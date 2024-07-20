«Я в невыгодном положении только потому, что я женщина. Чернокожие тренеры и этнические меньшинства борются ради прорыва год за годом». Тренер женской сборной США Хейс о футболе

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия женский футбол Сборная Швеции по футболу сборная США жен РБ Лейпциг девушки и спорт дискриминация Эмма Хейс Футбол

Эмма Хейс считает, что мужчинам проще получить работу в футболе, чем женщинам.

«Я понимаю реалии. Нику Кушингу проще перейти из женской команды «Манчестер Сити» в «Лейпциг», а Тони Густавссону, тренеру «Матильды», проще стать помощником главного тренера мужской сборной Швеции. Они мужчины.

Я же нахожусь в невыгодном положении только потому, что я женщина. Когда вы выросли, и все, что вы знали, видели и слышали, – это люди, которые выглядят и звучат так же, как вы, отношение формируется соответствующим образом. Перемены могут казаться угрозой.

Мы много говорим о представленности [разных групп] в спорте, и реалии таковы, что футбол, если говорить о руководстве и лидерах, никогда не был отражением нашего общества. Мы видим, как из года в год тренеры и кандидаты из числа темнокожих и этнических меньшинств пытаются добиться прорыва.

Помню, как однажды психотерапевт сказал мне, что чем больше ты давишь на что-то, тем больше оно вылезает сбоку. Именно это я чувствую, когда думаю о том, сколько еще блоков, оправданий или отговорок будет создано, прежде чем кто-то увидит ценность перемен. Чтобы соответствовать требованиям завтрашнего дня, наша игра должна предоставлять возможности каждому.

Я не могу представить, что в обозримом будущем это произойдет в Англии, где карусель заурядности продолжает вращаться. Но я точно могу представить себе это в США. И я меня воодушевляет вызов, который я приняла. Давайте надеяться, что ситуация начинает меняться», – отметила главный тренер сборной США, прежде работавшая в «Челси» 12 лет.

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15 комментариев
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Как жеж вы за...ли!!
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Может лучше в шахту? Ну его этот футбол.
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Феминистическо-антирасистская вечеринка на спортсе в самом разгаре
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Что опять не так? Я уже запутался в этих гендерно-цветных делах. Она жалуется или хвалит себя?
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White lives matter
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Эмма Хейс считает, что мужчинам проще ссать, чем женщинам
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она реально не понимает или придуривается?
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Сегодня на рынке услышал "Бог создал человека, а потом зачем-то создал женщину"
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Мужики незаметно исчезают в Америке
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Как же я люблю Россию
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Каша в голове.
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Текст писала нейросеть что ли. Какой то сумбур. Я так понимаю она хочет тренировать мужков ? А женский футбол нафиг не кому не нужен ?
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Ещё мужчинам легче стать Гангста репером, почему туда не суетесь
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О, спортс, вам повесточка!
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Ответ Amalfitano
Что опять не так? Я уже запутался в этих гендерно-цветных делах. Она жалуется или хвалит себя?
А это зависит от количества денег, которые она получит. Если ей мало - значит жалуется: "Белые гетеросексуальные мужики не дают денег". Если достаточно, то хвалится "я, женщина, повертела всех белых цисгендерных мужланов на том, чего у меня нет и поэтому я молодец!"
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