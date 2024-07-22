Стоичков о трансфере Нико Уильямса: «Он может сделать погоду в «Барсе». Лапорта и Деку не должны сомневаться»

Теги Барселона Атлетик Деку Ла Лига Христо Стоичков Жоан Лапорта Нико Уильямс Футбол

Христо Стоичков призвал «Барселону» приобрести Нико Уильямса.

– Вы бы заплатили за Уильямса такую сумму?

– А сколько он стоит?

– 58 миллионов евро.

– Надо брать. Я уже говорил, что рекомендовал руководству «Барселоны», чтобы они его купили. Не купили, а теперь они хотят его приобрести. 

Лапорта и Деку (президент и спортивный директор «блауграны» – Sports) не должны сомневаться, что он подходит «Барселоне». Он может играть не только левого вингера, но и правого, а также на позициях центрфорварда и ложной девятки.

Он может сделать погоду в «Барсе», – сказал экс-форвард «Барселоны».

Болельщик попросил Лапорту подписать Нико Уильямса. Президент «Барсы» ответил: «Постараемся»

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45 комментариев
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осталось самая малость ....НАЙТИ ДЕНЬГИ
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игрок интересный. но трансферная политика по принципу "куплю шубу, а спать буду без матраса" - такое себе
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Ответ Nick Dovgo
игрок интересный. но трансферная политика по принципу "куплю шубу, а спать буду без матраса" - такое себе
Уильямс далеко не абы что
Фланги состоящие и двух чуть ли не главных игроков победителей евро , это как минимум перчатка Реалу , без этого трансфера будет сложно

