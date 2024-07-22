Стоичков о трансфере Нико Уильямса: «Он может сделать погоду в «Барсе». Лапорта и Деку не должны сомневаться»

Христо Стоичков призвал «Барселону» приобрести Нико Уильямса.

– Вы бы заплатили за Уильямса такую сумму?

– А сколько он стоит?

– 58 миллионов евро.

– Надо брать. Я уже говорил, что рекомендовал руководству «Барселоны», чтобы они его купили. Не купили, а теперь они хотят его приобрести.

и (президент и спортивный директор «блауграны» – Sports) не должны сомневаться, что он подходит «Барселоне». Он может играть не только левого вингера, но и правого, а также на позициях центрфорварда и ложной девятки.

Он может сделать погоду в «Барсе», – сказал экс-форвард «Барселоны».

Болельщик попросил Лапорту подписать Нико Уильямса. Президент «Барсы» ответил: «Постараемся»