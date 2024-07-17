Актер Гусман о Евро: «Испания побеждает благодаря иммиграции. Родители Уильямса пересекли Сахару и перелезли забор в Мелилье, Ямаль – сын марокканца и гражданки Экваториальной Гвинеи»

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Политика Нико Уильямс кино Ламин Ямаль Футбол

Актер Даниэль Гусман высказался о происхождении ключевых игроков сборной Испании.

Испания выиграла Евро-2024, обыграв в финале сборную Англии (2:1).

«Некоторые из самых важных голов испанской сборной были забиты Ламином Ямалем – сыном марокканца Мунира и Шейлы из Экваториальной Гвинеи – и Нико Уильямсом, родители которого пересекли пустыню Сахара и перелезли через забор в Мелилье.

Испания побеждает благодаря иммиграции», – написал Гусман в твиттере.

50-летний Гусман наиболее известен по фильму «Экстаз», где он играл с Хавьером Бардемом, и сериалам «Полицейские, в сердце улиц», «Галерея Вельвет».

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80 комментариев
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Что думает по этому поводу его брат Юлий?🤔
+158
0
+158
Ответ олдовый манк
Что думает по этому поводу его брат Юлий?🤔
Ставит тройку
+104
-1
+103
Какая дичь. Англия черная, Франция чернее некуда. А Испанцы побеждают благодаря иммиграции. И никто ведь не говорил об этом в 2018 или на прошлом евро🤷‍♂️
+78
-6
+72
Ответ Aleksey Yashin
Ставит тройку
Двойку "Федору Двинятину")
+46
0
+46
И сколько на одного такого таланта приходится нахлебников, а то и преступников из мигрантов?
+51
-8
+43
Ответ Этот Райола хочет денег
И сколько на одного такого таланта приходится нахлебников, а то и преступников из мигрантов?
Лучше задайтесь вопросом сколько на одного преступника и нахлебника приходится честно работающих людей с мигрантским прошлым или корнями, сильно удивитесь столкнувшись с реальностью далекой от скандальных заголовков.
+43
-8
+35
Перелезли через забор уже воспринимается как подвиг, а не как нарушение государственных границ) Где-то мы свернули не туда
+20
-1
+19
Я сначала подумал Юлий Гусман подался в спорт
+13
0
+13
Ответ олдовый манк
Что думает по этому поводу его брат Юлий?🤔
не бойся, он с тобой
+8
0
+8
Испания и раньше побеждала без эмиграции. так что это тут не причем.
+6
0
+6
Давайте выскажемся о происхождении актера Гусмана. Угадать его, судя по фамилии и лицу, в котором отражена вся тысячелетняя печаль вечно гонимого народа, совершенно несложно.
Ой, я забыл, про них можно или хорошо, или ничего.
+8
-2
+6
Эй, Гусман, скажи, что точик тоже чут-чут памагал.
+6
-1
+5
Так что помешало Франции?)
+5
0
+5
У этого чувака даже фото на кинопоиске нет, актёрище!
+6
-1
+5
Ответ AminO2
Да что там сборная Испании?! Что бы делала великая русская литература без эфиопских иммигрантов?
Прадед по матери Абрам Петрович Ганнибал?
А сколько то эфиопов заехало?
В сотнях/тысячах? Как там с цифрами относительно? Или "штучный" товар?
+5
0
+5
зенит побеждает за счет бразилов и газа
+6
-2
+4
Испания чуть ли не самая «светлая» европейская сборная на сегодня) О чем он говорит?
+6
-2
+4
Ответ Красная стрела
Какая дичь. Англия черная, Франция чернее некуда. А Испанцы побеждают благодаря иммиграции. И никто ведь не говорил об этом в 2018 или на прошлом евро🤷‍♂️
А почему все подумали что это хейт? Может человек наоборот говорит о плюсах иммиграции.
+5
-1
+4
Ответ Красная стрела
Какая дичь. Англия черная, Франция чернее некуда. А Испанцы побеждают благодаря иммиграции. И никто ведь не говорил об этом в 2018 или на прошлом евро🤷‍♂️
Тю, АПЛ маны мочат других, но Англия с Их Стерлингами и Ко святая!!
+4
-1
+3
Так это плохо или хорошо?
Тогда можно и французов Лапорта и Ле Нормана упомянуть
+3
0
+3
Насруи Эбана реально же не испанец.
+5
-2
+3
Аааа...вот почему Франция, Англия и Германия проиграли им!((((((
+3
-1
+2
Ответ Спортан
Двойку и ни баллом больше
https://ibb.co/WzmhGg9
+2
0
+2
Ответ Aleksey Yashin
Ставит тройку
Двойку и ни баллом больше
+2
0
+2
У Гусмана всегда были неадекватные оценки.
+2
0
+2
Так в любой западной сборной мигрантов в разы больше чем в испанской, ну кроме итальянской
+2
-1
+1
Ответ I BoT
Через лет 50, вполне. Но европейцы сами виноваты что мало рожают. В том же Нигере например, рожают в среднем 7 детей, а в Италии и Испании около 1. Немудрено что европейцев всё меньше становится
Просто где то рожают "non stop",на инстинктах(удивительно,как голод в африканских странах не влияет на процесс),а где то "ценности" проповедуют.
+1
0
+1
Ответ Лужин
Лучше задайтесь вопросом сколько на одного преступника и нахлебника приходится честно работающих людей с мигрантским прошлым или корнями, сильно удивитесь столкнувшись с реальностью далекой от скандальных заголовков.
Это бесполезно, как бисер метать перед свиньями. Я бы посмотрел с удовольствием, как москвичи бы сами драили свои дворы и подъезды, строили бы дома и чистили снег сейчас.
+5
-4
+1
А России таджики и узбеки помогут выиграть ЧЕ или ЧМ?
+2
-1
+1
Ответ Красная стрела
Какая дичь. Англия черная, Франция чернее некуда. А Испанцы побеждают благодаря иммиграции. И никто ведь не говорил об этом в 2018 или на прошлом евро🤷‍♂️
Подожди, скоро в Европе сделают анклавы белых и будут называть их гетто
+3
-2
+1
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