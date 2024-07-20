«Зенит» выиграл 2 матча с общим счетом 8:2 на старте сезона – у «Краснодара» и «Крыльев»

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Краснодар Футбол

«Зенит» начал сезон с двух побед, забив 8 голов.

Команда Сергея Семака сегодня разгромила «Крылья Советов» (4:0) в 1-м туре Мир РПЛ.

13 июля петербуржцы победили «Краснодар» в игре за OLIMPBET Суперкубок России – 4:2.

27 июля чемпионы России выступят в гостях у «Рубина».

Фэнтези РПЛ-2024/25 уже на Спортсе! Успевайте собрать команду

Материалы по теме

26 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ 1905vb
Глушенков - главный виновник данного события!
И все это не вставая с лавки и официально закончив карьеру. А представляете если бы он на поле вышел?
+23
-1
+22
Зенит - чемпион !
+18
-3
+15
А все потому , что вместо Соболева взяли Глушенкова !
Этот трансферный провал ещё аукнется Зениту !
+9
-1
+8
Глушенков - главный виновник данного события!
+6
-1
+5
Ответ schwein
И все это не вставая с лавки и официально закончив карьеру. А представляете если бы он на поле вышел?
Если бы он встал с лавки я думаю Месси и Криш официально завершили карьеру бы.
+3
0
+3
Ответ rarog
Надо конечно игры три посмотреть у всех, но пока по трем официальным- Суперкубок и две в РПЛ Зенит просто лучше готов, вот и все
Ну кстати "лучше готов" на старте ровно ничего не значит. Опять в сентябре в яму провалятся и месяц без побед, с парой голов. Сколько раз уже было.
+2
-1
+1
Слишком много завязано на Вендела. Когда уйдет могут быть проблемы..
+1
0
+1
Очень мало забивают, сильно расстраивает, зенитушка тренировки лучше проводите
+1
0
+1
Педро хорош, вышел и забил. Сергеев тоже молодец. Глушенков и Вендел шикарны:)
+1
0
+1
Начало положено, не факт что дальше будет так же гладко, но всегда верится в лучшее! С победой!!!👏
0
0
0
Кто-то ещё считает Краснодар не фармом Газпрома?

Самара так официально фарм зенита со времён СССР
+1
-1
0
Надо конечно игры три посмотреть у всех, но пока по трем официальным- Суперкубок и две в РПЛ Зенит просто лучше готов, вот и все
+1
-1
0
Веганский футбол в деле 😎
0
0
0
Илича сегодня не хватало)
0
0
0
Глушенков едят так продолжит к зиме будет в Монако
0
0
0
Ответ OldRedWhite
А все потому , что вместо Соболева взяли Глушенкова ! Этот трансферный провал ещё аукнется Зениту !
Спасся Зенит)
0
0
0
Ответ Игорь М.
Педро хорош, вышел и забил. Сергеев тоже молодец. Глушенков и Вендел шикарны:)
А если бы против сборной водокачки играли бы. то все уровня Месси были бы.
0
0
0
вообще никакого интереса
рпл - чемпионат второго места
+4
-4
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий