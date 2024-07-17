Актер Гусман о Евро: «Испания побеждает благодаря иммиграции. Родители Уильямса пересекли Сахару и перелезли забор в Мелилье, Ямаль – сын марокканца и гражданки Экваториальной Гвинеи»

Актер Даниэль Гусман высказался о происхождении ключевых игроков сборной Испании.

выиграла , обыграв в финале сборную (2:1).

«Некоторые из самых важных голов испанской сборной были забиты – сыном марокканца Мунира и Шейлы из Экваториальной Гвинеи – и , родители которого пересекли пустыню Сахара и перелезли через забор в Мелилье.

Испания побеждает благодаря иммиграции», – написал Гусман в твиттере.

50-летний Гусман наиболее известен по фильму «Экстаз», где он играл с Хавьером Бардемом, и сериалам «Полицейские, в сердце улиц», «Галерея Вельвет».

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