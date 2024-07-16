«Зенит» и «Фламенго» не могут согласовать форму оплаты по Клаудиньо

Стало известно, почему «Зенит» и «Фламенго» еще не согласовали переход Клуадиньо.

По данным Globo Esporte, клуб не могут договориться о форме расчета по трансферу полузащитника.

«Зенит» согласен на рассрочку, но в меньшем объеме, чем предлагает « ».

На данный момент « » не вышел из переговоров. Стороны еще могут договориться.