Стоичков о трансфере Нико Уильямса: «Он может сделать погоду в «Барсе». Лапорта и Деку не должны сомневаться»
Христо Стоичков призвал «Барселону» приобрести Нико Уильямса.
– Вы бы заплатили за Уильямса такую сумму?
– А сколько он стоит?
– 58 миллионов евро.
– Надо брать. Я уже говорил, что рекомендовал руководству «Барселоны», чтобы они его купили. Не купили, а теперь они хотят его приобрести.
Лапорта и Деку (президент и спортивный директор «блауграны» – Sports) не должны сомневаться, что он подходит «Барселоне». Он может играть не только левого вингера, но и правого, а также на позициях центрфорварда и ложной девятки.
Он может сделать погоду в «Барсе», – сказал экс-форвард «Барселоны».
Болельщик попросил Лапорту подписать Нико Уильямса. Президент «Барсы» ответил: «Постараемся»
Фланги состоящие и двух чуть ли не главных игроков победителей евро , это как минимум перчатка Реалу , без этого трансфера будет сложно
Кстати в довесок могли бы тогда и Морату за пятнашку взять на сдачу , полностью нападение из сборной было бы , да и поинтереснее он сейчас Левандовски
Барса не может заплатить 58 млн одним платежом, но если Уильямс продлится в Бильбао с отступными ~100 млн, то Атлетик может отдать его в аренду с правом выкупа в рассрочку.
К слову сейчас ни у одного из интересующихся клубов нет свободных 58 млн одним платежом, но все могут найти эти деньги через трансферы других игроков. У Барсы пока лучшая позиция в переговорах с игроком, но им проблематичнее всех найти свободные 58 млн. Так что сага может быть до конца ТО.
Врятли Атлетик очень хочет продавать игрока конкуренту за ЛЧ, хоть и непрямому.
Попадётся какой-нибудь бус или топ и Нико будет бесполезен,как и другой 17 летний бегунок)