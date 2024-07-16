«Зенит» и «Фламенго» не могут согласовать форму оплаты по Клаудиньо

Теги Зенит Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Клаудиньо Футбол

Стало известно, почему «Зенит» и «Фламенго» еще не согласовали переход Клуадиньо.

По данным Globo Esporte, клуб не могут договориться о форме расчета по трансферу полузащитника. 

«Зенит» согласен на рассрочку, но в меньшем объеме, чем предлагает «Фламенго».

На данный момент «Зенит» не вышел из переговоров. Стороны еще могут договориться.

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35 комментариев
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Ответ Alex Rykov
Пусть по номеру телефона скинут.
Так они скинули, для подтверждения оплаты просят Зенит код из смски сказать, ну или на крайняк 3 цифры сзади карты
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+24
Пусть по номеру телефона скинут.
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-Утром деньги- днём Клаудиньо. Днём деньги- вечером Клаудиньо.
-А можно днём Клаудиньо, а вечером деньги?
-Можно. Но деньги вперёд!
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Зенит хочет деньгами, а Фламенго большим человеческим спасибо, на крайняк - бартером(если вдруг денег в какой-то момент не наскребется)?
+9
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На самом деле очень двоякое ощущение от игры Клауда в Зените, вроде и талант есть и по дриблингу один из лучших за последние много лет. Но вот как будто он не прогрессирует, стоит на месте, не удается стать именно лидером команды, вокруг которого бы строилась игра. То ли это тренер так работает или еще что, но по игре на суперкубок, кажется, что Глушенков не то что его с лихвой заменит, а в чем-то даже будет более полезен...
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Ответ Мыкола
Бананами можно)))
Бананы у нас с Эквадора.
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Крипта рулит
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И бесплатную путевку! В Каракас!
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Бананами можно)))
+2
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Ответ Alex Rykov
Пусть по номеру телефона скинут.
Наличкой самое то сейчас, всё заблокировано же, можно в танкер с нефтью бросить в плотном пакете, главное не забыть куда положили, чтобы не искать потом…))
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Ответ box2box2
На самом деле очень двоякое ощущение от игры Клауда в Зените, вроде и талант есть и по дриблингу один из лучших за последние много лет. Но вот как будто он не прогрессирует, стоит на месте, не удается стать именно лидером команды, вокруг которого бы строилась игра. То ли это тренер так работает или еще что, но по игре на суперкубок, кажется, что Глушенков не то что его с лихвой заменит, а в чем-то даже будет более полезен...
Потому что играть стал глубже, после первого сезона
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Ответ Злодей Спб
Ну сложно сравнивать уровень рисков, при проведении сделок в Бразилии и ОАЭ. Арабские клубы платежеспособные - могут выплатить всю сумму сразу. У России нет проблемы с платежами в/из ОАЭ. С Бразилией - всё совершенно наоборот. Поэтому Зениту пришлось использовать бартерные схемы.
Бразилия в БРИКС, с самими платежами проблем не будет О рассрочке видать не могут договориться, действительно.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
И кстати не в первый раз. Так было и с Педро, Иваном, Родригао, Ду Кейросом, Ренаном. Так что схема отработана, должны и эту проблему порешать.
У Зенита на балансе 33 игрока и 4 в аренде. А в заявке только 25 мест. Зениту надо конвертировать футболистов в кэш, а не менять одного футболиста на еще трёх (посредственных).

Если бы Сочи осталось в РПЛ - был бы шанс туда лишних средних легионеров сплавить. Но сейчас, пока Сочи в ФНЛ, такой возможности нет - там лимит намного более жёсткий. Придётся отправлять Сутомина и Чистого второй раз :)
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Ответ Злодей Спб
Ну сложно сравнивать уровень рисков, при проведении сделок в Бразилии и ОАЭ. Арабские клубы платежеспособные - могут выплатить всю сумму сразу. У России нет проблемы с платежами в/из ОАЭ. С Бразилией - всё совершенно наоборот. Поэтому Зениту пришлось использовать бартерные схемы.
И кстати не в первый раз. Так было и с Педро, Иваном, Родригао, Ду Кейросом, Ренаном. Так что схема отработана, должны и эту проблему порешать.
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
То что он уйдет уже факт, однако какая разница между расставанием с Малкомом и с Клаудиньо. Там всë было на уровне, все остались довольны - и арабы, и Зенит и особенно сам Малком. Хотелось бы чтобы и с Клаудиньо всë закончилось к всеобщему согласию, да что-то не клеится. А замену ему и искать не надо, Глушенков уже показал себя.
Ну сложно сравнивать уровень рисков, при проведении сделок в Бразилии и ОАЭ.

Арабские клубы платежеспособные - могут выплатить всю сумму сразу. У России нет проблемы с платежами в/из ОАЭ.

С Бразилией - всё совершенно наоборот. Поэтому Зениту пришлось использовать бартерные схемы.
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Да скажите клаудиньи пусть снимет в банкомате сбера 50000 р., отдаст Медведеву и, свободен, как сопля в полёте.
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Когда у Дриусси в жопе загорелось перейти в другой чемпионат, он свои деньги вложил чтобы выкупить себя. Пусть и этот кучерявый раскошелится
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В устной форме, задним числом...
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На других ресурсах пишут,что Зенит вышел из переговоров с Фламенго по Клаудиньо.
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Зенит предлагает юанями и рупиями?
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похоже с бразильскими бабушками так как с нашими не получаецца...
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газпром требует в суторминах?
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Касса встала в пять утра, по ходу все, приехали
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То что он уйдет уже факт, однако какая разница между расставанием с Малкомом и с Клаудиньо. Там всë было на уровне, все остались довольны - и арабы, и Зенит и особенно сам Малком. Хотелось бы чтобы и с Клаудиньо всë закончилось к всеобщему согласию, да что-то не клеится. А замену ему и искать не надо, Глушенков уже показал себя.
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