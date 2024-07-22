Бензема о «Реале»: «Лучший клуб мира, он всегда будет на вершине. Не вижу команды, которая сегодня может превзойти «Мадрид»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Футбол

Карим Бензема считает, что «Реал» способен повторить успех предыдущего сезона.

– «Реал» в прошлом сезоне выиграл все. Что вы думаете об этом?

– Да, это был впечатляющий сезон. «Реал» всегда был лучшей командой в мире – игроки уходят, на их место приходят другие, но «Реал» всегда будет на вершине. Это лучший клуб, и он будет продолжать доказывать это.

– Вы не жалеете о своем уходе?

– Одни игроки приходят, другие уходят – так будет всегда. Мое время пришло. Конечно, я вспоминаю [о «Реале»] с радостью. В прошлом сезоне они были сильны, показали отличный футбол, и поэтому выиграли Лигу чемпионов и Ла Лигу.

– Может ли кто-либо поставить под угрозу доминирование «Реала»?

– Это лучшая команда мира. Они всегда борются за все трофеи. На сегодняшний день я не вижу команд, которые могли бы превзойти «Реал».

– После такого успешного сезона закрепить успех обычно трудно. Как вы считаете, может ли «Реал» повторить свое достижение?

– Конечно. Я просто не вижу команды лучше, чем «Реал». Игроки, тренер, президент – у них есть все, – сказал нападающий «Аль-Иттихада».

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32 комментария
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Ну пожалуй только Ман Сити может составить конкуренцию, но в остальном конкурентов у Реала нет.
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Реал за последний 10 лет прилично оторвался от свои преследователей, и я не вижу чтобы в ближайшем будущем кто-то приблизился к ним.
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Даже если Реал не будет ничего выигрывать лет 50 (во что слабо вериться), его еще по величию не факт, что кто-то догонит.
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Ответ Green grass
Фанат рычаглоны, который в трудный для клуба момент, топит за Сити. Ничего нового. Это 90% "фанатов" ФК 115 нарушений
90 слишком мало, там все 99,9
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Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Не плохо было бы слёзки подобрать.
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Ответ Товарищ Бразаускас
Комментарий скрыт
А чем МС намного сильнее?
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Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Фанат рычаглоны, который в трудный для клуба момент, топит за Сити.

Ничего нового. Это 90% "фанатов" ФК 115 нарушений
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Ответ Кросс Тони Кросса
Реал никогда не обыгрывал Факел.
А вот это серьёзное заявление.
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Ответ VuNePonimaete
А вдруг Барселона возьмёт 10 ЛЧ подряд? тогда догонят довольно быстро
🤣
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Ответ vtsch4svws
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Так чё ему мешало пройти дальше?
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Ответ vtsch4svws
Фарт автобуса
Автобус, забивший 4 гола? Вау
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Которые надевали футболку ПСЖ 😏
А потом унижавшей их футболки Баварии.
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Ответ Syndycate
У них ударов по воротам больше, владения, и XG... А еще говорят, что предголевые тоже сейчас важнее, чем голы в футболе, как то так в общем)) Ну это по мнению местных кулес))
Та я уже понял что им 10 передач поперек намного важнее одной вперёд).
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Реал никогда не обыгрывал Факел.
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Это вы Зенит не знаете. Вот он супер пупер Мега клуб (они так говорят).
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Ответ meringue
90 слишком мало, там все 99,9
Которые надевали футболку ПСЖ 😏
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Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
ты кто воин? 😂😂😂
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Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Так превосходит что дутый приехал оборонять 0:0 на СБ в первом матче,а в итоге пришлось вынуть три от своего хозяина)
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Конечно, в кампании 2023/24 мадридцы выиграли Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании.
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Ответ Товарищ Бразаускас
Комментарий скрыт
У Реала теперь есть Мбаппе. Это очень хороший козырь.
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Ответ Товарищ Бразаускас
Командная игра и тренер для начала
А в Реале бегают в разброс все? Или как они прошли Сити, Баварию? Чем Гвардиола как тренер сильнее Анчелотти?
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Ответ meringue
А чем МС намного сильнее?
У них ударов по воротам больше, владения, и XG... А еще говорят, что предголевые тоже сейчас важнее, чем голы в футболе, как то так в общем))
Ну это по мнению местных кулес))
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Ответ VuNePonimaete
А вдруг Барселона возьмёт 10 ЛЧ подряд? тогда догонят довольно быстро
Думаю на такое даже Реал не способен.
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