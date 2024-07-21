Окружение Депая контактировало со «Спартаком». Официальных переговоров не было (Legalbet)

Окружение Мемфиса Депая контактировало со «Спартаком».

Официальных контактов между сторонами по поводу перехода 30-летнего форварда пока не было.

По оценке нидерландских источников Legalbet, вероятность того, что игрок присоединится к красно-белым, очень мала.

Этим летом покинул «Атлетико» в связи с истечением срока контракта. Нападающий находится в статусе свободного агента.

В прошлом сезоне форвард забил 9 мячей и отдал 2 голевые передачи в 31 матче во всех турнирах.

На Евро-2024 Мемфис провел 6 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Полная статистика футболиста сборной Нидерландов доступна здесь.

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