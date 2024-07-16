У Роналду худшая реализация по xG по итогам Евро. Хавертц – 2-й, Лукаку – 3-й, Мбаппе – в топ-5, Ямаль – в топ-10

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Криштиану Роналду показал худшую реализацию моментов на Евро-2024.

Портал WhoScored составил рейтинг игроков с худшей реализацией на основании метрики xG (ожидаемых голов) по итогам прошедшего чемпионата Европы.

Худшим оказался форвард Португалии Криштиану Роналду. 39-летний игрок не забил ни одного гола на Евро, несмотря на 3,5 ожидаемого гола.

В топ-10 вошли:

1. Криштиану Роналду, Португалия (-3,5 xG);

2. Кай Хавертц, Германия (-3,1);

3. Ромелу Лукаку, Бельгия (-2,3);

4-5. Килиан Мбаппе, Франция (-2);

4-5. Мемфис Депай, Нидерланды (-2);

6. Александар Митрович, Сербия (-1,8);

7. Антуан Гризманн, Франция (-1,7);

8-9. Ламин Ямаль, Испания (-1,5);

8-9. Расмус Хейлунд, Дания (-1,5);

10. Анте Будимир, Хорватия (-1,4).

100 комментариев
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И это в 39 лет!
+151
-16
+135
Ответ Ебздрогыч
И это в 39 лет!
Обогнал распиаренного Ямаля, у которого всего -1,5. Маэстро!
+93
-4
+89
а вы писали, что Кришти никак не отличился на Евро
+89
-8
+81
Ответ Ukus Suareza
Всё-таки если сравнивать закат карьеры Месси и Роналду, то всё более очевидным является разница в уровне. Месси из эффективного страйкера перевоплотился в отличного плеймейкера, где стал очень эффективным для своей сборной. Роналду же, как нападающему, с возрастом гораздо сложнее поддерживать уровень, т.к. скорость, рывок, реакция уже не та, что прежде. Поэтому Роналду в последние годы просел, а Месси в новом амплуа всё ещё делает разницу.
Только Месси не перевоплощался, а всегда был таковым. Всё их противостояние было надуманным изначально, и Роналду никогда не был ровней Лео, просто с возрастом у португальца ушли все скиллы, которые так долго дурачили недалеких фанатов, выдавая желаемое за действительное🤷‍♂️
+60
-17
+43
Месси занял первое место по данным WhoScored и Криш занял первое место, но есть нюанс. Заявка на ЗМ
+52
-10
+42
Кринжиану загубил моментов больше чем команда Саутгейта создала за весь турнир ))
+43
-5
+38
Ответ AprasidzE
Комментарий скрыт
Мостовой, ты?
+33
-2
+31
Худший игрок сборной Португалии на Евро-2024, худший нападающий турнира.
+37
-6
+31
Всё-таки если сравнивать закат карьеры Месси и Роналду, то всё более очевидным является разница в уровне.
Месси из эффективного страйкера перевоплотился в отличного плеймейкера, где стал очень эффективным для своей сборной.
Роналду же, как нападающему, с возрастом гораздо сложнее поддерживать уровень, т.к. скорость, рывок, реакция уже не та, что прежде.
Поэтому Роналду в последние годы просел, а Месси в новом амплуа всё ещё делает разницу.
+43
-12
+31
После ЧМ его филы трындели, что виноват Сантуш, который усадил это недоразумение на лавку - поэтому продули Марокко.. Умный Мартинес дал ему карт-бланш и разрешил играть все матчи, включая доп. время.. Результат - Сантуш был прав.. Но не до конца.. Надо было его вообще на ЧМ не брать, чтобы даже на скамейке им не пахло.. Доказательства - налицо.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂🤣💪
+33
-6
+27
Ответ Ukus Suareza
Всё-таки если сравнивать закат карьеры Месси и Роналду, то всё более очевидным является разница в уровне. Месси из эффективного страйкера перевоплотился в отличного плеймейкера, где стал очень эффективным для своей сборной. Роналду же, как нападающему, с возрастом гораздо сложнее поддерживать уровень, т.к. скорость, рывок, реакция уже не та, что прежде. Поэтому Роналду в последние годы просел, а Месси в новом амплуа всё ещё делает разницу.
Месси никогда не был сугубо страйкером, всю свою карьеру он один из лучших в мире по голам, один из лучших в мире по созданным моментам, один из лучших в мире по обводкам. С 2009 по 2021 - лучший в мире во всём.

