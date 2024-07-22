«Барселона» сообщила агентам Уильямса, что сможет выплатить отступные. «Блауграна» постарается перечислить 58 млн евро до 12 августа

Теги Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы деньги Нико Уильямс Футбол

«Барселона» заверила Нико Уильямса, что подпишет его этим летом.

Relevo сообщает, что каталонцам необходимо улучшить финансовую ситуацию, прежде чем они смогут выплатить «Атлетику» отступные в размере 58 млн евро, однако «блауграна» успокаивает представителей футболиста, утверждая, что все получится.

Если в ближайшие недели не будет никакого прогресса, вингер присоединится к команде из Бильбао 12 августа, но «Барселона» уже сообщила его агентам, что сможет перечислить необходимую сумму.

Она постарается сделать это до того, как Уильямс вернется из отпуска, и уже активизировала работу над всеми операциями, которые помогут наладить экономику.

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

43 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бонусы сберспасибо накопят и оплатят
+23
-2
+21
Ответ войд
Комментарий скрыт
И выплатят отступные и зарегистрируют, ты так не волнуйся а то говорят все болезни от нервов
+17
-4
+13
Ответ войд
Комментарий скрыт
Уже готовите отмазки?)
+17
-6
+11
Ответ kaka10
"А подписать контракт и зарегистрировать только уж следующим летом" - прошептал Деку
Зарплатные фонд уже всего 65% . Так что хейтеры идите лесом
+13
-3
+10
Ответ Born is the King
58 это отличная цена, когда реал тратит на эндриков,марчиняков и реньеров по 50-60 млн
И то кредитные нищуки из реала растягивают это на 10 лет, а гигачад Лапорта за раз оплатит 60 лямов
+9
-5
+4
Ответ войд
Комментарий удален модератором
Как к стате хлебало после евро и КА?
+7
-4
+3
Неужели только Барселона хочет его выкупить за 58 миллионов? По идее за такие деньги должна быть очередь из топ-клубов
+3
-1
+2
Ямалю дружка покупают, что бы тому скучно не было.
+2
0
+2
Лапорта: "не продавайте его, я куплю как только получу зарплату до конца месяца"
+2
0
+2
Барса будет продавать плитки из сортиров на Камп Ноу что бы оплатить этот трансфер.
+2
0
+2
Ответ войд
Комментарий скрыт
Не ссы все нормально будет
+3
-2
+1
Ответ Арчибалрог
Комментарий удален пользователем
К сожалению для болельщиков барсы, она сама себя в такое положение загнала. А так надеюсь купят и еще усилятся. Нужна сильная барса.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Бервинов
Неужели только Барселона хочет его выкупить за 58 миллионов? По идее за такие деньги должна быть очередь из топ-клубов
думаю дело в том, что он сам только в барсу хочет.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Бервинов
Неужели только Барселона хочет его выкупить за 58 миллионов? По идее за такие деньги должна быть очередь из топ-клубов
Тот же Челси слился из-за лички. Это вам не за Мудриков по 70 платить и не ноунейм бразилов по 20 лямов брать, это рисково!
+1
0
+1
Другими словами, Лапорта бронь до 15 августа на Уильямса повесил.
0
0
0
Ответ Арчибалрог
Комментарий удален пользователем
Вы забыли про зимнее трансферное окно написать.
0
0
0
Ответ Арчибалрог
Комментарий удален пользователем
Не путай фанов и глоров.
Надеюсь Барса купит Нико, Ольмо и нормального опорника в конце концов.
А ещё поменьше травм, сезон не начался а в лазарете 4 игрока основы.
0
0
0
А этому Релево можно доверять?
+1
-1
0
Ответ Дмитрий Бервинов
Неужели только Барселона хочет его выкупить за 58 миллионов? По идее за такие деньги должна быть очередь из топ-клубов
Тут желание игрока решает.
По сообщениям СМИ и сам Нико хочет в Барсу.
0
0
0
Комментарий удален пользователем
Ипотеку взяли?
0
0
0
Ответ CTPEKO3ETC
Бонусы сберспасибо накопят и оплатят
Черную пятницу ждут
0
0
0
Ответ CTPEKO3ETC
Бонусы сберспасибо накопят и оплатят
И баллами Пятёрочки ✌️
+2
-2
0
Ответ войд
Комментарий скрыт
Комментарий удален модератором
Ответ Born is the King
58 это отличная цена, когда реал тратит на эндриков,марчиняков и реньеров по 50-60 млн
Че ты гонишь?))) Реньер в 30 обошелся, да с ним случился провал, такое бывает) на Эндрика посмотрим через пару лет) за Вини с Родриго по 40 заплатили, че про это не пишешь?)) Или напомнить трансферы Барсы?))
+6
-6
0
Ответ Арчибалрог
Комментарий удален пользователем
Комментарий удален модератором
Ответ Savardus
Единственный клуб мира, который ведет переговоры о покупке игрока с позиции "Мы постараемся". Надеждный бизнес-партнер именно такими эпитетами и общается.
Врят ли кто то знает досконально суть разговор, не журналисты уж точно
+3
-3
0
Барселона нацеливается на какого-нибудь новичка. Фаны Реала в комментариях примитивно и однообразно пытаются шутить про рычаги и продажу крови, плазмы, органов. Барселона покупает и регистрирует игрока. Фаны Реала в комментариях молчат.
И так каждое лето 🤷🏻‍♂️
+1
-1
0
Ответ ЭкспертДиванный
Как к стате хлебало после евро и КА?
Барселона там разве играла ?)
0
0
0
Ответ Вячеслав Новиков
И выплатят отступные и зарегистрируют, ты так не волнуйся а то говорят все болезни от нервов
Боление за Реал ни к чему хорошему не приводит, увы
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий