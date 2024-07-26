Игнатович о карьере: «На своем пике в «Амкаре» я во всех матчах возил всех защитников. Фернандес из ЦСКА мне говорил: «Ты надоел»

Павел Игнатович высоко оценил свою игру во время карьерного пика.

«Если смотреть на мою карьеру спустя все прошедшее время, то, положа руку на сердце, если бы у меня был выбор между предложением от « » и возможностью остаться в « » в той атмосфере, зная, что они еще хотя бы сезон проведут в РПЛ, то я бы остался еще на год в Перми.

Я бы стал намного сильнее. Думаю, даже из «Амкара» я бы уехал в сборную России. Сто процентов. На том своем пике я во всех матчах, в которых выходил в старте «Амкара» (3+2 по системе «гол плюс пас» в 14 играх в сезоне-2012/13 – Sports), я возил всех защитников. Когда мы играли с , даже Фернандес говорил мне: «Ты надоел меня возить».

Помню, в одном моменте я выпрыгнул [на мяч], а ударил меня коленом прямо в спину. После этого я попросил замену», – рассказал бывший игрок российских клубов.

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