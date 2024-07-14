Саутгейт перед финалом Евро: «Прекрасная возможность войти в историю. Хотим подарить болельщикам Англии ночь всей их жизни»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Сборная Испании по футболу Евро-2024 Люк Шоу Футбол

Гарет Саутгейт высказался перед финалом Евро-2024.

«Мы понимаем, что это прекрасная возможность войти в историю, что это привилегия – быть на этом месте, и мы должны сделать так, чтобы это было оправдано.

Шоу был на пути к возвращению, и мы думаем, что он готов играть в старте. Он обеспечит нам баланс на фланге. Мы должны хорошо держать мяч, мы можем создавать моменты, быстро двигать мяч под прессингом Испании – это ключ к игре.

Мы продемонстрировали огромную стойкость и находили способы побеждать. Команда, которая забивает поздние голы, – это хороший знак, и это помогает верить.

Мы здесь, чтобы подарить болельщикам ночь всей их жизни. Мы знаем, что это значит для всех», – сказал главный тренер сборной Англии.

Встреча между Испанией и Англией состоится в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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20 комментариев
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Надеюсь Испания устроит ночь красных труселей для Саутгейта.
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Буду болеть очень сильно за Испанию! Без сомнения!
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Спасибо
Но не надо
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Вперед англичане,пора брать трофей!
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Ответ Доктор Кто
Сегодня за испаноязычных-за Испанию и Колумбию!!
Чем тебе не угодил аргентинский язык? К бразильскому также относишься?)))
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Перед финалом прошлого Евро были такие же пафосные речи. Молчали бы
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А я вот хочу, чтобы Испания устроила сборной Англии ночь всей жизни. Но с одним нюансом…
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Если бы вы играли в атакующий , красивый и смелый футбол… то даже не взяв евро вы подарили бы болелам 3и недели незабываемых дней и ночей
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Победить не нанеся ни одного удара по воротам за весь матч?
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Ребят, у вас Кейн в составе, какой трофей, побойтесь бога
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Ответ Папа Футбола
Надеюсь Испания устроит ночь красных труселей для Саутгейта.
Скорее Англия устроит испанцам трафальгар))
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