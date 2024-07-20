Зарема об РПЛ: «У «Зенита» нет конкурентов. Модель «8 немотивированных бразильцев» больше не работает, и они стали выдергивать лидеров из других команд, внося в них раздор»

Зарема Салихова поделилась ожиданиями от нового сезона Мир РПЛ.

«В « » должны работать люди, которые не боятся давления, не мямлят неразборчиво, не юлят, уклоняясь от прямых вопросов, а, наоборот, кайфуют от того, что являются раздражителями, красной тряпкой для всех. Сейчас я не вижу этого драйва и азарта, желания побеждать на всех направлениях деятельности. Они не живут победами клуба.

На данный момент самый живой в клубе – . Но надолго ли его хватит? Команда, несмотря на купленных 9-10 новых футболистов и потраченных несколько десятков миллионов за последние 2 года, до сих пор несбалансированно укомплектована. Главная беда – нигде нет лидеров: на поле, за пределами, в кабинетах. Все лидеры остались в музее как экспонаты.

Соперники «Спартака» также кадрово слабы. Очень мало индивидуально сильных игроков в командах. Поэтому вторыми и третьими станут наиболее дружные и сыгранные коллективы со здоровой атмосферой внутри команды.

У « » нет конкурентов, несмотря на то, что половина их трансферов на внутреннем рынке оказывается шлаком. Если бы «Сочи» играл в РПЛ, наверняка туда сгрузили бы человек 5.

Прошлый сезон продемонстрировал, что модель «8 немотивированных бразильцев на поле» больше не работает. «Зенит» начал пытаться выдергивать лидеров из других команд, внося в них раздор и оставляя открытые раны в коллективах, которые могли бы поучаствовать в гонке. Интрига умрет через 5-7 туров», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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