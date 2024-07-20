«Арсенал» согласовал переход Калафьори из «Болоньи» за 40+5 млн евро. «Базель» получит 50% от суммы трансфера

Теги премьер-лига Англия серия А Италия Базель Арсенал возможные трансферы Болонья Риккардо Калафьори Футбол

Риккардо Калафьори переходит в «Арсенал» из «Болоньи».

Английский клуб достиг соглашения с «Болоньей» о трансфере 22-летнего защитника.

«Арсенал» выплатит 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами за переход футболиста.

«Базель», за который футболист играл до перехода в итальянский клуб, получит 50 процентов от суммы трансфера.

В прошлом сезоне Риккардо Калафьори провел 30 матчей в Серии А, забил 2 гола и сделал 5 передач.

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69 комментариев
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Защита и так была лучшей в мире, а теперь просто как стена выглядит
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Отличный трансфер для Арсенала. Руководство канониров шикарно работают на трансферном рынке. Надеюсь итальянец сможет адаптироваться к АПЛ и покажет себя во всей красе.
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Ответ ML26
Защита и так была лучшей в мире, а теперь просто как стена выглядит
Не иронизируя спрашиваю: как с лучшей защитой в мире команда может остаться с 0 трофеев?

(По трансферу вопросов нет. Заиграет - будет топовое усиление)
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+25
Ответ леннорыч-абрамович
Комментарий скрыт
Что-то из серии англичанин не заиграет в Примере. Национальность в футбол не играет, Дзола, например, вообще легенда Вашего любимого клуба.
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Хороший игрок, Арсенал медленно но верно идёт к титулу
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Ответ ML26
Защита и так была лучшей в мире, а теперь просто как стена выглядит
Лучшие защиты в мире выигрывают титулы. А Арсенал что?))
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Ответ JuVero
Лучшие защиты в мире выигрывают титулы. А Арсенал что?))
а ты поди выиграй у Сити, который как монстр прёт, и так побили клубные рекорды, и не хватило всего то 2 очка.
но так даже интереснее будет смотреть новый сезон.
+12
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Ответ NastyNay
Кто нибудь в курсе как там дела у Юрриена Тимбера? Он будет готов к старту сезона? Почему вообще он не вернулся в конце сезона? Что то 0 инфы вообще за пол года
вышел на замену в последнем матче сезона. а так, был бы важным игроком старта для Артеты если бы не порванные кресты. для него все только начинается в Арсенале, прошлогодняя предсезонка была многообещающая. игрок очень высокого уровня с потенциалом для роста
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Отличный трансфер для Арсенала. Руководство канониров шикарно работают на трансферном рынке. Надеюсь итальянец сможет адаптироваться к АПЛ и покажет себя во всей красе.
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Ответ Клименко
Ювентус, который хотел украсть брильянт за 25, сосет леденец
у фанатов Милана в это ТО одна радость - НЕ покупка Калафьори Ювентусом
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Ответ Andrey_kst
Из этих 40 млн половина уйдет Базелю, так что не слишком выгодно
нормально, купили за 4 всего
+8
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Ответ Proper Chels
На понижение.
Удачной игры в лиге конференции, братишка🖐️
+8
-1
+7
Ответ NastyNay
Кто нибудь в курсе как там дела у Юрриена Тимбера? Он будет готов к старту сезона? Почему вообще он не вернулся в конце сезона? Что то 0 инфы вообще за пол года
Как это не вернулся? Выходил на замену в последнем матче сезона. Он уже полностью здоров
+6
0
+6
Болонья норм на 50 лет вперед напродавала
+7
-1
+6
Ответ ArnoNeputevy
Комментарий удален пользователем
Так он и есть идеальный левый защитник для Артеты, его на эту позицию берут
+5
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Думаю пропустят в апл максимум 10 мячей
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Топ подписание
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Ответ morphvirg
А как же Тимбер? Наверное, для "глубины" берут.
Тимбер по профилю ЦЗ но может ирать на ПЗ , Артета и Кивьора ставил на ЛЗ но это не говорит о том что он ЛЗ , Зина сдал позиции , Тирни не подходит , Томиясу тоже ПЗ но играет иногда ЛЗ ) кого вы ещё туда поставите Хаверца , Жезуса .
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Ответ ArnoNeputevy
Комментарий удален пользователем
Так Калафиори левый защитник
+3
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Ответ леннорыч-абрамович
Дзола в 30 лет в Челси переезжал из совсем другой Серии А.
Ну на фоне слабой Серии А Калафьори сильно выделялся. Впрочем, лично у меня огромные сомнения по его способностям именно как защитника. Если Артета будет использовать его слева, тогда будет хорошо
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Не представляю. Потому что буквально такого не бывает. Мы же не про один конкретный матч говорим, где что угодно может произойти, а про целый сезон с 4 разными турнирами. Но если разговор про всякую продвинутую мишуру то да, там может быть что угодно. Там даже прошлогодний Челси выглядит не как кусок блевотины, а как серьёзная команда, а Реал не является лучшим клубом мира, ибо по какой-нибудь xЧуши не добрали (зато забрали все трофеи).
Я тебе не про какую то хчушь говорю. Меньше всего пропущенных, какое доказательство тебе ещё нужно?
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Не иронизируя спрашиваю: как с лучшей защитой в мире команда может остаться с 0 трофеев? (По трансферу вопросов нет. Заиграет - будет топовое усиление)
Ну так бывает, представляешь. Титулы выигрывает лучшая команда, а не защита. Это не мое субъективное мнение. Меньше всего пропущенных и меньше всего допущенных и ожидаемых по хg у арсенала
+3
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Ответ JuVero
Лучшие защиты в мире выигрывают титулы. А Арсенал что?))
Ну Суперкубок выиграли
+3
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+2
Ответ WelcomeBackPURE
Болонья норм на 50 лет вперед напродавала
Из этих 40 млн половина уйдет Базелю, так что не слишком выгодно
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Ответ Героический мужик Деандре Йедлин
Не иронизируя спрашиваю: как с лучшей защитой в мире команда может остаться с 0 трофеев? (По трансферу вопросов нет. Заиграет - будет топовое усиление)
Ну например когда у тебя Габи Жезус основной форвард, то можно
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Ответ ML26
Лучшие команды выигрывают титулы, дружище)) Что-то я не припомню, чтобы твой Юве, который обладал лучшей защитой лет так 5 подряд хотя бы одну ЛЧ зацепил
как легко болеть за Реал и жонглировать ЛЧ
глорье оно такое
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Ответ JuVero
Лучшие защиты в мире выигрывают титулы. А Арсенал что?))
Нужно иметь ещё лучшую атаку. У Арсенала впереди с номинальным полузащитником не так гладо Как кажется.
+2
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+1
Кто нибудь в курсе как там дела у Юрриена Тимбера? Он будет готов к старту сезона? Почему вообще он не вернулся в конце сезона? Что то 0 инфы вообще за пол года
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Хоть один итальянец за последние лет 20 показывал мировой уровень в АПЛ? Не припомню что-то, но удачи парню, вроде толковый
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Неплохо Базелю перепало
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