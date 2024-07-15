Беллингем о поражении в финале Евро: «Очень сложно собраться на турнир в конце сезона при нестабильном календаре. Тяжело морально и физически. Мы истощены»

Джуд Беллингем прокомментировал поражение Англии в финале Евро.

Английская команда уступила (1:2).

«Это очень непросто. За последние недели мы принесли много жертв.

При нестабильном календаре очень сложно собраться в конце сезона на заключительный турнир. Тяжело морально и физически. Мы истощены.

Но для нашей страны мы хотели отдать все, и проиграть таким образом – это жестоко.

Наверное, мы показали не лучшую игру, но были и хорошие моменты. Мы чувствовали, что вернулись в игру, когда забили гол, но проиграть вот так – это душераздирающе.

Мы хотели заставить народ Англии гордиться. Не получилось. Этому есть причины, и мы их проанализируем всей командой.

Есть опыт и вещи, которые мы можем вынести из этого турнира на будущее. Думаю, если смотреть на все негативно, ничего никогда не изменится.

Мы объединим все плюсы и минусы и найдем способ пересечь финишную линию», – сказал полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем.

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