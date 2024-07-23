Корнеев о Флике в «Барсе»: «Он не выживет там, Испания – это сумасшедший прессинг с первого дня. Удивлен, что убрали Хави – он буквально вытаскивал команду»

Игорь Корнеев заявил, что Ханс‑Дитер Флик не выдержит давления в «Барселоне».

Немецкий специалист возглавил каталонский клуб перед началом сезона‑2024/25, сменив на этом посту Хави.

«Я думаю, что не выживет в «Барселоне». Испания – это сумасшедший прессинг с первого дня. Там после одного поражения уже говорят о кризисе.

Я до сих пор удивлен, что убрали , который буквально вытаскивал команду», – сказал бывший полузащитник «Барселоны» и сборной России Корнеев.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду