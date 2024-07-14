Ямаль, Карвахаль, Уильямс, Родри и Ольмо выйдут в старте на матч Испании с Англией в финале Евро
Представлен состав сборной Испании на финал Евро-2024.
Главный тренер Луис де ла Фуэнте выпустит на игру против Англии следующих футболистов:
– вратарь: Унаи Симон;
– защита: Даниэль Карвахаль, Робен Ле Норман, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья;
– полузащита: Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо;
– нападение: Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Альваро Мората.
Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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Удачи парням де ла Фуэнте.
Vamos Spain 🇪🇸!