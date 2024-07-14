Ямаль, Карвахаль, Уильямс, Родри и Ольмо выйдут в старте на матч Испании с Англией в финале Евро

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Альваро Мората Эмерик Лапорт Даниэль Карвахаль Марк Кукурелья Унаи Симон Фабиан Руис Родри Дани Ольмо Робен Ле Норман Нико Уильямс Луис де ла Фуэнте Ламин Ямаль Футбол

Представлен состав сборной Испании на финал Евро-2024.

Главный тренер Луис де ла Фуэнте выпустит на игру против Англии следующих футболистов:

вратарь: Унаи Симон;

защита: Даниэль Карвахаль, Робен Ле Норман, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья;

полузащита: Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо;

нападение: Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Альваро Мората.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Гол Ямаля, . удачи Красной фурии!
+33
-5
+28
надоели эти все парашные статьи про футбол , философию Англии , Саутгейта ..Надоела эта пропаганда и попытки вбить в голову "Вы не понимаете , вы не правильно думаете " . Не хочу принимать этот блевотный ватокат и точка . Надеюсь на Испанцев , ибо ещё 200+ статей о бритишах Я не выдержу
+20
-2
+18
За Испания. Вперёд Матадорцы
+16
0
+16
Боевой составчик.
Удачи парням де ла Фуэнте.
Vamos Spain 🇪🇸!
+6
-1
+5
Футбол Испании против Страданий Англии👍🏻
+5
0
+5
Ответ Одесса мама Ростов папа
Гол Ямаля, . удачи Красной фурии!
Гол Ямаля, два Мораты)
+5
0
+5
Ответ Asl Ali
надоели эти все парашные статьи про футбол , философию Англии , Саутгейта ..Надоела эта пропаганда и попытки вбить в голову "Вы не понимаете , вы не правильно думаете " . Не хочу принимать этот блевотный ватокат и точка . Надеюсь на Испанцев , ибо ещё 200+ статей о бритишах Я не выдержу
Ватокат был у Испании Луиса Энрике, а у Саутгейта непонятно что нецензурное
+6
-1
+5
Удачи против антифутбольного клона Реала 🤞🍀.❤️💛❤️
+23
-20
+3
Надеюсь Англии учинят полный разгром, в победе Испании не сомневаюсь
+3
-1
+2
Сегодня будут испанские слезы
+3
-2
+1
Состав очевидный, никаких сюрпризов.
0
0
0
Начо намного сильнее Ле нормана играл. Это ошибка
+1
-1
0
За Красную фурию!!!
+1
-1
0
Красивой победы Испании! Крушения британской мечты!🇪🇸🏆
0
0
0
Все смотрю за Испанию , а я за Англию , Кейна просто уже жалко )) да и хочется нового чемпиона , Испания конечно заслужила победу , но буду болеть за непонятный футбол )
0
0
0
Ответ Burel
Удачи против антифутбольного клона Реала 🤞🍀.❤️💛❤️
Наоборот Испания играет как Мадрид,быстрые фланги и сбалансированный центр.Англия скорее как Атлетико играет
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий