«Я в невыгодном положении только потому, что я женщина. Чернокожие тренеры и этнические меньшинства борются ради прорыва год за годом». Тренер женской сборной США Хейс о футболе

Эмма Хейс считает, что мужчинам проще получить работу в футболе, чем женщинам.

«Я понимаю реалии. Нику Кушингу проще перейти из женской команды « » в « », а Тони Густавссону, тренеру «Матильды», проще стать помощником главного тренера мужской сборной . Они мужчины.

Я же нахожусь в невыгодном положении только потому, что я женщина. Когда вы выросли, и все, что вы знали, видели и слышали, – это люди, которые выглядят и звучат так же, как вы, отношение формируется соответствующим образом. Перемены могут казаться угрозой.

Мы много говорим о представленности [разных групп] в спорте, и реалии таковы, что футбол, если говорить о руководстве и лидерах, никогда не был отражением нашего общества. Мы видим, как из года в год тренеры и кандидаты из числа темнокожих и этнических меньшинств пытаются добиться прорыва.

Помню, как однажды психотерапевт сказал мне, что чем больше ты давишь на что-то, тем больше оно вылезает сбоку. Именно это я чувствую, когда думаю о том, сколько еще блоков, оправданий или отговорок будет создано, прежде чем кто-то увидит ценность перемен. Чтобы соответствовать требованиям завтрашнего дня, наша игра должна предоставлять возможности каждому.

Я не могу представить, что в обозримом будущем это произойдет в Англии, где карусель заурядности продолжает вращаться. Но я точно могу представить себе это в США. И я меня воодушевляет вызов, который я приняла. Давайте надеяться, что ситуация начинает меняться», – отметила главный тренер сборной США, прежде работавшая в « » 12 лет.

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