Роналду 2007-2013 тоже был довольно универсальным игроком, но даже тогда разница между его дриблингом, видением поля и дриблингом, видением поля Месси была огромной. А в 2014 Криштик по своему функционалу деградировал в чуть улучшенную версию Марио Гомеса. Именно тогда реальное противостояние и закончилось, осталось только гонка по голам, которая интересна только глорам замыкальщика
+30
-7
+23
Рона выводят на поле ради статистики, а она бывает и вот такая...
+16
-1
+15
Factos
+18
-3
+15
Португальский друид убил шансы своей сборной на ЧЕ. Но никто ему об этом не скажет, все продолжат лизать одно место
+17
-3
+14
Рональду худший игрок плей-оффа Евро 2024.
+18
-6
+12
И всё это с телом 20-летнего! Ну каков герой! Величайший лидерский лидер💪
+13
-1
+12
Ответ Russ Ivan
Рона выводят на поле ради статистики, а она бывает и вот такая...
Скоро Рона начнут выводить как Байдена. Дети будут поддерживать
+9
0
+9
Если бы Роналду ушел на пике после Евро 2020, то о нем бы вспоминали с огромной любовью и уважением как о величайшем футболисте в истории Португалии. А сейчас какой-то неприятный осадок остался.
+11
-2
+9
Месси купил Роналду чтобы он помешал выиграть Евро для Португалии
+12
-3
+9
Роналду не может так просто уйти из сборной, потому что здесь он не доказал свое превосходство, ведь по сути Евро в 16м выиграли без него, и это его коробит. Он не становился лучшим игроком крупного турнира, в 2016 напомню, признали Гризманна.
Со сборной у Криша только пара хороших матчей в ПО и статистика набитая на средних и слабых командах в отборе. В сборной по уровню влияния он никогда не подбирался до Зидана, Модрича, Месси или Рональдо.
Если брать только крупные турниры сборных, то история Криштиану в ней далеко не выдающаяся.
На уровне ЧМ и ЧЕ Криштиану далеко не в топе
+10
-1
+9
Ответ Николай Бойко
И это в 39 лет!
Нет, Николай. Это тот случай, когда минута всё решает..... Ну и ник тоже)
+9
0
+9
Выносите Золотой мяч!
+11
-3
+8
Ответ Вальдано
После ЧМ его филы трындели, что виноват Сантуш, который усадил это недоразумение на лавку - поэтому продули Марокко.. Умный Мартинес дал ему карт-бланш и разрешил играть все матчи, включая доп. время.. Результат - Сантуш был прав.. Но не до конца.. Надо было его вообще на ЧМ не брать, чтобы даже на скамейке им не пахло.. Доказательства - налицо.. А-ха-ха-ха.. 🤭😂🤣💪
Он уже лет 5 как балласт для сборной, это факт😐
+9
-1
+8
Обойти Лукаку - это дорогого стоит!
+9
-2
+7
Siuuuuu🐬
+12
-5
+7
Ответ alekseimetr
Комментарий удален модератором
Так сильно печёт?
+6
-1
+5
Ответ Арчибалрог
Комментарий удален модератором
Бруну, который на ЧМ-2022 попал в ворота, а не в голову Кришти
+6
-1
+5
Короче надо ему переквалифицироваться в центрального защитника.
В этом случае сможет играть ещё до 50 лет.
Застолбит за собой рекорд по количеству игр за сборную.
+5
0
+5
Унижать аль-насровца уже стало слишком скучно
+8
-4
+4
А чо, в смысле?:) Партнёры же не создавали моменты, откуда столько иксжи?:)
+8
-4
+4
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