Кстати в довесок могли бы тогда и Морату за пятнашку взять на сдачу , полностью нападение из сборной было бы , да и поинтереснее он сейчас Левандовски
+26
-11
+15
Нико и Ямаль на флангах атаки Барсы - это было бы супер! Потенциально закрыли бы две важнейшие позиции на долгие годы вперёд, учитывая возраст обоих
+15
-4
+11
Ответ Чёрная Мамбо
кто то покупает грандиозных Мбаппе и Беллингема а кто то надеется на ноунейма Нико Улямса и школьника Ямала которые через 2-3 года сдуется
видели мы все,этих грандиозных Мбаппе и Беллингема,как раз в очных встречах на ЧЕ, против тех самых ноунеймов, Уильямса и Ямала,что то <<грандиозные>> не особо впечатлили
+6
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+5
Ответ therealgreenman
Я одного не понимаю, блестнув на Евро Барса прям возжелала Нико, так то он и до Евро был хорош на стабильной основе, или в Барсе не следят за игроками из родного чемпионата? А лишь только после крупных турниров глаза прозревают чтоль?
так они до евро интересовались,
+6
-1
+5
Я одного не понимаю, блестнув на Евро Барса прям возжелала Нико, так то он и до Евро был хорош на стабильной основе, или в Барсе не следят за игроками из родного чемпионата? А лишь только после крупных турниров глаза прозревают чтоль?
+7
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+5
Ответ Юрий Кечко
Уильямс далеко не абы что Фланги состоящие и двух чуть ли не главных игроков победителей евро , это как минимум перчатка Реалу , без этого трансфера будет сложно Кстати в довесок могли бы тогда и Морату за пятнашку взять на сдачу , полностью нападение из сборной было бы , да и поинтереснее он сейчас Левандовски
Не хочу тебя огорчать, но это так не работает;)) Можно хоть всю сборную Испании собрать вместе с тренером, но результа это не даст
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Ответ Юрий Кечко
Сборная Испании конца нулевых и начала десятых состоящая из игроков Барселоны передаёт тебе пламенный привет )
Из игроков Барсы и Реала, не ослабленная Месси и Роналду
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+3
Ответ 2vdhrvmmzf
Деньги есть, осталось найти как вписаться в финансовые правила лалиги
вряд ли с подписчиков тиктока барселоны наберется 60 лямов)
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+2
Ответ Чёрная Мамбо
когда то в 2008 году Аршавин тоже взял верх над Роббенам ! По твоему Шава стал лучше Роббена в дальнейшем?
ладно оставим прошедший ЧЕ,но вед Мбаппе и в ЛЧ смотрелся так же блекло,а в лиге 1 и Головин умудряется блестеть.я не отрицаю что француз экстраординарный игрок,но он это должен доказывать на поле,а не просто говорить об этом(как недавно Маркус Льоренте сказал про Жоау Феликса)
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Ответ volosatii sosok
Дак Уильямса самого с 1/4 финала не было на поле
и даже так,он всё же сумел забить гол в самом главном матче,в отличие не только от Мбаппе,а даже от всей сборной франции,которые свой первый гол с игры(без учёта авто гола и пенальти)забили в своём ШЕСТОМ!! матче на турнире
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Ответ Леван Сиукаев
видели мы все,этих грандиозных Мбаппе и Беллингема,как раз в очных встречах на ЧЕ, против тех самых ноунеймов, Уильямса и Ямала,что то <<грандиозные>> не особо впечатлили
когда то в 2008 году Аршавин тоже взял верх над Роббенам ! По твоему Шава стал лучше Роббена в дальнейшем?
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фланги Ямаль - Уильямс - мечта для любого тренера!
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Ответ therealgreenman
Я одного не понимаю, блестнув на Евро Барса прям возжелала Нико, так то он и до Евро был хорош на стабильной основе, или в Барсе не следят за игроками из родного чемпионата? А лишь только после крупных турниров глаза прозревают чтоль?
На Нико вели охоту и до ЧЕ, и не только Барса. Барса единственное что сделала в время евро - это охмурила Нико с помощью Ямаля, и теперь условные Челси, Арсенал и ПСЖ должны будут удваивать зарплату Уильямсу по сравнению с барселонским предложением, чтобы получить согласие игрока. В общем пока все заинтересованные стороны ведут переговоры с Нико, в том числе и Бильбао, который мечтает его продлить с повышенной клаусулой.
Барса не может заплатить 58 млн одним платежом, но если Уильямс продлится в Бильбао с отступными ~100 млн, то Атлетик может отдать его в аренду с правом выкупа в рассрочку.
К слову сейчас ни у одного из интересующихся клубов нет свободных 58 млн одним платежом, но все могут найти эти деньги через трансферы других игроков. У Барсы пока лучшая позиция в переговорах с игроком, но им проблематичнее всех найти свободные 58 млн. Так что сага может быть до конца ТО.
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Ответ NIK7478
Где таких, как ты, делают?! ))
На мадридской фабрике троллей имени Переса
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Ответ Леван Сиукаев
видели мы все,этих грандиозных Мбаппе и Беллингема,как раз в очных встречах на ЧЕ, против тех самых ноунеймов, Уильямса и Ямала,что то <<грандиозные>> не особо впечатлили
Дак Уильямса самого с 1/4 финала не было на поле
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Учитывая, что Атлетик уже приобрел Джало за 15 млн, что для Бильбао очень дорогой трансфер, скорее всего Нико в любом случае будет продан, вопрос только в том, куда.
Врятли Атлетик очень хочет продавать игрока конкуренту за ЛЧ, хоть и непрямому.
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Ответ therealgreenman
Я одного не понимаю, блестнув на Евро Барса прям возжелала Нико, так то он и до Евро был хорош на стабильной основе, или в Барсе не следят за игроками из родного чемпионата? А лишь только после крупных турниров глаза прозревают чтоль?
Оде он блеснул на евро? В матче с Грузией))
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Погоду бегунок может сделать только если ему дадут разбежаться (и то не факт)
Попадётся какой-нибудь бус или топ и Нико будет бесполезен,как и другой 17 летний бегунок)
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Ответ войд
Погоду бегунок может сделать только если ему дадут разбежаться (и то не факт) Попадётся какой-нибудь бус или топ и Нико будет бесполезен,как и другой 17 летний бегунок)
Хоть кто-то это видит, на играх евро было очень заметно, как Нико без пространства никакой, все пасы назад и поперек, минимум обострения!
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Ответ RomanEremeev
Что он сделал!?
Например, Стоичков говорил, что хотел бы, чтобы на стадион Сантьяго Бернабеу сбросили атомную бомбу во время матча Реала и Атлетико.
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Губа конечно не дура, и Нико и Дани им подавай, с учетом того, что два самых высокооплачиваемых игрока лиги играют в Барсе.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Стоичков — гнида
Где таких, как ты, делают?! ))
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Стоичков — гнида
Что он сделал!?
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Ответ Юрий Кечко
От того что он целует эмблему он хуже играет от этого ? Или ты будешь спорить что он сейчас лучше Левандовски ?
Откровенно говоря, ни тот, ни другой давно уже не впечатляют...
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Ответ Юрий Кечко
Уильямс далеко не абы что Фланги состоящие и двух чуть ли не главных игроков победителей евро , это как минимум перчатка Реалу , без этого трансфера будет сложно Кстати в довесок могли бы тогда и Морату за пятнашку взять на сдачу , полностью нападение из сборной было бы , да и поинтереснее он сейчас Левандовски
Мората хах не надо это дерево , уже свое есть польское
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Ответ wadwill13
Морату взять... класс... человека который целует эмблему каждого клуба и говорит что с детства за этот клуб... конечно надо. И ещё кукурелью надо взять как лучшего левого. Ах да и центр поля двоих. Денег же вагон, проблем то нет.
От того что он целует эмблему он хуже играет от этого ? Или ты будешь спорить что он сейчас лучше Левандовски ?
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Ответ Юрий Кечко
Уильямс далеко не абы что Фланги состоящие и двух чуть ли не главных игроков победителей евро , это как минимум перчатка Реалу , без этого трансфера будет сложно Кстати в довесок могли бы тогда и Морату за пятнашку взять на сдачу , полностью нападение из сборной было бы , да и поинтереснее он сейчас Левандовски
Морату взять... класс... человека который целует эмблему каждого клуба и говорит что с детства за этот клуб... конечно надо. И ещё кукурелью надо взять как лучшего левого. Ах да и центр поля двоих. Денег же вагон, проблем то нет.
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Как там говорилось в одном мультфильме "Чтобы купить что нибудь, нужно сначала продать что нибудь ненужное, а ненужного у нас нет". Ситуация для игроков конечно незавидная, учитывая то что клуб сейчас при переподписании контрактов, может спекулировать уровнем заработной платы и "закручивать гайки" под предлогом нелегких времён.
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