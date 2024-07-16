«Зенит» и «Фламенго» не могут согласовать форму оплаты по Клаудиньо
Стало известно, почему «Зенит» и «Фламенго» еще не согласовали переход Клуадиньо.
По данным Globo Esporte, клуб не могут договориться о форме расчета по трансферу полузащитника.
«Зенит» согласен на рассрочку, но в меньшем объеме, чем предлагает «Фламенго».
На данный момент «Зенит» не вышел из переговоров. Стороны еще могут договориться.
-А можно днём Клаудиньо, а вечером деньги?
-Можно. Но деньги вперёд!
Если бы Сочи осталось в РПЛ - был бы шанс туда лишних средних легионеров сплавить. Но сейчас, пока Сочи в ФНЛ, такой возможности нет - там лимит намного более жёсткий. Придётся отправлять Сутомина и Чистого второй раз :)
Арабские клубы платежеспособные - могут выплатить всю сумму сразу. У России нет проблемы с платежами в/из ОАЭ.
С Бразилией - всё совершенно наоборот. Поэтому Зениту пришлось использовать бартерные схемы.