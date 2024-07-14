Кейн, Шоу, Беллингем, Фоден, Майну и Сака выйдут в старте на игру Англии с Испанией

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Кайл Уокер Джон Стоунз Джордан Пикфорд Харри Кейн Люк Шоу Филип Фоден Деклан Райс Марк Гехи Букайо Сака Джуд Беллингем Кобби Майну Футбол

Опубликован состав сборной Англии на финал Евро-2024.

Главный тренер Гарет Саутгейт на игру против Испании выпустит следующих футболистов:

вратарь: Джордан Пикфорд;

защита: Марк Гехи, Джон Стоунз, Кайл Уокер;

полузащита: Люк Шоу, Деклан Райс, Кобби Майну, Букайо Сака;

нападение: Джуд Беллингем, Харри Кейн, Филип Фоден.

Игра Англии с Испанией начнется в 22:00 по московскому времени.

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23 комментария
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Умалат на какой позиции играет?
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Интересно, с чего редактор решил, что схема у Англии будет 3-4-3, если явно видится 4-2-3-1, для этого Шоу и выпускают...
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Вперед Англия!
+6
-2
+4
Ответ Vovker
Интересно, с чего редактор решил, что схема у Англии будет 3-4-3, если явно видится 4-2-3-1, для этого Шоу и выпускают...
С того, что такая схема представлена оф.сайтом УЕФА.
+4
-1
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Ответ Reel Ics
Он выходил на замену с Нидерландами
да, уже посмотрел статистику, просто удивился немного.
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Ответ shahmur
Съест ли Ямаль Шоу, вот с чём вопрос.
Когда Фолькруг вышел в матче Германия Испания я помню лицо Ямаля и Уильямса навалили в штаны сразу же
+1
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Ответ slavik12345
5-4-1 по факту
По факту 4-2-3-1
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Ответ Its my life
Посмотрят ребята, как в футбол надо играть
Покажут, как надо
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Ответ милфхантер
Шоу? Я не ошибаюсь же, что это его первая игра на турнире, а до этого он в контактных тренировках не участвовал?
Он выходил на замену с Нидерландами
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Ответ shahmur
Съест ли Ямаль Шоу, вот с чём вопрос.
Ямаль, конечно талант, но он игрок минут 70, после этой минуты он растворяется, как и уильямс, а англичане в физике очень сильны
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Ответ Капитанский рычаг Лапорты
Умалат на какой позиции играет?
Левый опорник
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Ответ Vovker
В прошлом матче не было Шоу.
Прошу прощения, я неправ. Все верно.
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Ответ razoblachitel
В прошлом матче Сака играл по всему флангу, логично, что и здесь будет так же
В прошлом матче не было Шоу.
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Ответ Александр Суряев
С того, что такая схема представлена оф.сайтом УЕФА.
Ну и как видим Англия играет 4-2-3-1.
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Ответ Александр Суряев
С того, что такая схема представлена оф.сайтом УЕФА.
Судя по заголовку, начнут вшестером, о каких схемах речь?
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Посмотрят ребята, как в футбол надо играть
0
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Испания не подкачайте🙏
+4
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мда уж
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