вратарь сильный, а тут клуб из середины таблицы. Даже ни одному околотопу не нужен?
А зачем им вратарь когда Свиллар хорош?
+6
0
+6
Ответ Cearvm
Вроде Рома при деньгах, могла бы подсуетиться. Вообще ситуация странная, все-таки вратарь сильный, а тут клуб из середины таблицы. Даже ни одному околотопу не нужен?
У Давида думаю аппетиты по зарплате не околотоповые, а топовые
+5
0
+5
Ответ jwbmwbqvih
Лучше в Дженоа играть,чем в турецких грандах.
Действительно лучше в итальянском середняке катать, чем играть в еврокубках. Я уж про зп молчу
+6
-1
+5
Ответ Forte Live
Удивительно. Человек в порядке. Недооценён.
Точно, именно из-за недооцененности он сидел без клуба, ага
Ни из-за больших запросов по ЗП, ни из-за желания играть только за топ-клуб - исключительно все недооценивали Давида
+6
-2
+4
Какой важный курица. Помнится его в прошлом году турецкие гранды звали, а он решил что это не его уровень. А сейчас на Дженоа согласен
+8
-4
+4
не тупи - Спартак и де хеа))))
+3
0
+3
Ответ Cearvm
Вроде Рома при деньгах, могла бы подсуетиться. Вообще ситуация странная, все-таки вратарь сильный, а тут клуб из середины таблицы. Даже ни одному околотопу не нужен?
Плохо у Ромы все с деньгаии. Платежка раздута сильно. Да и не нужен он
+2
0
+2
Для Дженоа это топ-трансфер, еще и бесплатно.
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0
+1
Ответ Давид Agabekyan
А зачем им вратарь когда Свиллар хорош?
Хотят чтобы второй кипер тоже был неплох, ну а часть его высокой зарплаты постараются отбить на продаже футболок, хотя вратарская форма не пользуется таким спросом как форма полевых игроков.
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Доигрался
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Вот кого нужно пригласить вместо Максименко!)
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Его в прошлом сезоне в Ноттингем звали, а там и клуб не слабее Дженоа, и зарплату повыше платили бы
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Ответ Денис Ширинов
33 года , вратарь такого уровня, просто фантастика что не может найти работу
А известно какой у него сейчас уровень после года паузы(тем более по сути без серьёзных тренировок) да ещё и в его возрасте?
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в Комо
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Ответ jwbmwbqvih
Лучше в Дженоа играть,чем в турецких грандах.
И чем же лучше, интересно?)
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Ответ Oliver Kromwel
Его в прошлом сезоне в Ноттингем звали, а там и клуб не слабее Дженоа, и зарплату повыше платили бы
Ага, деревья в прямом и переносном смысле не слабее Дженоа. Вы вообще видел матчи итальянских середняков и аутсайдеров? Апл такой уровннь интеллекта и не снился
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