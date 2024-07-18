Вице-президент «Фламенго» перепутал Александра и Дмитрия Медведевых.

Маркос Браз, говоря о процессе переговоров по трансферу Клаудиньо, заявил, что представитель «Зенита» «был президентом России» 5 лет. Вероятно, он перепутал председателя правления петербургского клуба с заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым.

«Тот, кто находится по другую сторону, был президентом России в течение 5 лет. Так что мы не вытаскиваем игрока из клуба без истории и статуса», – сказал Браз.

«Зенит» и «Фламенго» не могут согласовать форму оплаты по Клаудиньо

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