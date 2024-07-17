Актер Гусман о Евро: «Испания побеждает благодаря иммиграции. Родители Уильямса пересекли Сахару и перелезли забор в Мелилье, Ямаль – сын марокканца и гражданки Экваториальной Гвинеи»
Актер Даниэль Гусман высказался о происхождении ключевых игроков сборной Испании.
Испания выиграла Евро-2024, обыграв в финале сборную Англии (2:1).
«Некоторые из самых важных голов испанской сборной были забиты Ламином Ямалем – сыном марокканца Мунира и Шейлы из Экваториальной Гвинеи – и Нико Уильямсом, родители которого пересекли пустыню Сахара и перелезли через забор в Мелилье.
Испания побеждает благодаря иммиграции», – написал Гусман в твиттере.
50-летний Гусман наиболее известен по фильму «Экстаз», где он играл с Хавьером Бардемом, и сериалам «Полицейские, в сердце улиц», «Галерея Вельвет».
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Нико Уильямс: «Мать шла босиком по пустыне в поисках лучшей жизни, хлеба и крыши над головой, а отец отправился в Лондон, чтобы нас прокормить. Это пример для нас»
Ой, я забыл, про них можно или хорошо, или ничего.
А сколько то эфиопов заехало?
В сотнях/тысячах? Как там с цифрами относительно? Или "штучный" товар?
Тогда можно и французов Лапорта и Ле Нормана упомянуть