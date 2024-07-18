«Человек с той стороны был президентом России 5 лет». Вице-президент «Фламенго» перепутал Александра и Дмитрия Медведевых, говоря о переговорах по Клаудиньо

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Александр Медведев Дмитрий Медведев Клаудиньо Футбол

Вице-президент «Фламенго» перепутал Александра и Дмитрия Медведевых.

Маркос Браз, говоря о процессе переговоров по трансферу Клаудиньо, заявил, что представитель «Зенита» «был президентом России» 5 лет. Вероятно, он перепутал председателя правления петербургского клуба Александра Медведева с заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым.

«Тот, кто находится по другую сторону, был президентом России в течение 5 лет. Так что мы не вытаскиваем игрока из клуба без истории и статуса», – сказал Браз.

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64 комментария
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Он ещё в теннисе недавно в 1/2 ТБШ вылетел
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А их любимый комментатор Орлов был графом
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Он тебе не Димон.
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
А их любимый комментатор Орлов был графом
А Газпромом руководит пиво
+49
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Ответ error505
Он ещё в теннисе недавно в 1/2 ТБШ вылетел
Димон вообще популярная личность, его как-то официальный твиттер теннисного ATP тура по ошибке тэгнул, анонсируя финал Дани с Джоковичем))) Короче, за бугром если слышат фамилию Медведев, имя называть необязательно, все равно будешь Дмитрием)
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Теперь наконец понятно, как "Зениту" удаётся приобретать всех футболистов.
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А в итоге вообще окажется, что это Вован и Лексус
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Бразильцы после перехода скажут , что денег нет , но вы держитесь
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В Спартак срочно требуется скаут с фамилией Путин
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Ответ Трент Резнор
Он тебе не Димон.
Дииииииимоооооон
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
А их любимый комментатор Орлов был графом
Вы сделали мой вечер))
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Целых 3 ошибки:
1) не тот Медведев
2) не 5 лет
3) никем он не был, просто лицо
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Квартиру в Саранске этому господину
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Еще и с Колобковым медсестру делил
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А теперь пусть питерские расскажут, что нет у них админресурса.
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Знал бы он в каком состоянии теперь тот чел с другой стороны.
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Он ещё и в теннис играет, и в РПЛ за Сибирь забивал в 2010!
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А ещё перспективный треш-блогер.
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Бразилец еще не знает, что в нашей стране, Медведев - это не фамилия. Это- диагноз))
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Всё, что нужно знать о реальности переговоров Фламинги по Клауду 😎
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Ну так-то что один Медведев, что второй, решали во время президентства Димона, примерно ничего. Поэтому не так уж сильно человек и ошибся.
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В принципе не было разницы, мог и тот Медведь кресло погреть😏
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мало ли в бразилии донов.. педров))
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Он вам не Димон!
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Это так смешно и абсурдно, что даже не верится, что ситуация произошла в реальности, а не в анектоде. Просто представьте, что общаетесь с кем-то в Браизилии и полгода думаете, что это бывший президент, а потом из коментов под вашим интервью понимаете, что вы тупой.
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"В России иметь фамилию Медведев, всё равно, что не иметь никакой" (Мюллер)
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Ещё один наш бывший президент за Коста-Рику пылил.
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Если это был тот Медведев то вице-президент фламенго должен был задать вопросы почему при переговорах о продаже футболиста цитируют библию,говорят о всадниках апокалипсиса и ядерном уничтожении
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Я не удивлюсь если зенитовский Медведев изначально сам так представился
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Ответ Заборостроитель
В принципе не было разницы, мог и тот Медведь кресло погреть😏
Рулил всё равно другой))
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