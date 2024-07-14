Премьер Британии Стармер не уйдет в отставку, если Англия не выиграет Евро: «Всегда верил в команду, несмотря на проблемы в первых матчах. Уверен, вся страна будет за них болеть»

Премьер-министр Великобритании высказался о финале Евро-2024.

В финале чемпионата Европы сборная сыграет с Испанией.

– Вы уйдете в отставку, если трофей не вернется домой?

– Нет. Это блестящая команда, и несмотря на некоторые неудачи в первых матчах, я всегда верил в нее. Думаю, что они очень хороши.

Я уже видел финалы раньше, я был на последнем [на Евро-2020], и я надеюсь, что эта команда сможет победить. Уверен, что вся страна будет за них болеть, – сказал Кир Стармер.

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