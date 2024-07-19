«А того ли Клаудиньо они хотят купить?» Медведев о том, что вице-президент «Фламенго» перепутал его с Дмитрием Медведевым

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Александр Медведев Дмитрий Медведев Клаудиньо Р-Спорт Футбол

Александр Медведев пошутил о том, что его перепутали с Дмитрием Медведевым.

Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз, говоря о процессе переговоров по трансферу Клаудиньо, заявил, что представитель «Зенита» «был президентом России» 5 лет.

Вероятно, он перепутал председателя правления петербургского клуба Александра Медведева с заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым.

«Такая ситуация только заставляет задуматься – а того ли Клаудиньо они хотят купить?» – с улыбкой сказал председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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25 комментариев
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То есть здесь Медведев шутку понял, а когда Безруков пошутил про деньги, то сразу заявлением писать. Понятненько )
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Можешь же!
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И Роналду похоже не тот приехал в Ростов
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Вот это было хорошо.
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Норм шутканул, зачот
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Спортс, а почему мы удаляем комментарии, где я просто пишу, что нет никаких доказательств или инфы про "заявление медведева" не существует? Потому что он в минусах не утонул?
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Ответ Доктор Верховцев
Можешь же!
Надо было поменять фамилию Бакаева и отправить.
+6
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Ответ ZarvuR2020
Какое заявление, кто писал, где писал, когда писал?
У них в голове
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Ответ ZarvuR2020
Какое заявление, кто писал, где писал, когда писал?
Ответов не будет, не на этом сайте )) Когда тут в админских блогах пишется про какую-то "истерику Зенита после штуки Безрукова", то что уж говорить о простых юзерах, принимающих любые набросы за правду. А по факту ни от Медведева, ни от кого-либо из Зенита не было не то что "заявлений", призывов к наказанию, а даже простого осуждения этой блестящей шутки.
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тонко умыл бразильцев респект
+3
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У того Медведева Клоундиньо только есть
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Ответ dreamstep
То есть здесь Медведев шутку понял, а когда Безруков пошутил про деньги, то сразу заявлением писать. Понятненько )
Какое заявление, кто писал, где писал, когда писал?
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Ответ pavelrytov@icloud.com
И Роналду похоже не тот приехал в Ростов
Обещали оригинального , а приехал с Али Экспресс
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Ну. Ладно хоть работает вообще, не сломался ещё
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Бывший президент еще и в теннисе в топ пять, и дочка у него фигуристка
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Точно. Хотели купить Ахметова на самом деле.
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Ответ 7партак
Надо было поменять фамилию Бакаева и отправить.
Я ещё тогда предлагал вместо Малкома арабам кого-нибудь впарить.
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