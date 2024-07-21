Окружение Депая контактировало со «Спартаком». Официальных переговоров не было (Legalbet)

Теги Спартак Сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Россия возможные трансферы Мемфис Депай деньги Футбол

Окружение Мемфиса Депая контактировало со «Спартаком».

Официальных контактов между сторонами по поводу перехода 30-летнего форварда пока не было.

По оценке нидерландских источников Legalbet, вероятность того, что игрок присоединится к красно-белым, очень мала.  

Этим летом Депай покинул «Атлетико» в связи с истечением срока контракта. Нападающий находится в статусе свободного агента. 

В прошлом сезоне форвард забил 9 мячей и отдал 2 голевые передачи в 31 матче во всех турнирах. 

На Евро-2024 Мемфис провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Полная статистика футболиста сборной Нидерландов доступна здесь.

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50 комментариев
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Окружение Депая - это Промес)
+204
-3
+201
Депай, Зиешь, Промес.
+64
-2
+62
Ответ utsh44psmr
Окружение Депая - это Промес)
Окружение Промеса - это сдавайтесь, руки вверх!
+42
-4
+38
Братуха 2.0, но если серьезно это был бы топ трансфер
+42
-6
+36
Ответ IvanKo
Депай, Зиешь, Промес.
Звучат как три лозунга
+22
0
+22
"БРАТ 2"
+16
-1
+15
Ответ adeptik
Ну кстати весьма ожидаемо и выглядит вполне реально. Но игрок какой-то непонятный. И не уф и не вингер и не 10-ка. Везде по чуть -чуть с разным качеством, такого сложно в схемы вписывать.
Потому что он больше репер , чем футболист
+10
0
+10
Новый дилер понадобился, что ли?
+13
-4
+9
Ответ adeptik
Ну кстати весьма ожидаемо и выглядит вполне реально. Но игрок какой-то непонятный. И не уф и не вингер и не 10-ка. Везде по чуть -чуть с разным качеством, такого сложно в схемы вписывать.
Можно сказать свободный художник, в нашей лиге он будет разрывать
+12
-3
+9
депай тоже что-то натворил?
+9
0
+9
Ответ superbro
Братуха 2.0, но если серьезно это был бы топ трансфер
Он пока в своем уме
+14
-6
+8
Ответ IvanKo
Депай, Зиешь, Промес.
Зиешь - глагол?
+8
0
+8
Ответ gs.golovanov
Если возьмем то это будет топ! Игроков такого уровня никогда не было в России
Где то улыбнулся Халк, да и Дани похлопал. Про Анжи даже не вспоминаю..
+5
0
+5
Ответ Константин Мееров
Рэппер Депай на пару с дилером Промесем дадут всем просраться
Пронюхаться.
+4
-1
+3
Рэппер Депай на пару с дилером Промесем дадут всем просраться
+4
-1
+3
Ну кстати весьма ожидаемо и выглядит вполне реально. Но игрок какой-то непонятный. И не уф и не вингер и не 10-ка. Везде по чуть -чуть с разным качеством, такого сложно в схемы вписывать.
+4
-2
+2
Ответ superbro
Можно сказать свободный художник, в нашей лиге он будет разрывать
Не уверен. В нашей лиге очень мало свободного пространства, бежать особо некуда. Чтобы разрывать надо быть топ -технарем и очень круто видеть поле, чтобы уметь вскрывать автобусы, ну и партнёров таких же, как сейчас у Зенита Клауд-Вендел-Глуш. Сорри, но условный Умяров с Зобниным или даже Бонгонда это совсем другое. При текущем составе Депай будет упираться на полуфлангах в защиту и будет либо бить, либо делать резанные навесы в толпу.
+2
0
+2
Ответ IvanKo
Депай, Зиешь, Промес.
Кого ешь?)
+1
0
+1
Ответ superbro
Братуха 2.0, но если серьезно это был бы топ трансфер
если бы действительно хотел сыграть вместе с Промесом,и такая возможность появилась - то это был бы топ- трансфер.К моему сожалению вероятность=10/15 %.Впрочем, как и у Антохи.А жаль...
+1
0
+1
А чем не вариант? Братан Промеса. Может еще и вместе поиграют..
+1
0
+1
Ответ IvanKo
Депай, Зиешь, Промес.
Звучит как тост)
+1
0
+1
Ответ utsh44psmr
Окружение Депая - это Промес)
По ходу схорониться надо
+1
0
+1
Депай видимо знает поговорку "Сколь веревочке не виться..."
0
0
0
Брат-акробат Промеса, вообще не удивлюсь подписанию, если много заплатят. Топ-клубам он не нужен, Атлетико не стал продлевать.
0
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Могут только контактировать, а играть продолжают брёвна.
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Ответ utsh44psmr
Окружение Депая - это Промес)
Пронюхали дорожку
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Ответ olander
Он пока в своем уме
Вот-вот. И при своих летах. Я согласен, судя по евро, он вполне еще может попылить в приличном евроклубе. Но дадут ли там, как в Спартаке? Правде вариант с арабами выглядит сильно вероятнее.
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из новости я понял что кто то зашел с ip-адреса в Нидерландах на сайт Спартака.
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Ставка какая?
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Так, Спартак в Европе не играет, как и Зенит. За чемпионство тоже давно не боролись. Как мясные будут оправдывать дорогой трансфер?
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