Мората решил покинуть «Атлетико» из-за потери места в старте и насмешек в соцсетях. У форварда сложилось ощущение, что любое его действие «будет воспринято как мем» (As)

Стало известно, почему Альваро Мората решил уйти из «Атлетико».

31-летний нападающий близок к переходу в «Милан». Он уже попрощался с игроками, тренерами и руководителями мадридского клуба.

По информации As, у решения Мораты есть две причины: спортивная и психологическая. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол во всех турнирах, но в период с января по май – лишь два, из-за чего потерял место в стартовом составе.

Отмечается, что игрока смущало и расстраивало отношение испанских судей: во многих случаях они не назначали пенальти после его падений в штрафной. В Италии такого не было.

Что касается психологического фактора, то большое влияние на Альваро оказала критика в соцсетях. Футболист подвергался постоянным насмешкам, и у него возникло ощущение, что «что бы он ни сделал, это будет воспринято как мем». Кроме того, оскорбления перекинулись и на его детей.

«Атлетико» узнал об уходе Мораты в «Милан» из СМИ. В клубе удивлены поведением Альваро, в начале июля писавшего, что он остается (Relevo)

Мората – капитан и душа этой Испании. А ведь он так страдал от неуверенности и хейта