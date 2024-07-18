Винисиус собрал 900 000 евро на благотворительном аукционе в Бразилии, продав бутсы Беллингема, футболку Модрича и другие предметы. Камавинга забыл футболку с автографом Мбаппе во Франции

Теги Реал Мадрид Ла Лига Килиан Мбаппе Ферлан Менди Эдер Милитао Рафаэл Леау Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга деньги Джуд Беллингем Благотворительность Футбол

Винисиус Жуниор провел благотворительный аукцион.

Фонд вингера «Реала» организовал благотворительное мероприятие в Рио-де-Жанейро. Его посетили и партнеры бразильца – Эдуардо КамавингаЭдер Милитао и Ферлан Менди – а также Рафаэл Леау из «Милана».

В качестве одного из лотов полузащитник «Реала» Джуд Беллингем предоставил свои бутсы, в которых играл в полуфинале Лиги чемпионов против «Баварии». Лука Модрич отдал футболку с автографом, сам Винисиус выставил на торги несколько предметов.

Отмечается, что Камавинга должен был привезти футболку с автографом Килиана Мбаппе, но забыл ее во Франции.

В общей сложности на аукционе удалось собрать 900 тысяч евро. Целью фонда Vinicius Jr Institute является помощь в улучшении условий образования для детей из малообеспеченных семей.

20 комментариев
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Он продал все что смог украсть из раздевалки 😂
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-7
+28
хорошее дело, если поможет малообеспеченным людям
+22
-1
+21
Молодец
+15
-1
+14
Молодцы. Доброе дело сделали.
+6
-1
+5
Ответ Камо Мелкумян
Он продал все что смог украсть из раздевалки 😂
А Камавинга не забыл отдать футболку, а просто дубликат ключей не подошел)
+6
-1
+5
когда молодец тогда молодец
+4
0
+4
На радость бедным, хоть кому то маленькое счастье.
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Обнес раздевалку :))
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По любому спровоцировал
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Кунилинга был просто весь в мыслях за политику. Не до футболок ему сейчас.
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Когда Дзюба выставит на аукцион кошелёк Быстрова?
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Там это... Мбаппе в Мадриде же. Второй раз расписаться не шмог, что ли?
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Вообще винисиус молодец, очень много делает для бедных. В его возрасте об этом мало кто думает.
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Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
а кому давать :)? Жуть Беллингема также просрала ЗМ. Родри?
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Ответ UnforgivenX2
а кому давать :)? Жуть Беллингема также просрала ЗМ. Родри?
Хозяин Мбаппе - Начо
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