Правительство Германии потратило 531 000 евро на полеты министров на Евро, в том числе с использованием ВВС. Левая партия недовольна: «Безответственность либо оторванность от реальности»

Правительство Германии потратило более 500 000 евро на перелеты на игры Евро.

Как передает Bild, Федеральное правительство Германии назвало сумму, затраченную на перелеты министров, посещавших матчи домашнего Евро-2024, в ответ на запрос Левой партии. Расходы составили около 531 тысячи евро.

При этом высокопоставленные немецкие политики, включая канцлера Германии Олафа Шольца, министра здравоохранения Карла Лаутербаха и министра внутренних дел Нэнси Фезер, пользовались для перелетов трансферными службами Министерства обороны.

Отмечается, что УЕФА бесплатно предоставляла немецким министрам билеты на матчи чемпионата Европы. На игры с участием сборной Германии квота представителей Федерального правительства составляла 30 человек, а на все остальные матч – 10 человек.

Представители Левой партии раскритиковали высокие расходы правительства на перелеты, а также присутствие на нескольких матчах супруги канцлера.

«Те, кто тратит более полумиллиона евро на шесть предполагаемых деловых поездок, либо абсолютно безответственны, либо полностью оторваны от реальности. Военно-воздушные силы не должны быть альтернативным вариантом транспорта для развлечений федерального правительства», – сказал глава фракции Левой партии Бундестага Серен Пельманн.

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