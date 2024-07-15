Беллингем о поражении в финале Евро: «Очень сложно собраться на турнир в конце сезона при нестабильном календаре. Тяжело морально и физически. Мы истощены»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 календарь Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем прокомментировал поражение Англии в финале Евро.

Английская команда уступила Испании (1:2).

«Это очень непросто. За последние недели мы принесли много жертв.

При нестабильном календаре очень сложно собраться в конце сезона на заключительный турнир. Тяжело морально и физически. Мы истощены.

Но для нашей страны мы хотели отдать все, и проиграть таким образом – это жестоко. 

Наверное, мы показали не лучшую игру, но были и хорошие моменты. Мы чувствовали, что вернулись в игру, когда забили гол, но проиграть вот так – это душераздирающе.

Мы хотели заставить народ Англии гордиться. Не получилось. Этому есть причины, и мы их проанализируем всей командой. 

Есть опыт и вещи, которые мы можем вынести из этого турнира на будущее. Думаю, если смотреть на все негативно, ничего никогда не изменится.

Мы объединим все плюсы и минусы и найдем способ пересечь финишную линию», – сказал полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем.

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69 комментариев
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Ахаха,с сеткой Словакией, Швейцарией,Голландией,и группа с Словенией,Данией, Сербией очень было сложно, посмотрт какие у Испанцев были соперники,и не ной.
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+96
Ответ Николай Бойко
А испанцам типа легко было, ага
так он же не говорит, что проиграли из-за этого. родри буквально пару дней назад тоже самое сказал
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А испанцам типа легко было, ага
+62
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+44
Так глядишь и на ЗМ наноет. А
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-24
+43
Ничего, через год еще клубный чемпионат мира летом, матчей в еврокубках будет еще больше, отбор на ЧМ и Лигу наций тоже никто не отменял. Форму наберете, будете свеженькими как огурчики в теплице.
+22
0
+22
Вот же бедняга, собраться в конце сезона на матчи с Сербией, Словенией, Словакией и Швейцарией действительно очень тяжело. Пожалеем бедолагу
+30
-10
+20
Ответ Федя Букин
Комментарий скрыт
Про Джуда
+16
-6
+10
Ответ NartApsua
Хорошо, что у всех испанцев календарь был стабильный.
Еще и группа проходная досталась
Не то что у Англии,у которой была группа смерти и плей-офф был адовый
+8
-1
+7
Хорошо, что у всех испанцев календарь был стабильный.
+8
-2
+6
Ответ Ilya Denisov
Вот же бедняга, собраться в конце сезона на матчи с Сербией, Словенией, Словакией и Швейцарией действительно очень тяжело. Пожалеем бедолагу
Все эти команды имеют добротного среднего уровня квалифицированных футболистов, у которых зачастую меньше нагрузка в сезоне, чем у англичан. Футбол сборных давно превратился в ужас, автобусы научились организовывать все.Требуется реформа календаря и самих турниров, если люди хотят вернуть зрелищность от этих игр и видеть ещё и качественный футбол в исполнении сборных команд. Итальянцы, испанцы, французы говорят о том же, что и Джуд. Это не какая-то новость.
+8
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А еще тренер трус, которому играть по 120 минут норм
+6
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А испанским детям как?
+6
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+5
Отдыхай, Джуди...
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Ответ marshalericsson1357
Так глядишь и на ЗМ наноет. А
Винисиус получит. Не переживай.
+4
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Плохому танцору, как говорится
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Ответ Федя Букин
Блин, думал в ветку с Месси зашёл, теряю хватку, сорь
Ага, это вам в португальский делифнарий)
+6
-4
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Ответ rzqhbbqd4c
У игроков уровня Сосьедада и Атлетико - да
А в сборной Англии футболисты из Эвертонов и Астон Вилл типо не играют?
+3
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Верно. Но у испанцев сезон был не менее длинный и сложный.
И поэтому Родри сказал тоже самое, что и Джуд
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Ну так-то он где-то прав. Плюс у испанцев на сутки отдых больше. Ну и Саутгейт, конечно.
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Ответ Николай Бойко
А испанцам типа легко было, ага
а ты посмотри, где испанцы играют, для начала.
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Молодой, а уже научился п*з*ить. Ну, мадридская школа, что тут еще скажешь. Хотя среди мадридского шакалья я таки выберу Вини и Карвахаля, а не этого молодого, но наглого. Чувствую, он еще мноооого наговорит.
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Ответ Игорь М.
Родри выиграл в прошлом сезоне АПЛ, КЧМ, суперкубок УЕФА. Сейчас взял Евро. Так что они наравне с Беллингемом
По такой логике их всех опережает Карвахаль) И Родри точно не наравне с Джудом, потому что испанца никто продвигать не будет, а вот за Джуда будут топить англичане. Всё равно самые высокие шансы у Винисиуса, даже букмекеры так считают. У Вини так же три трофея+МВП ЛЧ, и его поддерживает Реал. Если Реал или Барселона хотят ЗМ для своего игрока, то они активно будут его продвигать. Другие клубы, почему-то, этим не занимаются, поэтому Родри у буков идёт только третьим на ЗМ. Напомню, что с треблом и МВП ЛЧ он в прошлом году занял 5 место, хотя разрывал в ЛЧ и явно был достоин награды. Отсутствие пиара, а также непривлекательная позиция многое решают. Для Родри место в топ-3 будет успехом, но если Сити поддержит его, то шансы появятся.
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Ответ Mihei4
"Мы истощены" - расскажи это Родри. Англии нужна замена тренера и пример Испании здесь показателен. С Энрике эта Испания была бы такой же мрачной, как Англия или Франция.
С Энрике они по игре были лучшими на предыдущем ЕВРО, в полуфинале возили Италию тогда. Думаю выступили бы нормально и сейчас, но не так феерически конечно.
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Глупое оправдание. Проиграли потому что не справились с первым сильным соперником, а должны были от Словакии отлетать еще. С таким тупым тренером-то. Такой состав и всех в автобус загнал.
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Ответ Real_v_dushe
Все эти команды имеют добротного среднего уровня квалифицированных футболистов, у которых зачастую меньше нагрузка в сезоне, чем у англичан. Футбол сборных давно превратился в ужас, автобусы научились организовывать все.Требуется реформа календаря и самих турниров, если люди хотят вернуть зрелищность от этих игр и видеть ещё и качественный футбол в исполнении сборных команд. Итальянцы, испанцы, французы говорят о том же, что и Джуд. Это не какая-то новость.
Мне просто интересно кто мешал Саутгейту делать ротацию, у него 23 игрока и все они лидеры своих клубов. Меняй чаще состав. А он что, даёт крохи какие то играть по 5-10 минут. Конечно основа наедается. Только вчера хватило мужества Кейна сменить рано. Так опять же зарплаты растут у футболистов, соответсвенно и спрос больше с них. Ну и опять же не важно состояние и физические возможности футболистов) важно сколько денег он принесёт в конечном счете)
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а, другие на свежачке...
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какой нестабильный календарь? ты играл в реале, в испании в лалиге, как и большинство испанцев. че за бред он несёт
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Ответ Vir_Cotto
Что значит нестабильный календарь? Я могу понять нытьё про перегруженный календарь, но почему нестабильный?
В один день есть игра, а в другой нет.
Нестабильно же)))
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То ли дело испанцы! Играют всего по 16 игр за сезон, спят после обеда, выезжают на поле на гольф-карах
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Джуд, сейчас ещё клубный ЧМ и более длинная ЛЧ начнётся, отдахнешь
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