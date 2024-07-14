Саутгейт перед финалом Евро: «Прекрасная возможность войти в историю. Хотим подарить болельщикам Англии ночь всей их жизни»

Гарет Саутгейт высказался перед финалом Евро-2024.

«Мы понимаем, что это прекрасная возможность войти в историю, что это привилегия – быть на этом месте, и мы должны сделать так, чтобы это было оправдано.

Шоу был на пути к возвращению, и мы думаем, что он готов играть в старте. Он обеспечит нам баланс на фланге. Мы должны хорошо держать мяч, мы можем создавать моменты, быстро двигать мяч под прессингом Испании – это ключ к игре.

Мы продемонстрировали огромную стойкость и находили способы побеждать. Команда, которая забивает поздние голы, – это хороший знак, и это помогает верить.

Мы здесь, чтобы подарить болельщикам ночь всей их жизни. Мы знаем, что это значит для всех», – сказал главный тренер сборной Англии.

Встреча между Испанией и Англией состоится в 22:00 по московскому времени. Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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