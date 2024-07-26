Игнатович о карьере: «На своем пике в «Амкаре» я во всех матчах возил всех защитников. Фернандес из ЦСКА мне говорил: «Ты надоел»

Теги ЦСКА Амкар премьер-лига Россия Сборная России по футболу Первая лига Динамо Москва Павел Игнатович Марио Фернандес Футбол

Павел Игнатович высоко оценил свою игру во время карьерного пика.

«Если смотреть на мою карьеру спустя все прошедшее время, то, положа руку на сердце, если бы у меня был выбор между предложением от «Динамо» и возможностью остаться в «Амкаре» в той атмосфере, зная, что они еще хотя бы сезон проведут в РПЛ, то я бы остался еще на год в Перми. 

Я бы стал намного сильнее. Думаю, даже из «Амкара» я бы уехал в сборную России. Сто процентов. На том своем пике я во всех матчах, в которых выходил в старте «Амкара» (3+2 по системе «гол плюс пас» в 14 играх в сезоне-2012/13 – Sports), я возил всех защитников. Когда мы играли с ЦСКА, даже Фернандес говорил мне: «Ты надоел меня возить».

Помню, в одном моменте я выпрыгнул [на мяч], а Марио ударил меня коленом прямо в спину. После этого я попросил замену», – рассказал бывший игрок российских клубов. 

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59 комментариев
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Сомневаюсь что Фернандес мог вымолвить хоть слово по русски
+188
0
+188
Ответ Eric_Cartman
Пик карьеры - 3 гола за чемпионат
А у вас что, футбол в забитии голов заключается что ли? А как же возение?)
+101
-6
+95
Пик карьеры - 3 гола за чемпионат
+88
-5
+83
Игнатович через 20 лет - если бы не переход в Шинник, я бы претендовал на золотой мяч
+72
0
+72
Ответ Жаргал Шадапов
Сомневаюсь что Фернандес мог вымолвить хоть слово по русски
Говорят что иностранцы в первую очередь матом овладевают. Может Фернандес как раз на на нашем благородном ему сказал)
+36
-2
+34
рано у товарища пятница началась
+26
-1
+25
Ответ Буратино55
Игнатович через 20 лет - если бы не переход в Шинник, я бы претендовал на золотой мяч
И статья на Спортс:
Кого возил Игнатович, 20 лет спустя , где они сейчас ...
+22
0
+22
Он ему на русском прям так и сказал или после матча остался, чтоб через Гугл Переводчик сообщить?
+18
0
+18
Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
Говорят что иностранцы в первую очередь матом овладевают. Может Фернандес как раз на на нашем благородном ему сказал)
Судя по Марио, я сомневаюсь что он даже это выучил
+19
-2
+17
Игнатович на португальском интервью давал?)
+18
-2
+16
А теперь мы играем с ним в одном любительском чемпионате и скидываемся по 500р за матч на аренду и судью.
+15
-1
+14
Самое страшное, что скорее всего большинство лимитчиков думает как он. У них какое-то особое мироощущение 😀
+13
-1
+12
Лютый топарь!
+11
-2
+9
Так в футболе не возить надо, а голы забивать. Я про такого "великого" футболиста забывать уже начал. Скромностью мужчина явно не обладает.
+9
-2
+7
Ответ Gestor_36
Игнатович на португальском интервью давал?)
На бразильском
+6
0
+6
Фернандес за 12 лет в стране выучил только: "Спасибо, русия!".
Так что стелит и фантазирует
+6
-1
+5
Ответ Евгений Соловьёв
🤣🤣Спасибо за комментарий
да пожалуйста😀
+4
0
+4
Ответ Дэни Леви Де Лаурентис
Говорят что иностранцы в первую очередь матом овладевают. Может Фернандес как раз на на нашем благородном ему сказал)
Да. Ты ЗАДОЕЛ уже, бро*
+4
0
+4
«Ты надоел меня возить»...
Да Фернандес даже на пальцах и с помощью мата такое предложение не выдал бы никогда по-русски.
Я дмаю, Фернандесу даже на португальском эта фраза далась бы не с первого раза.
+4
0
+4
Потенциал явно был. Но пик прошел очень быстро
+5
-1
+4
Сказочный Паша, работает теперь инструктором в фитнес клубе Скульпторс... Возил он всех... Даже в тот, ещё не пиковый Зенит не смог пробиться, поехал по Амкарам да Волгам в пердиве пылить.
+3
0
+3
Ответ nikolai 75
рано у товарища пятница началась
🤣🤣Спасибо за комментарий
+4
-1
+3
Ответ Алексей Полиенков
А у вас что, футбол в забитии голов заключается что ли? А как же возение?)
И говорение Фернандеса, который за 10 лет ни слова не выучил по русски.
+3
0
+3
Мне тоже порой невероятные сны снятся
+5
-2
+3
Это кто вообще?
+5
-3
+2
Ответ Буратино55
Игнатович через 20 лет - если бы не переход в Шинник, я бы претендовал на золотой мяч
Да ну это ЗМ. Зато закончил карьеру в лучшей лиге мира. Если бы еще годик в Шиннике остался, то и во второй бы попылил)
+2
0
+2
как ему марио «говорил»? марио не знает русский, тогда тем более
+3
-1
+2
Фернандес отвечал? На русском? балабол
+2
0
+2
Ещё один водовоз
+3
-1
+2
У атакующего игрока, 6 голевых пасов к 35 годам.
+3
-1
+2
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