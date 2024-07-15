Беллингем о поражении в финале Евро: «Очень сложно собраться на турнир в конце сезона при нестабильном календаре. Тяжело морально и физически. Мы истощены»
Джуд Беллингем прокомментировал поражение Англии в финале Евро.
Английская команда уступила Испании (1:2).
«Это очень непросто. За последние недели мы принесли много жертв.
При нестабильном календаре очень сложно собраться в конце сезона на заключительный турнир. Тяжело морально и физически. Мы истощены.
Но для нашей страны мы хотели отдать все, и проиграть таким образом – это жестоко.
Наверное, мы показали не лучшую игру, но были и хорошие моменты. Мы чувствовали, что вернулись в игру, когда забили гол, но проиграть вот так – это душераздирающе.
Мы хотели заставить народ Англии гордиться. Не получилось. Этому есть причины, и мы их проанализируем всей командой.
Есть опыт и вещи, которые мы можем вынести из этого турнира на будущее. Думаю, если смотреть на все негативно, ничего никогда не изменится.
Мы объединим все плюсы и минусы и найдем способ пересечь финишную линию», – сказал полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем.
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Не то что у Англии,у которой была группа смерти и плей-офф был адовый
Нестабильно же)))