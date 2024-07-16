У Роналду худшая реализация по xG по итогам Евро. Хавертц – 2-й, Лукаку – 3-й, Мбаппе – в топ-5, Ямаль – в топ-10
Криштиану Роналду показал худшую реализацию моментов на Евро-2024.
Портал WhoScored составил рейтинг игроков с худшей реализацией на основании метрики xG (ожидаемых голов) по итогам прошедшего чемпионата Европы.
Худшим оказался форвард Португалии Криштиану Роналду. 39-летний игрок не забил ни одного гола на Евро, несмотря на 3,5 ожидаемого гола.
В топ-10 вошли:
1. Криштиану Роналду, Португалия (-3,5 xG);
2. Кай Хавертц, Германия (-3,1);
3. Ромелу Лукаку, Бельгия (-2,3);
4-5. Килиан Мбаппе, Франция (-2);
4-5. Мемфис Депай, Нидерланды (-2);
6. Александар Митрович, Сербия (-1,8);
7. Антуан Гризманн, Франция (-1,7);
8-9. Ламин Ямаль, Испания (-1,5);
8-9. Расмус Хейлунд, Дания (-1,5);
10. Анте Будимир, Хорватия (-1,4).
Месси из эффективного страйкера перевоплотился в отличного плеймейкера, где стал очень эффективным для своей сборной.
Роналду же, как нападающему, с возрастом гораздо сложнее поддерживать уровень, т.к. скорость, рывок, реакция уже не та, что прежде.
Поэтому Роналду в последние годы просел, а Месси в новом амплуа всё ещё делает разницу.
Роналду 2007-2013 тоже был довольно универсальным игроком, но даже тогда разница между его дриблингом, видением поля и дриблингом, видением поля Месси была огромной. А в 2014 Криштик по своему функционалу деградировал в чуть улучшенную версию Марио Гомеса. Именно тогда реальное противостояние и закончилось, осталось только гонка по голам, которая интересна только глорам замыкальщика
Со сборной у Криша только пара хороших матчей в ПО и статистика набитая на средних и слабых командах в отборе. В сборной по уровню влияния он никогда не подбирался до Зидана, Модрича, Месси или Рональдо.
Если брать только крупные турниры сборных, то история Криштиану в ней далеко не выдающаяся.
На уровне ЧМ и ЧЕ Криштиану далеко не в топе
В этом случае сможет играть ещё до 50 лет.
Застолбит за собой рекорд по количеству игр за сборную.