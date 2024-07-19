FA разместила вакансию на должность тренера сборной Англии. Среди требований – значительный опыт, лидерство, уверенность под вниманием общественности

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Футбольная ассоциация Англии Футбол

Футбольная ассоциация Англии разместила вакансию на должность тренера сборной.

В сообщении на официальном сайте организации подчеркивается, что ряд кандидатов уже определен, однако она заинтересована в получении заявок от специалистов, соответствующих определенным критериям. FA отмечает, что придерживается «открытого процесса найма».

Так, роль главного тренера заключается в следующем:

– Возглавить и развивать мужскую сборную Англии, чтобы выиграть крупный турнир и неизменно входить в число лучших команд мира;

– Обеспечить вдохновляющее руководство многопрофильной командой специалистов мирового класса;

– Развивать и поддерживать прочные отношения с клубами, в которых выступают квалифицированные английские игроки.

Успешный кандидат должен:

– Иметь лицензию УЕФА Pro;

– Иметь значительный опыт в английском футболе и успешные результаты в Премьер-лиге и/или ведущих международных соревнованиях;

– Быть исключительным лидером, который понимает футбольную среду сборных и будет получать от нее удовольствие;

– Иметь опыт успешного отбора, управления и развития английских игроков;

– Чувствовать себя уверенно и комфортно в очень важной роли, подвергающейся пристальному вниманию со стороны общественности;

– Иметь опыт создания высокопроизводительной, позитивной командной культуры и среды;

– Обладать твердыми личными ценностями и добросовестностью. Понимать и принимать роль главного тренера мужской сборной Англии, вдохновляющего нацию.

– Соответствовать следующим ценностям: «метить высоко, достигать вместе, принимать различия».

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47 комментариев
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Мостовой сейчас получит бумажку и откликнется
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Мостовой, не спать!!!! позвоните ему кто нибудь! по всякой фигне 10 раз в день звонят человеку мнение узнать, а тут реальный шанс!!!
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Динамично развивающаяся компания с богатой историей, молодой дружный коллектив, гибкий график, в офисе кофе, печеньки и холодильник Харри, оформление по ТК.
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+35
Ответ Radik_2.0
Мостовой, не спать!!!! позвоните ему кто нибудь! по всякой фигне 10 раз в день звонят человеку мнение узнать, а тут реальный шанс!!!
Так бумажку требуют
+20
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+19
Ответ Александр Александров
Комментарий удален пользователем
Извинись. У Биг Сэма в сборной процент побед - 100.
+16
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+15
Отправил резюме, посмотрим
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+9
ЮРАН
+10
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Тут только Тед Лассо подходит
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Царь подходит!
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Ну наконец то, вакансия достойная Мостового....
+4
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+2
Сэм Эллардайс и Гарри Реднапп отказались?
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Ответ onsigne
Динамично развивающаяся компания с богатой историей, молодой дружный коллектив, гибкий график, в офисе кофе, печеньки и холодильник Харри, оформление по ТК.
Еще и сэром можно стать при выполнении KPi.
+1
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+1
А где разместили, на Авито вакансиях?))
+1
0
+1
Надо было на Авито, больше шансов
+1
0
+1
Забыли добавить , должен быть англичанином
+1
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+1
Пацаны, вот думаю в Фотошопе себе лицензию сделать. Как думаете, прокатит? Нужны ещё люди, которые смогут сыграть роль английских игроков и подтвердить, что у меня есть опыт управления английскими игроками.
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Только Джейсон Стетхем потянет
+1
0
+1
Кстати, сам Саутгейт 8-летней давности под эти критерии не подошёл бы.
+2
-1
+1
Ответ И здесь и там
Пацаны, вот думаю в Фотошопе себе лицензию сделать. Как думаете, прокатит? Нужны ещё люди, которые смогут сыграть роль английских игроков и подтвердить, что у меня есть опыт управления английскими игроками.
Ради прикола можешь отправить
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Канчельскис идеальный вариант
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Ответ Андрей Тихонов
Кстати, сам Саутгейт 8-летней давности под эти критерии не подошёл бы.
Так его и ставили как и.о.
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Ответ onsigne
Динамично развивающаяся компания с богатой историей, молодой дружный коллектив, гибкий график, в офисе кофе, печеньки и холодильник Харри, оформление по ТК.
😄👍
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Ответ onsigne
Динамично развивающаяся компания с богатой историей, молодой дружный коллектив, гибкий график, в офисе кофе, печеньки и холодильник Харри, оформление по ТК.
#яжэйчар на собеседовании: "кем вы видите себя в нашей сборной через три года?"
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Ну может у них по закону положено, у нас тоже на ХХ каких только объявлений не бывало по той же причине)
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Ответ Cearvm
Интересно, что два последних тренера (Ходжсон и Саутгейт) не попадали в это требование. У Ходжсона были неплохие отрезки и разве что относительно удачный сезон в 2010-м в Фулхэме (с учетом еврокубков), у Гарета вообще не было заметного опыта в АПЛ.
Саутгейт обыграл Сити 8-1, между прочим. Вот такой он незаметный опыт
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Ответ Ильнур Хасанов
Чет многовато требований. Там самое главное требование это значительный опыт работы в Англии. Получается кто вне англичанки, могут идти лесом.
Интересно, что два последних тренера (Ходжсон и Саутгейт) не попадали в это требование. У Ходжсона были неплохие отрезки и разве что относительно удачный сезон в 2010-м в Фулхэме (с учетом еврокубков), у Гарета вообще не было заметного опыта в АПЛ.
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Черчесов идеально подходит
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Подождите немного, Александр Владимирович резюме вышлет.
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Ответ Zebrone
Сэм Эллардайс и Гарри Реднапп отказались?
Комментарий удален пользователем
"должен же быть кто-то, кому нужна эта работа!
или нет?"(С)
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