Кейн, Шоу, Беллингем, Фоден, Майну и Сака выйдут в старте на игру Англии с Испанией

Опубликован состав сборной Англии на финал Евро-2024.

Главный тренер на игру против выпустит следующих футболистов:

– вратарь: ;

– защита: , Джон Стоунз, Кайл Уокер;

– полузащита: Люк Шоу, Деклан Райс, Кобби Майну, ;

– нападение: Джуд Беллингем, Харри Кейн, Филип Фоден.

Игра Англии с Испанией начнется в 22:00 по московскому времени.

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