«Арсенал» согласовал переход Калафьори из «Болоньи» за 40+5 млн евро. «Базель» получит 50% от суммы трансфера
Риккардо Калафьори переходит в «Арсенал» из «Болоньи».
Английский клуб достиг соглашения с «Болоньей» о трансфере 22-летнего защитника.
«Арсенал» выплатит 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами за переход футболиста.
«Базель», за который футболист играл до перехода в итальянский клуб, получит 50 процентов от суммы трансфера.
В прошлом сезоне Риккардо Калафьори провел 30 матчей в Серии А, забил 2 гола и сделал 5 передач.
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(По трансферу вопросов нет. Заиграет - будет топовое усиление)
но так даже интереснее будет смотреть новый сезон.
глорье оно такое