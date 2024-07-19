«А того ли Клаудиньо они хотят купить?» Медведев о том, что вице-президент «Фламенго» перепутал его с Дмитрием Медведевым

Александр Медведев пошутил о том, что его перепутали с Дмитрием Медведевым.

Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз, говоря о процессе переговоров по трансферу Клаудиньо, заявил, что представитель «Зенита» «был президентом России» 5 лет.

Вероятно, он перепутал председателя правления петербургского клуба Александра Медведева с заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым.

«Такая ситуация только заставляет задуматься – а того ли Клаудиньо они хотят купить?» – с улыбкой сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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