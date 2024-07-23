Корнеев о Флике в «Барсе»: «Он не выживет там, Испания – это сумасшедший прессинг с первого дня. Удивлен, что убрали Хави – он буквально вытаскивал команду»

Теги Игорь Корнеев Барселона Хави Ла Лига Ханс-Дитер Флик Матч ТВ Футбол

Игорь Корнеев заявил, что Ханс‑Дитер Флик не выдержит давления в «Барселоне».

Немецкий специалист возглавил каталонский клуб перед началом сезона‑2024/25, сменив на этом посту Хави.

«Я думаю, что Флик не выживет в «Барселоне». Испания – это сумасшедший прессинг с первого дня. Там после одного поражения уже говорят о кризисе.

Я до сих пор удивлен, что убрали Хави, который буквально вытаскивал команду», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной России Корнеев.

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32 комментария
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Согласен.
Если с Хави не получилось, то можно рассмотреть кандидатуру Мостового или Абаскаля.
У них есть испанский опыт.
Мостовой ещё и чеканить умеет.
+55
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Хави выжимал максимум из состава который есть
Те кто над ним здесь прикалывается , тролли которые вообще нихера не понимают в футболе
+19
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+12
Ответ Always_sam
сколько ж можно в каждой новости про тренеров любой команды писать про мостового. типа шутка с тридцатого раза становится только смешнее?:)
Да!
+15
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+11
Ответ леннорыч-абрамович
Согласен. Если с Хави не получилось, то можно рассмотреть кандидатуру Мостового или Абаскаля. У них есть испанский опыт. Мостовой ещё и чеканить умеет.
сколько ж можно в каждой новости про тренеров любой команды писать про мостового. типа шутка с тридцатого раза становится только смешнее?:)
+14
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+8
У Барселоны неадекватное руководство
Неважно какая фамилия выиграла чемпионат, просто тупо сливать тренера знающего как выигрывать титулы за 1 сезон неоправданных ожиданий, в котором особенно хорош был Реал

А у реала адекватное руководство
Карло сезоном ранее проиграл чемпионат, слил Лч 4-0, но ему доверились и сами знаете что из этого вышло
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Да ладно, давление в Испании - это Хави всех своими жалобами напугал. В Германии вон Наггельсмана уволили при замечательных результатах, Тухель, вообще, сбежал из команды. В Англии Хосеп на 7-й год только уважение своё заслужил после победы в ЛЧ, а в Италии и говорить нечего: там головы тренеров летают только так.

В любом топ-клубе давление сумасшедшее, пресса никого не щадит.
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Что там Хави, они убирали там в своё время лучшего футболиста планеты
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Хави уволили зря
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Флик - хозяин нашей барселоны. Какое давление может быть на него?
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Ответ Pixel 8
Флик - хозяин нашей барселоны. Какое давление может быть на него?
Какой вашей Барселону?
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Второе место может возьмёт и может из группы выйдет в лиге чемпионов.
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Флик как тренер Баварии был очень хорош, но с Барсой с таким неровным составом, вряд ли что то подобное выйдет, так что не считаю что с его назначением Барса приблизится к Реалу или будет рвать в лч
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Ответ Я Гражданин Мира
Что там Хави, они убирали там в своё время лучшего футболиста планеты
Выпнули и не вернули
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Тут не вытаскивать надо а затаскивать матчи
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Ответ Always_sam
сколько ж можно в каждой новости про тренеров любой команды писать про мостового. типа шутка с тридцатого раза становится только смешнее?:)
Просто другую ещё придумывать надо.
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Ответ Always_sam
сколько ж можно в каждой новости про тренеров любой команды писать про мостового. типа шутка с тридцатого раза становится только смешнее?:)
Ты посмотри на аватарку его, кому если не ему в тренерах разбираться)
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Ответ Диман5454
У Барселоны неадекватное руководство Неважно какая фамилия выиграла чемпионат, просто тупо сливать тренера знающего как выигрывать титулы за 1 сезон неоправданных ожиданий, в котором особенно хорош был Реал А у реала адекватное руководство Карло сезоном ранее проиграл чемпионат, слил Лч 4-0, но ему доверились и сами знаете что из этого вышло
К сожалению, приходится признать, что менеджмент Барселоны существенно проигрывает менеджменту Реала. Особенно обидно, что клуб растерял потенциал, заработанный в эпоху Пепа и Энрике.
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Корнеев неплохой был полузащитник, техничный. По нонешним меркам суперзвезда. А в те времена у нас таких корнеевых на две сборных с хвостиком было.
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Ответ as009595@icloud.com
Выпнули и не вернули
После этого Месси выиграл копа Америку 2 раза и чемпионат мира а Барселона во главе с Лапортой мучиться, что делать.
Лапорта лицемер и ему так надо
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Ответ Юрий Кечко
Хави выжимал максимум из состава который есть Те кто над ним здесь прикалывается , тролли которые вообще нихера не понимают в футболе
С жироной два раз так выжал, что 8 мячей получил, ещё разок выжал с ПСЖ на 4 мяча. А ещё был Вильярреал на пятерочку, про классико я упущу, САА ами посмотрите.
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Ответ Юрий Кечко
Хави выжимал максимум из состава который есть Те кто над ним здесь прикалывается , тролли которые вообще нихера не понимают в футболе
99% комментаторов и персонала сайта. Чую опять забанят
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Ответ songbilong
Если не ошибаюсь, у него требл и 2:8?
У Великой Баварии!!!
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Ответ Surviving
Флик вообще не тренер, он провалится там.
Если не ошибаюсь, у него требл и 2:8?
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Ответ леннорыч-абрамович
Согласен. Если с Хави не получилось, то можно рассмотреть кандидатуру Мостового или Абаскаля. У них есть испанский опыт. Мостовой ещё и чеканить умеет.
Мостового не трогать! Ему Станкович багаж в Спартаке готовит, осталось только бумажку заветную получить
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Ответ Always_sam
сколько ж можно в каждой новости про тренеров любой команды писать про мостового. типа шутка с тридцатого раза становится только смешнее?:)
с 300 го)
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Да но клубную карьеру под конец скомкал, в ПСЖ не сложилось, тоже выпнули, хорошо хоть в ПЛС разрывает
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Писал много раз, что увольнение Хави - огромная ошибка. Но раз уж так получилось, то Флик - вполне неплохой вариант, из оставшихся. Главное, чтобы не уволили через год. Поспешные выводы делают только дилетанты и люди без характера. Года - мало, чтобы делать выводы.
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прям вот уж и вытаскивал...) время покажет кто прав
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