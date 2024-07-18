Винисиус собрал 900 000 евро на благотворительном аукционе в Бразилии, продав бутсы Беллингема, футболку Модрича и другие предметы. Камавинга забыл футболку с автографом Мбаппе во Франции

Винисиус Жуниор провел благотворительный аукцион.

Фонд вингера « » организовал благотворительное мероприятие в Рио-де-Жанейро. Его посетили и партнеры бразильца – , и – а также Рафаэл Леау из «Милана».

В качестве одного из лотов полузащитник «Реала» Джуд Беллингем предоставил свои бутсы, в которых играл в полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии». Лука Модрич отдал футболку с автографом, сам Винисиус выставил на торги несколько предметов.

Отмечается, что Камавинга должен был привезти футболку с автографом Килиана Мбаппе, но забыл ее во Франции.

В общей сложности на аукционе удалось собрать 900 тысяч евро. Целью фонда Vinicius Jr Institute является помощь в улучшении условий образования для детей из малообеспеченных семей.