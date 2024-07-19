Роналд Куман: «Реал» превосходит «Барселону» во многих отношениях. У «Барсы» есть молодежь вроде Ямаля, но нужны такие люди, как Мбаппе»

Теги Роналд Куман Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Килиан Мбаппе Педри Гави Ламин Ямаль Футбол

Роналд Куман сравнил «Барселону» и «Реал» на данном этапе.

«Во многих отношениях «Реал» превосходит «Барсу». Я знаю, что в «Барсе» много молодежи вроде Ламина Ямаля, Педри и Гави, но нужны такие люди, как Мбаппе, которые оказывают решающее влияние во всех аспектах.

Если у вас нет игрока такого типа или кого-то вроде Месси...» – сказал бывший главный тренер каталонцев.

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35 комментариев
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Ответ Олег_Пенза
Посмотрим, кто в этом сезоне ярче покажет себя. Мбаппе и куча звезд - это конечно хорошо, но кто будет рояль таскать?
Камавинга, Тчуамени, Вальверде)
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+23
У каждой команды есть свой цикл взлёта, падения, порой и звездный состав бывает не о чем Например Псж, когда играли Неймар Мбаппе Месси Рамос и многие другие звезды, так и не смогли они в таком составе выиграть лигу чемпионов, и один кубок Франции Например. Сейчас у Реала ,да собрался звездный состав, но надо подождать, и как вообще сыграется Мбаппе это ещё вопрос. Касаясь Барселоны, да нет пока таких звёзд, но можно из этих игроков лепить команду, таких примером много. В общем сезон покажет, жду с нетерпением!
+24
-5
+19
Иногда супер звездный состав подводит.
+12
-3
+9
Не факт... Реал с Фигу, Зиданом, Бэкхемом, Роналдо, Раулем и т.д. проваливался регулярно в ЛЧ.
+11
-2
+9
Ответ Dominik_1116204925
У каждой команды есть свой цикл взлёта, падения, порой и звездный состав бывает не о чем Например Псж, когда играли Неймар Мбаппе Месси Рамос и многие другие звезды, так и не смогли они в таком составе выиграть лигу чемпионов, и один кубок Франции Например. Сейчас у Реала ,да собрался звездный состав, но надо подождать, и как вообще сыграется Мбаппе это ещё вопрос. Касаясь Барселоны, да нет пока таких звёзд, но можно из этих игроков лепить команду, таких примером много. В общем сезон покажет, жду с нетерпением!
мне всегда смешно когда люди сравнивают ПСЖ с Реалом в любом контексте..
+8
-3
+5
Куман, ты красавчик когда говоришь не о Барселоне. Ну зачем ты в эту проигрышное положение заходишь. Мбаппе был в ПСЖ дофига лет, ну как? РМ сильный из за Фло. Переса. Из за того как он набирает игроков и из за того как у него скаутинг работает.
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На Евро во всех отношениях решал как раз Ямаль 😌
+6
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Реал при Пересе, что важно уточнять. Между его сроками мы видели Реал, который 1/8 финала ЛЧ пройти не мог
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-1
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Ответ Александр Степанов
На Евро во всех отношениях решал как раз Ямаль 😌
Что правда то правда.
+3
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+2
Ответ VuNePonimaete
Траурный день сегодня у каталонцев на спортсе
почему? у нас кто то умер?
+2
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Посмотрим, кто в этом сезоне ярче покажет себя. Мбаппе и куча звезд - это конечно хорошо, но кто будет рояль таскать?
+6
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+2
что правда то правда! но такие как Мбаппе тоже были такими как Ямаль! надо подождать, в потенциале у Барсы просто шикарное поколение подрастает, даже если травматичного Педри уберем то получается Ямаль,Кубарси,Гави,Бальде, в дубле бешеный талант в лице Берналь.. и Кунде и Араухо еще молоды, а если еще и НИко привезут то потенциал уже будет бешено зашкаливать. у Реала тоже прекрасные игроки, новый сезон обещает быть очень интересным, у Реала будет 2 важных изменении, все таки ушел главный гений в команде а Модрич уже игрок ротации, а пришел Киллиан который с Винисиусом практически дублирует на поле.. не знаю как они вместе уместятся.. но это их проблемы! у Барсы свои, новый тренер и поменяют стиль игры и подготовки,короче говоря, изменение будет очень большая. ждем новый сезон!
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Ответ Олег_Пенза
Посмотрим, кто в этом сезоне ярче покажет себя. Мбаппе и куча звезд - это конечно хорошо, но кто будет рояль таскать?
Трансы
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Ответ Oleg Kluth
Комментарий скрыт
Ничего не понятно
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Не дай бог Мбаппе в Барсу, игроки с таким характером и алчностью никогда не приживались у нас, Дембеле, Ибрагимович тому яркие примеры
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Ответ Виктор Никитин
мне всегда смешно когда люди сравнивают ПСЖ с Реалом в любом контексте..
Галантерейщик и кардинал спасут Францию!!
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Ответ Benjamin
Не дай бог Мбаппе в Барсу, игроки с таким характером и алчностью никогда не приживались у нас, Дембеле, Ибрагимович тому яркие примеры
Ибра основатель футбола
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Ответ superbro
Правда глаза колет)
Это не лечится
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Ответ Евгений Климченко
Комментарий удален модератором
Правда глаза колет)
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Ответ superbro
Реал это лучший клуб мира
Комментарий удален модератором
Ответ andshahov
Трансы
Это в Таиланд
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На данном этапе, нужно было уточнить, это немаловажно.
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Ответ Олег_Пенза
Посмотрим, кто в этом сезоне ярче покажет себя. Мбаппе и куча звезд - это конечно хорошо, но кто будет рояль таскать?
Так Беллингем и сам классно отрабатывает в обороне.
Вини тоже не плохо для вингера.
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Ждем Уильямса в Барсе и огненный сезон в Ла Лиге)
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Что то очень много не сегодня Кумана
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Мне нравится как некоторые сектанты пытаются сравнить Реал с ПСЖ. Реал это футбольная культура, брэнд который знает как работать. Это вам не вспышка нефтегазовая, которая скоро погаснет.
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Куман обосрался в Барселоне и несёт чушь
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Барсе нужны не Мбаппе. А свои стальные Карвахали, Модричи, Камавинги, которые будут пахать за себя и за Санчо.
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Ох заткнулся бы он уже. Скоро треснет от обид.
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