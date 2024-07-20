«Арсенал» согласовал переход Калафьори из «Болоньи» за 40+5 млн евро. «Базель» получит 50% от суммы трансфера

Риккардо Калафьори переходит в «Арсенал» из «Болоньи».

Английский клуб достиг соглашения с «Болоньей» о трансфере 22-летнего защитника.

« » выплатит 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами за переход футболиста.

«Базель», за который футболист играл до перехода в итальянский клуб, получит 50 процентов от суммы трансфера.

В прошлом сезоне провел 30 матчей в Серии А, забил 2 гола и сделал 5 передач.

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