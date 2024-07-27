Поддержать Харрис в борьбе с Трампом призвала лучший бомбардир сборной США Уомбак: «На акции «Побеждайте с черными женщинами» собрали свыше 1 млн долларов. Пришла наша очередь»
Эбби Уомбак призвала поддержать Камалу Харрис в борьбе с Дональдом Трампом.
«В воскресенье вечером 44 тысячи женщин собрались на онлайн-мероприятии Win With Black Women («Побеждайте с черными женщинами»), чтобы поддержать Камалу Харрис, и собрали свыше одного миллиона долларов.
Пришла наша очередь показать себя», – написала лучший бомбардир женской сборной США перед видеоконференцией White Women: Answer the Call («Белые женщины: ответьте на вызов»).
Впоследствии стало известно, что благодаря 160 тысячам участниц по итогам этой акции было собрано около двух миллионов долларов.
Рапино и Сью Берд поддержали Харрис в борьбе с Трампом за пост президента США: «Нельзя допустить возвращения сами знаете кого. Мы можем избрать не просто женщину, а чернокожую женщину»
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Экономика - к черту!
Промышленность - к черту!
Наркомания - к черту!
Безконтрольная миграция - к черту!
Главное - чтобы счастливы были ЛГБТ и цвет президента был потемнее, желательно женщина.
и получил компенсацию в 11 миллионов фунтов на
современные деньги от британской короны после запрета работорговли
Дураку же понятно, что европейская пропаганда не будет хорошо писать о Трампе, учитывая что Трамп пошел на Европу экономической войной. Это точно так же как российские журналисты вряд ли будут хорошо писать о Байдене, если они, конечно, не прикормлены грантами демпартии.
Вовсе не обязательно быть белой лесбиянкой чтобы поддерживать Камалу , достаточно просто быть левой и феминисткой !
Почему бы сша не следить за своей страной, и не лезть со своей «демократией» на другие континенты, ась?
P.S. Немного не понимаю нашего общего предвкушения победы Трампа - как раз по дистанции, через несколько лет, его экономическая политика сильно снизит доходы России от энергетики, металлургии и ряда других крайне важных статей экспорта