Кейн, Шоу, Беллингем, Фоден, Майну и Сака выйдут в старте на игру Англии с Испанией
Опубликован состав сборной Англии на финал Евро-2024.
Главный тренер Гарет Саутгейт на игру против Испании выпустит следующих футболистов:
– вратарь: Джордан Пикфорд;
– защита: Марк Гехи, Джон Стоунз, Кайл Уокер;
– полузащита: Люк Шоу, Деклан Райс, Кобби Майну, Букайо Сака;
– нападение: Джуд Беллингем, Харри Кейн, Филип Фоден.
Игра Англии с Испанией начнется в 22:00 по московскому времени.
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