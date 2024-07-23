Корнеев о Флике в «Барсе»: «Он не выживет там, Испания – это сумасшедший прессинг с первого дня. Удивлен, что убрали Хави – он буквально вытаскивал команду»
Игорь Корнеев заявил, что Ханс‑Дитер Флик не выдержит давления в «Барселоне».
Немецкий специалист возглавил каталонский клуб перед началом сезона‑2024/25, сменив на этом посту Хави.
«Я думаю, что Флик не выживет в «Барселоне». Испания – это сумасшедший прессинг с первого дня. Там после одного поражения уже говорят о кризисе.
Я до сих пор удивлен, что убрали Хави, который буквально вытаскивал команду», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной России Корнеев.
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Если с Хави не получилось, то можно рассмотреть кандидатуру Мостового или Абаскаля.
У них есть испанский опыт.
Мостовой ещё и чеканить умеет.
Те кто над ним здесь прикалывается , тролли которые вообще нихера не понимают в футболе
Неважно какая фамилия выиграла чемпионат, просто тупо сливать тренера знающего как выигрывать титулы за 1 сезон неоправданных ожиданий, в котором особенно хорош был Реал
А у реала адекватное руководство
Карло сезоном ранее проиграл чемпионат, слил Лч 4-0, но ему доверились и сами знаете что из этого вышло
В любом топ-клубе давление сумасшедшее, пресса никого не щадит.
Лапорта лицемер и ему так надо