Мората решил покинуть «Атлетико» из-за потери места в старте и насмешек в соцсетях. У форварда сложилось ощущение, что любое его действие «будет воспринято как мем» (As)

Теги Милан Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Альваро Мората психология соцсети Футбол

Стало известно, почему Альваро Мората решил уйти из «Атлетико».

31-летний нападающий близок к переходу в «Милан». Он уже попрощался с игроками, тренерами и руководителями мадридского клуба. 

По информации As, у решения Мораты есть две причины: спортивная и психологическая. В минувшем сезоне форвард забил 21 гол во всех турнирах, но в период с января по май – лишь два, из-за чего потерял место в стартовом составе. 

Отмечается, что игрока смущало и расстраивало отношение испанских судей: во многих случаях они не назначали пенальти после его падений в штрафной. В Италии такого не было. 

Что касается психологического фактора, то большое влияние на Альваро оказала критика в соцсетях. Футболист подвергался постоянным насмешкам, и у него возникло ощущение, что «что бы он ни сделал, это будет воспринято как мем». Кроме того, оскорбления перекинулись и на его детей.

«Атлетико» узнал об уходе Мораты в «Милан» из СМИ. В клубе удивлены поведением Альваро, в начале июля писавшего, что он остается (Relevo)

Мората – капитан и душа этой Испании. А ведь он так страдал от неуверенности и хейта

52 комментария
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моРату в Мадриде не любят)
Да и в Италии после Ювентуса не в восторге явно будут)
Не бегал бы по клубам, по очереди целуя эмблемы, и такого отношения не было бы
Боится мемом быть…так уже
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Странная причина. Над ним и так всю карьеру ржут.
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Ответ Ебздрогыч
Фига он нежный! А когда за зарплатой приходит небось не жалуется
Ну вот теперь перестанет приходить. Болельщики Милана, скорее всего, не будут его песочить с такой силой.
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Гусары молчать!
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Вот вы смеётесь, а он чемпион Европы😂
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Готов за его зарплату терпеть аналогичные насмешки в соцсетях. Где подписать договор?
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Ответ Трент Резнор
Странная причина. Над ним и так всю карьеру ржут.
Я вообще не следил за его карьерой, но вот он приехал на Евро в кач-ве основного нападающего, а я его на поле вообще не видел. Благо, у испанцев такие исполнители в середине поля, что его помощь и не потребовалась.
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Ответ ggreen@list.ru
Поясните почему его вообще затролили? Вроде нормальный игрок и человек
у меня до сих пор вьетнамские флэшбэки от его игры за Челси
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Ответ ЭЮЯ
Я вообще не следил за его карьерой, но вот он приехал на Евро в кач-ве основного нападающего, а я его на поле вообще не видел. Благо, у испанцев такие исполнители в середине поля, что его помощь и не потребовалась.
Мората не классический ЦФ как в твоем представлении. он больше для прессинга и для подыгрыша как Жиру был за францию на ЧМ18 и 22. одна из причин конечно же слабая реализация но они компенсирует это работоспособностью и с игрой на подыгрыше. можно сказать такие ЦФ как Жиру и Мората что то вроде опорнико типа Бускетса и Родри, то есть чисто статистически они ничем не выделяются но вот по игре полезны, и в то же время, в 90% командах они бы мучались и показывали бы убогий футбол но в команде где ему подходят они становятся лучшими в мире. тут и с МОратой, если фланги такие как Нико и Ямаль то он будет отличным помощником, а если типичные бегунки типа Траоре и Демебел у которых пробежать и навесить/прострелить.. то от МОраты пользы никакой, ему нужны подходящие партнеры, АПЗ который часто находящий на острие и фланги которые постоянно подключаются в центр а МОрата будет отвлекать защитников и уводить, ну и иногда замыкать если есть. конечно есть уникальные напы которые могут и то и другое(Бензема и Суарес), но и такие как Мората ценны, при подходящей системы игры под него
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Ответ Подкат Пенальтьевич
Как будто в других клубах не будет
В зените не будет, там сразу объяснят: «Много о чем можно пошутить. Зрителю указали на недопустимость подобного поведения»
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Ответ Ебздрогыч
Фига он нежный! А когда за зарплатой приходит небось не жалуется
Если посмотреть его карьеру, чел играл только за Реал, Юве, Челси и Атлетико. Наколашматил под 160 голов, вполне себе.
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Мората свои 10 всегда толкает, прессингует хорошо, но после Челси превратился в мем из-за своей реализации, ведь переходил как основной форвард на долгие годы.
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Как будто в других клубах не будет
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Мората очень напоминает Морьентеса. Но в Италии проводил лучшие периоды в карьере, так что возможно в Милане перезагрузит карьеру
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Ответ фанат спартака с 1967
Комментарий скрыт
больше того, с таким ЦН в свое время Азар стал лучшим ассистентом АПЛ, вот кто был гений
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У него комплекс неполноценности. Недооценили его.
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В переходе Мораты в Милан одни плюсы для всех, все правильно делает.
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Ответ avolida
Вот вы смеётесь, а он чемпион Европы😂
Нам глубоко фиолетово, над кем смеяться) Был бы повод.
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Ответ ggreen@list.ru
Поясните почему его вообще затролили? Вроде нормальный игрок и человек
Нормальный, но не более. Играл в больших клубах, но звездой так и не стал.
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Велком ту Италия !
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Вечный странник
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Какой гордый птиц
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Он очень смешно бегал в финале, как пенек на ножках
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Ответ ЭЮЯ
Я вообще не следил за его карьерой, но вот он приехал на Евро в кач-ве основного нападающего, а я его на поле вообще не видел. Благо, у испанцев такие исполнители в середине поля, что его помощь и не потребовалась.
Да потому, что испортили нафиг футбол всякими прессингами, тотальностью, автобусами и тд. Я вот лично видел, как Мората пахал в защите, будучи напом. Но мы требуем, чтоб он ещё и охапку голов забивал.
Роналдо, Клозе, Роналдиньо, Анри, спасибо вам, что не занимались фигнёй
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Так и запишем: Ушел из-за ощущений...
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Поясните почему его вообще затролили?
Вроде нормальный игрок и человек
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Альваро, расслабься. Ну в самом деле сколько можно?
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Ответ Ебздрогыч
Фига он нежный! А когда за зарплатой приходит небось не жалуется
а может жалуется!
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Ну да, тиффози же не умеют троллить.
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Да ты и есть мем.
И клуб тебе под стать, мемный.
Мемилан
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