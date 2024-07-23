Правительство Германии потратило 531 000 евро на полеты министров на Евро, в том числе с использованием ВВС. Левая партия недовольна: «Безответственность либо оторванность от реальности»

Теги бундеслига Германия Сборная Германии по футболу УЕФА Евро-2024 Политика деньги Футбол

Правительство Германии потратило более 500 000 евро на перелеты на игры Евро.

Как передает Bild, Федеральное правительство Германии назвало сумму, затраченную на перелеты министров, посещавших матчи домашнего Евро-2024, в ответ на запрос Левой партии. Расходы составили около 531 тысячи евро.

При этом высокопоставленные немецкие политики, включая канцлера Германии Олафа Шольца, министра здравоохранения Карла Лаутербаха и министра внутренних дел Нэнси Фезер, пользовались для перелетов трансферными службами Министерства обороны.

Отмечается, что УЕФА бесплатно предоставляла немецким министрам билеты на матчи чемпионата Европы. На игры с участием сборной Германии квота представителей Федерального правительства составляла 30 человек, а на все остальные матч – 10 человек.

Представители Левой партии раскритиковали высокие расходы правительства на перелеты, а также присутствие на нескольких матчах супруги канцлера.

«Те, кто тратит более полумиллиона евро на шесть предполагаемых деловых поездок, либо абсолютно безответственны, либо полностью оторваны от реальности. Военно-воздушные силы не должны быть альтернативным вариантом транспорта для развлечений федерального правительства», – сказал глава фракции Левой партии Бундестага Серен Пельманн.

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39 комментариев
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Лучше бы раздали эти деньги берлинским бабушкам
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Надеюсь, на каждого?! А то стыдно как-то за них и за Германию!
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Das ist другое
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Диктатура Шольца
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Вычесть из зарплаты и 12 ударов кнутом
+9
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Вообще все верно. Меркель в свое время радостно ходила в супермаркет рядом с домом, а Шольцу что-то приспичило ВВС подтянуть, чтобы сгонять на матч. Причем в этом случае это расходы одного гос ведомства со средств полученных из другого, что вообще говоря предмет аудита.
+7
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+6
Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
Значит московским.
+9
-4
+5
Ответ filippa
есть доказательства? или это в ..... написано ?
до откуда у него берлинская бабка... гонит
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0
+4
Ответ Птюч
Комментарий удален модератором
потужно
+6
-3
+3
Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
есть доказательства? или это в ..... написано ?
+5
-2
+3
Ответ Marcus-light
Вообще все верно. Меркель в свое время радостно ходила в супермаркет рядом с домом, а Шольцу что-то приспичило ВВС подтянуть, чтобы сгонять на матч. Причем в этом случае это расходы одного гос ведомства со средств полученных из другого, что вообще говоря предмет аудита.
Шольц до поста канцлера был градоначальником Гамбурга и крутил мутные гешефты с китайцами насчет гамбургского порта.Сколотил себе пару лямов,был под следствием но умудрился пролесть.во власть где он обладает неприкосновенностью.Так что эти замутки с ВВС это на фоне старых дел просто невинная игра в салочки.
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Ответ filippa
как? че там лететь то. ? что той германии я от берлина до Мюнхена чут меньше 3 часов..
Чё ты глупости пишешь? От Мюнхена до Берлина на общ транспорте 4:30 часов ,а на машине 6 с половиной..
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Мне бы их заботы... Тут газопровод взорвали, а им как бы хны и простой народ страдает. А тут перелёты считают... 😄
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Времена и люди разные, пороки одинаковые и так с сотворения мира
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Ответ deligy
Вычесть из зарплаты и 12 ударов кнутом
почему 12?
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Ответ Семён Жуйло
Das ist anders.
Ну раз начал, то правильно будет das ist was anderes
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Ответ Camicadze
Das ist другое
Das ist anders.
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Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
Скорее удавятся. 😁
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Ответ Ебздрогыч
После статьи о том, как в Германии ездят поезда, вполне логично, что ребята из правительства выбрали самолеты
А могли бы и электровелосипеды выбрать))
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Ответ tolgol1974
Что бы у нас в аналогичной ситуации журова сказала? Или опозиционеры из новых людей.
а что бы на Луне сказали лунатики в такой ситуации?
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Со стерхами летали?
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Ответ nik-nemez
Шольц до поста канцлера был градоначальником Гамбурга и крутил мутные гешефты с китайцами насчет гамбургского порта.Сколотил себе пару лямов,был под следствием но умудрился пролесть.во власть где он обладает неприкосновенностью.Так что эти замутки с ВВС это на фоне старых дел просто невинная игра в салочки.
А на фоне Урсулы, которая помогала Pfizer’у заключить контракты по закупке их вакцин на сумму €35 млрд, это вообще сущие копейки. Кстати как продвигается расследование?) Это другое.
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Ответ filippa
как? че там лететь то. ? что той германии я от берлина до Мюнхена чут меньше 3 часов..
За 2 ойро
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Ответ Vatikan
почему 12?
Они себя считали 12-тым игроком.
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как? че там лететь то. ? что той германии я от берлина до Мюнхена чут меньше 3 часов..
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Ответ Любимый пудель Валеры
потужно
Главное правда.
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Комментарий удален модератором
Не так уж много в масштабах такого большого и богатого государства
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Это другое, так бы сказали у нас.
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Где там зелёный Хабек и его спичи о CO2 убивающем нашу планету?
Более полмиллиона ойро на перелеты.Имеют возможности.
Вспоминается премьер одной из стран ЕС прилетевшая в Брюссель на частном джете,а за 150 м от Leopoldruimte пересела на подготовленный лисапет и с дебильной улыбкой и знаком о "вреде CO2" подкатила к зданию Европарламента.
Лицемерные люди,если не сказать грубее.
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