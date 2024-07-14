Ямаль, Карвахаль, Уильямс, Родри и Ольмо выйдут в старте на матч Испании с Англией в финале Евро

Представлен состав сборной Испании на финал Евро-2024.

Главный тренер де ла Фуэнте выпустит на игру против следующих футболистов:

– вратарь: ;

– защита: , Робен Ле Норман, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья;

– полузащита: , Фабиан Руис, Дани Ольмо;

– нападение: Нико Уильямс, Ламин Ямаль, Альваро Мората.

Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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