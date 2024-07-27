Поддержать Харрис в борьбе с Трампом призвала лучший бомбардир сборной США Уомбак: «На акции «Побеждайте с черными женщинами» собрали свыше 1 млн долларов. Пришла наша очередь»

Теги женский футбол сборная США жен Эбби Уомбак Политика Дональд Трамп Футбол

Эбби Уомбак призвала поддержать Камалу Харрис в борьбе с Дональдом Трампом.

«В воскресенье вечером 44 тысячи женщин собрались на онлайн-мероприятии Win With Black Women («Побеждайте с черными женщинами»), чтобы поддержать Камалу Харрис, и собрали свыше одного миллиона долларов.

Пришла наша очередь показать себя», – написала лучший бомбардир женской сборной США перед видеоконференцией White Women: Answer the Call («Белые женщины: ответьте на вызов»).

Впоследствии стало известно, что благодаря 160 тысячам участниц по итогам этой акции было собрано около двух миллионов долларов.

Рапино и Сью Берд поддержали Харрис в борьбе с Трампом за пост президента США: «Нельзя допустить возвращения сами знаете кого. Мы можем избрать не просто женщину, а чернокожую женщину»

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

31 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трамп, давай камин-аут, переиграй их на их же территории
+47
-2
+45
Это же гениально: внешняя политика - к черту!
Экономика - к черту!
Промышленность - к черту!
Наркомания - к черту!
Безконтрольная миграция - к черту!
Главное - чтобы счастливы были ЛГБТ и цвет президента был потемнее, желательно женщина.
+52
-8
+44
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Ещё бы европейская пропаганда хорошо писала о Трампе)
+17
-1
+16
Ответ Jesse Boy
Она такая же черная, как сам Трамп. Смесь вонючих индусов и ямайцев, но а ля гер ком а ля гер.
Прадедушка у неё черными рабами торговал
и получил компенсацию в 11 миллионов фунтов на
современные деньги от британской короны после запрета работорговли
+10
0
+10
Она такая же черная, как сам Трамп. Смесь вонючих индусов и ямайцев, но а ля гер ком а ля гер.
+12
-2
+10
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Как здорово хлебатель европейской пропаганды развешивает ярлыки).
Дураку же понятно, что европейская пропаганда не будет хорошо писать о Трампе, учитывая что Трамп пошел на Европу экономической войной. Это точно так же как российские журналисты вряд ли будут хорошо писать о Байдене, если они, конечно, не прикормлены грантами демпартии.
+10
-1
+9
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Мейнстримные глобалистские европейские сми хвалят политику Байдена, ну кто бы сомневался )) А еще они до последнего отрицали, что Байден впал в маразм и если бы его не заставили снять свою кандидатуру продолжали бы делать это до сих пор )
+10
-1
+9
Это новость о том, как в США тебя банят в комментариях и социальных сетях, если ты пишешь #WhiteLivesMetter?
+5
-1
+4
Спортс АСТАНАВИСЬ или сделай раздел ПАЛИТИКААА
+3
-1
+2
Ответ Любитель побеждать
Это же гениально: внешняя политика - к черту! Экономика - к черту! Промышленность - к черту! Наркомания - к черту! Безконтрольная миграция - к черту! Главное - чтобы счастливы были ЛГБТ и цвет президента был потемнее, желательно женщина.
вообще пофиг и США к черту ))
+2
0
+2
Ох, теперь спортс новости о бодибилдерах на главную выставляет))
+1
0
+1
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Как только слышу слово «байденомика», меня разбирает смех:))))
+1
0
+1
А негры почему не донатят с пособий? Где солидарность?🤔🤔🤔
+4
-3
+1
вернёмся к спорту - лучший бомбардир по какому спорту ? спортс, ну как то несерьёзно вы относитесь к работе.
0
0
0
Ну вот !
Вовсе не обязательно быть белой лесбиянкой чтобы поддерживать Камалу , достаточно просто быть левой и феминисткой !
0
0
0
Ответ Алексей Мишин
Трамп, давай камин-аут, переиграй их на их же территории
Кое-кто пробовал уже, не помогло.
0
0
0
А побеждайте с белыми женщинами . Это как лозунг не о чем?
0
0
0
Ответ Pigmalion
Как здорово хлебатель европейской пропаганды развешивает ярлыки). Дураку же понятно, что европейская пропаганда не будет хорошо писать о Трампе, учитывая что Трамп пошел на Европу экономической войной. Это точно так же как российские журналисты вряд ли будут хорошо писать о Байдене, если они, конечно, не прикормлены грантами демпартии.
Комментарий удален модератором
Ответ Анри Карлайл
Следи за своей страной, там без тебя разберутся, хворый)
Если бы все страны следили исключительно за собой и за своими проблемами, мир был бы совершенно иным.
Почему бы сша не следить за своей страной, и не лезть со своей «демократией» на другие континенты, ась?
+1
-1
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Тут должен быть босс Питера Паркера,когда он смотрел серьезно,а потом рассмеялся.
0
0
0
Ответ Cristiano Ronaldo
Комментарий скрыт
Очень спорно - во многих показателях на стороне Байдена играет, что при Трампе случилась эпидемия короновируса, которая подрезала многие его результаты, а Байденомика началась при общем оживлении после карантинов. Плюс в некоторых аспектах, он просто пожинает плоды реформ Трампа, которые в силу глобальности еще и начинают давать результат через 5-7 лет.
P.S. Немного не понимаю нашего общего предвкушения победы Трампа - как раз по дистанции, через несколько лет, его экономическая политика сильно снизит доходы России от энергетики, металлургии и ряда других крайне важных статей экспорта
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий