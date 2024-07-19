Роналд Куман: «Реал» превосходит «Барселону» во многих отношениях. У «Барсы» есть молодежь вроде Ямаля, но нужны такие люди, как Мбаппе»
Роналд Куман сравнил «Барселону» и «Реал» на данном этапе.
«Во многих отношениях «Реал» превосходит «Барсу». Я знаю, что в «Барсе» много молодежи вроде Ламина Ямаля, Педри и Гави, но нужны такие люди, как Мбаппе, которые оказывают решающее влияние во всех аспектах.
Если у вас нет игрока такого типа или кого-то вроде Месси...» – сказал бывший главный тренер каталонцев.
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Вини тоже не плохо для вингера.