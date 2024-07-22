Бензема о «Реале»: «Лучший клуб мира, он всегда будет на вершине. Не вижу команды, которая сегодня может превзойти «Мадрид»
Карим Бензема считает, что «Реал» способен повторить успех предыдущего сезона.
– «Реал» в прошлом сезоне выиграл все. Что вы думаете об этом?
– Да, это был впечатляющий сезон. «Реал» всегда был лучшей командой в мире – игроки уходят, на их место приходят другие, но «Реал» всегда будет на вершине. Это лучший клуб, и он будет продолжать доказывать это.
– Вы не жалеете о своем уходе?
– Одни игроки приходят, другие уходят – так будет всегда. Мое время пришло. Конечно, я вспоминаю [о «Реале»] с радостью. В прошлом сезоне они были сильны, показали отличный футбол, и поэтому выиграли Лигу чемпионов и Ла Лигу.
– Может ли кто-либо поставить под угрозу доминирование «Реала»?
– Это лучшая команда мира. Они всегда борются за все трофеи. На сегодняшний день я не вижу команд, которые могли бы превзойти «Реал».
– После такого успешного сезона закрепить успех обычно трудно. Как вы считаете, может ли «Реал» повторить свое достижение?
– Конечно. Я просто не вижу команды лучше, чем «Реал». Игроки, тренер, президент – у них есть все, – сказал нападающий «Аль-Иттихада».
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Ну это по мнению местных кулес))