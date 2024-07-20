«Зенит» выиграл 2 матча с общим счетом 8:2 на старте сезона – у «Краснодара» и «Крыльев»
«Зенит» начал сезон с двух побед, забив 8 голов.
Команда Сергея Семака сегодня разгромила «Крылья Советов» (4:0) в 1-м туре Мир РПЛ.
13 июля петербуржцы победили «Краснодар» в игре за OLIMPBET Суперкубок России – 4:2.
27 июля чемпионы России выступят в гостях у «Рубина».
Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду
Этот трансферный провал ещё аукнется Зениту !
Самара так официально фарм зенита со времён СССР
рпл - чемпионат второго места