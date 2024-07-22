«Барселона» сообщила агентам Уильямса, что сможет выплатить отступные. «Блауграна» постарается перечислить 58 млн евро до 12 августа
«Барселона» заверила Нико Уильямса, что подпишет его этим летом.
Relevo сообщает, что каталонцам необходимо улучшить финансовую ситуацию, прежде чем они смогут выплатить «Атлетику» отступные в размере 58 млн евро, однако «блауграна» успокаивает представителей футболиста, утверждая, что все получится.
Если в ближайшие недели не будет никакого прогресса, вингер присоединится к команде из Бильбао 12 августа, но «Барселона» уже сообщила его агентам, что сможет перечислить необходимую сумму.
Она постарается сделать это до того, как Уильямс вернется из отпуска, и уже активизировала работу над всеми операциями, которые помогут наладить экономику.
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Надеюсь Барса купит Нико, Ольмо и нормального опорника в конце концов.
А ещё поменьше травм, сезон не начался а в лазарете 4 игрока основы.
По сообщениям СМИ и сам Нико хочет в Барсу.
И так каждое лето 🤷🏻♂️