Поддержать Харрис в борьбе с Трампом призвала лучший бомбардир сборной США Уомбак: «На акции «Побеждайте с черными женщинами» собрали свыше 1 млн долларов. Пришла наша очередь»

Эбби Уомбак призвала поддержать Камалу Харрис в борьбе с Дональдом Трампом.

«В воскресенье вечером 44 тысячи женщин собрались на онлайн-мероприятии Win With Black Women («Побеждайте с черными женщинами»), чтобы поддержать Камалу Харрис, и собрали свыше одного миллиона долларов.

Пришла наша очередь показать себя», – написала лучший бомбардир женской сборной США перед видеоконференцией White Women: Answer the Call («Белые женщины: ответьте на вызов»).

Впоследствии стало известно, что благодаря 160 тысячам участниц по итогам этой акции было собрано около двух миллионов долларов.

Рапино и Сью Берд поддержали Харрис в борьбе с Трампом за пост президента США: «Нельзя допустить возвращения сами знаете кого. Мы можем избрать не просто женщину, а чернокожую женщину»

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