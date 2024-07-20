Зарема об РПЛ: «У «Зенита» нет конкурентов. Модель «8 немотивированных бразильцев» больше не работает, и они стали выдергивать лидеров из других команд, внося в них раздор»
Зарема Салихова поделилась ожиданиями от нового сезона Мир РПЛ.
«В «Спартаке» должны работать люди, которые не боятся давления, не мямлят неразборчиво, не юлят, уклоняясь от прямых вопросов, а, наоборот, кайфуют от того, что являются раздражителями, красной тряпкой для всех. Сейчас я не вижу этого драйва и азарта, желания побеждать на всех направлениях деятельности. Они не живут победами клуба.
На данный момент самый живой в клубе – Станкович. Но надолго ли его хватит? Команда, несмотря на купленных 9-10 новых футболистов и потраченных несколько десятков миллионов за последние 2 года, до сих пор несбалансированно укомплектована. Главная беда – нигде нет лидеров: на поле, за пределами, в кабинетах. Все лидеры остались в музее как экспонаты.
Соперники «Спартака» также кадрово слабы. Очень мало индивидуально сильных игроков в командах. Поэтому вторыми и третьими станут наиболее дружные и сыгранные коллективы со здоровой атмосферой внутри команды.
У «Зенита» нет конкурентов, несмотря на то, что половина их трансферов на внутреннем рынке оказывается шлаком. Если бы «Сочи» играл в РПЛ, наверняка туда сгрузили бы человек 5.
Прошлый сезон продемонстрировал, что модель «8 немотивированных бразильцев на поле» больше не работает. «Зенит» начал пытаться выдергивать лидеров из других команд, внося в них раздор и оставляя открытые раны в коллективах, которые могли бы поучаствовать в гонке. Интрига умрет через 5-7 туров», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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Кто налил Зареме добавку борща?)))
Зарема - Что то я не заведусь никак!
Федун - Вперёд Зенит, вперёд за Питер!!!
Зенит: «У нас бразильцы немотивированны.»
умный ищет причины неудач в себе, а дурак на стороне - мос клубы здесь первые с соплями)))
заремка в очереди красивых первая была)
чтобы хорошо выучиться на какую-то профессию необходимо было 3 года при ссср, а тут пробку направили в Барселону на год и чему она там научилась?
вопрос Заремке на засыпку:
в розыгрыше 90 очков, допустим, что спартак слил 2 матча супер Зениту и тогда спартак должен иметь в таблице 4 очка, не так ли, заремка???)))
Руководители,тренера совершают необдуманные поступки. Это было всегда. Бардак крепчает