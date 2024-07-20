Зарема об РПЛ: «У «Зенита» нет конкурентов. Модель «8 немотивированных бразильцев» больше не работает, и они стали выдергивать лидеров из других команд, внося в них раздор»

Теги Спартак Зенит Деян Станкович премьер-лига Россия Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова поделилась ожиданиями от нового сезона Мир РПЛ.

«В «Спартаке» должны работать люди, которые не боятся давления, не мямлят неразборчиво, не юлят, уклоняясь от прямых вопросов, а, наоборот, кайфуют от того, что являются раздражителями, красной тряпкой для всех. Сейчас я не вижу этого драйва и азарта, желания побеждать на всех направлениях деятельности. Они не живут победами клуба.

На данный момент самый живой в клубе – Станкович. Но надолго ли его хватит? Команда, несмотря на купленных 9-10 новых футболистов и потраченных несколько десятков миллионов за последние 2 года, до сих пор несбалансированно укомплектована. Главная беда – нигде нет лидеров: на поле, за пределами, в кабинетах. Все лидеры остались в музее как экспонаты.

Соперники «Спартака» также кадрово слабы. Очень мало индивидуально сильных игроков в командах. Поэтому вторыми и третьими станут наиболее дружные и сыгранные коллективы со здоровой атмосферой внутри команды.

У «Зенита» нет конкурентов, несмотря на то, что половина их трансферов на внутреннем рынке оказывается шлаком. Если бы «Сочи» играл в РПЛ, наверняка туда сгрузили бы человек 5.

Прошлый сезон продемонстрировал, что модель «8 немотивированных бразильцев на поле» больше не работает. «Зенит» начал пытаться выдергивать лидеров из других команд, внося в них раздор и оставляя открытые раны в коллективах, которые могли бы поучаствовать в гонке. Интрига умрет через 5-7 туров», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна. 

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32 комментария
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Бедные конкуренты Зенита,–такие все беззащитные и нищие имея за спинами РЖД, Лукойлы и ВТБ
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Зенит выиграл последний чемпионат, и если бы не намеренные ошибки судей выиграл бы его туров, за 5. Немотивированные бразильцы пашут на поле лучше мотивированного Зобнина с зарплатой выше чем у них - 3,5 млн))
Кто налил Зареме добавку борща?)))
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Зенит взял 4 новичков с Российским паспортом. Из них точно лидер это Глушенков. Латышонок пока в воротах, но...парочка неудачных матчей и присядет на лавку. Горшков под Сантосом, а значит место в составе изредка, так же как и Волков игрок ротации. Где забрали лидеров, вернее как "усилился" Зенит если из 4 только Глушенков явно усиление?
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Ответ Alex-San
У Крыльев Горшков один из лидеров, значит забрали лидеров. Забрали к слову почему-то не Писарского, который самим Крыльям не очень-то и нужен и даже не Витюгова, который в Крыльях середняк.
Горшков может и лидер Крыльев, но Крылья не конкурент Зениту
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«То ли дело мой Лёнька» забыла добавить
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Ответ sem_odin
Комментарий удален модератором
Скорее так:
Зарема - Что то я не заведусь никак!
Федун - Вперёд Зенит, вперёд за Питер!!!
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Спартак - красная тряпка) отличное сравнение
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Зарема, этот Зенит, он с нами сейчас в этой комнате?
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Ответ Никита Самарин
Комментарий удален пользователем
И какую «разницу» делает Соболев? Ныряет и трясёт причиндалами?
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Ответ Кубаноид питерский
Зарема:"Федун меня вылизывал, когда я приходила утром после ночи с Ларссоном"
Что ты несешь? 🤦🏻‍♂️
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Ответ sem_odin
Комментарий удален модератором
Федун: «Зенит, почему Зарема до сих пор не кончила?! Долго я на это всё ещё смотреть буду?»
Зенит: «У нас бразильцы немотивированны.»
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Хорошая жена у Федуна
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Ответ Baya
Горшков может и лидер Крыльев, но Крылья не конкурент Зениту
Крылья - конкурент Спартаку и Локо в борьбе за 5-7 места, вот они и дербанят постоянно крылья, а Зенит плохой при этом))
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Ответ GenchiK
Зенит взял 4 новичков с Российским паспортом. Из них точно лидер это Глушенков. Латышонок пока в воротах, но...парочка неудачных матчей и присядет на лавку. Горшков под Сантосом, а значит место в составе изредка, так же как и Волков игрок ротации. Где забрали лидеров, вернее как "усилился" Зенит если из 4 только Глушенков явно усиление?
тыничегонепонимаешь!!!
умный ищет причины неудач в себе, а дурак на стороне - мос клубы здесь первые с соплями)))
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Ответ GenchiK
Зенит взял 4 новичков с Российским паспортом. Из них точно лидер это Глушенков. Латышонок пока в воротах, но...парочка неудачных матчей и присядет на лавку. Горшков под Сантосом, а значит место в составе изредка, так же как и Волков игрок ротации. Где забрали лидеров, вернее как "усилился" Зенит если из 4 только Глушенков явно усиление?
Логика и супруга бывшего президента, вещи несовместимые. У нее только бессмысленный, лживый, завидущий словесный понос..
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Ответ Barvex
Комментарий удален модератором
Кликбейт. Да и чисто поржать с дамы.
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Следующий сеанс через неделю, возможна групповая терапия, не запускайте
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знаете анекдот о том, как Бог наделял кого-то красотой, а кого-то мозгами?
заремка в очереди красивых первая была)
чтобы хорошо выучиться на какую-то профессию необходимо было 3 года при ссср, а тут пробку направили в Барселону на год и чему она там научилась?
вопрос Заремке на засыпку:
в розыгрыше 90 очков, допустим, что спартак слил 2 матча супер Зениту и тогда спартак должен иметь в таблице 4 очка, не так ли, заремка???)))
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Комментарий удален модератором
Не "начал пытаться", в уже давным давно это практикует, еще со времен Данни.
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Святая женщина...
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О Спартаке может любой говорить и будет прав.
Руководители,тренера совершают необдуманные поступки. Это было всегда. Бардак крепчает
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