У Роналду худшая реализация по xG по итогам Евро. Хавертц – 2-й, Лукаку – 3-й, Мбаппе – в топ-5, Ямаль – в топ-10

Криштиану Роналду показал худшую реализацию моментов на Евро-2024.

Портал WhoScored составил рейтинг игроков с худшей реализацией на основании метрики xG (ожидаемых голов) по итогам прошедшего чемпионата .

Худшим оказался форвард Португалии Криштиану Роналду. 39-летний игрок не забил ни одного гола на Евро, несмотря на 3,5 ожидаемого гола.

В топ-10 вошли:

1. Криштиану Роналду, Португалия (-3,5 xG);

2. , Германия (-3,1);

3. , Бельгия (-2,3);

4-5. , Франция (-2);

4-5. , Нидерланды (-2);

6. , Сербия (-1,8);

7. , Франция (-1,7);

8-9. , Испания (-1,5);

8-9. , Дания (-1,5);

10. , Хорватия (-1,4).