Карим Бензема считает, что «Реал» способен повторить успех предыдущего сезона.

– «Реал» в прошлом сезоне выиграл все. Что вы думаете об этом?

– Да, это был впечатляющий сезон. «Реал» всегда был лучшей командой в мире – игроки уходят, на их место приходят другие, но «Реал» всегда будет на вершине. Это лучший клуб, и он будет продолжать доказывать это.

– Вы не жалеете о своем уходе?

– Одни игроки приходят, другие уходят – так будет всегда. Мое время пришло. Конечно, я вспоминаю [о «Реале»] с радостью. В прошлом сезоне они были сильны, показали отличный футбол, и поэтому выиграли Лигу чемпионов и .

– Может ли кто-либо поставить под угрозу доминирование « »?

– Это лучшая команда мира. Они всегда борются за все трофеи. На сегодняшний день я не вижу команд, которые могли бы превзойти «Реал».

– После такого успешного сезона закрепить успех обычно трудно. Как вы считаете, может ли «Реал» повторить свое достижение?

– Конечно. Я просто не вижу команды лучше, чем «Реал». Игроки, тренер, президент – у них есть все, – сказал нападающий « ».

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