«Человек с той стороны был президентом России 5 лет». Вице-президент «Фламенго» перепутал Александра и Дмитрия Медведевых, говоря о переговорах по Клаудиньо
Вице-президент «Фламенго» перепутал Александра и Дмитрия Медведевых.
Маркос Браз, говоря о процессе переговоров по трансферу Клаудиньо, заявил, что представитель «Зенита» «был президентом России» 5 лет. Вероятно, он перепутал председателя правления петербургского клуба Александра Медведева с заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым.
«Тот, кто находится по другую сторону, был президентом России в течение 5 лет. Так что мы не вытаскиваем игрока из клуба без истории и статуса», – сказал Браз.
«Зенит» и «Фламенго» не могут согласовать форму оплаты по Клаудиньо
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1) не тот Медведев
2) не 5 лет
3) никем он не был, просто лицо