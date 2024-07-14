Премьер Британии Стармер не уйдет в отставку, если Англия не выиграет Евро: «Всегда верил в команду, несмотря на проблемы в первых матчах. Уверен, вся страна будет за них болеть»

Теги Сборная Англии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Политика Футбол

Премьер-министр Великобритании высказался о финале Евро-2024.

В финале чемпионата Европы сборная Англии сыграет с Испанией.

– Вы уйдете в отставку, если трофей не вернется домой?

– Нет. Это блестящая команда, и несмотря на некоторые неудачи в первых матчах, я всегда верил в нее. Думаю, что они очень хороши.

Я уже видел финалы раньше, я был на последнем [на Евро-2020], и я надеюсь, что эта команда сможет победить. Уверен, что вся страна будет за них болеть, – сказал Кир Стармер.

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36 комментариев
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Какой поразительно тупой вопрос от журналюги.
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А что должен был?
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Такое ощущение, что там репортеры спортса или спорт-экспресса были. В их стиле такие вопросы.
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Как так? Все же знают, что за результат ответственность несут тренер и премьер-министр
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Ответ ОттоДракула
Какой поразительно тупой вопрос от журналюги.
Не знаю. Для тех, кто вне британской культуры, может и тупой. А здесь всего лишь тонкая английская ирония над бесконечной вознёй в парламенте и вечными призывами к правительству уйти в отставку. Это уже настолько тропное место, что само по себе является шуткой.
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Этот журналист ещё бы на счёт отречения от престола у Карла III спросил
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Ответ Валерий Нистратов
Такое ощущение, что там репортеры спортса или спорт-экспресса были. В их стиле такие вопросы.
Журавель и Жичкин. Не иначе
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С каких пор Англия, которая ни разу не выигрывала евро, стала домом для этого трофея??? Он там когда-нибудь был, штобы возвращаться?
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Ответ Валерий Нистратов
Такое ощущение, что там репортеры спортса или спорт-экспресса были. В их стиле такие вопросы.
Британская пресса умоет любых виртуозов пера. Хоть The Sun, хоть The Guardian
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Ответ Птюч
В Британии цирк конечно с этими премьерами. За год трое поменялось вроде.
У вас какая-то фейковая информация. Риши Сунак с 2022 был премьером, и только в этом месяце премьер сменился
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Мне говорили, что GB демократическая страна, так что рано или поздно он всё равно уйдёт в отставку.
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Ответ Марсель Объелся
Как так? Все же знают, что за результат ответственность несут тренер и премьер-министр
а монарх не при делах что ли!!!?
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Ответ Н.Ф.
Мне говорили, что GB демократическая страна, так что рано или поздно он всё равно уйдёт в отставку.
Гонки на лафетах обычно восточнее)))
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Мда уж, ну и вопросы
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По этой логике премьер Японии давно должен сделать харакири
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Ответ Антон Фалафель
С каких пор Англия, которая ни разу не выигрывала евро, стала домом для этого трофея??? Он там когда-нибудь был, штобы возвращаться?
Родоначальники футбола как бы...
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Ответ Алешка Терминатор
Премьер Британии уйдёт в отставку, когда Путин прикажет "Если мне понадобится знать твоё мнение, я тебе его скажу"
Почему то много таких неадекватов с фотографией спартака
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Ответ Manowar66
это кто такой? там же индус был премьером вроде
Индус мэр Лондона.
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А чем не повод?
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Ответ Виктор Войнов
А где такое?
Попробуй подумать и найти ответ
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Ответ Гриша
Комментарий удален модератором
А где такое?
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Ответ Nikolay Alekseenko
Это надолго будет (5-10 лет), скриньте.
Там ставки надо ставить, продержится до конца года этот или нет)
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Ответ Птюч
В Британии цирк конечно с этими премьерами. За год трое поменялось вроде.
Это надолго будет (5-10 лет), скриньте.
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Ответ Птюч
В Британии цирк конечно с этими премьерами. За год трое поменялось вроде.
Комментарий удален модератором
Ответ a.n.melnikov11111985@icloud.com
А что должен был?
Всё, хватит, засиделся. Сколько можно. Вцепился в кресло, и сидит.
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это кто такой?
там же индус был премьером вроде
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«Путин не уйдет, даже если Англия победит на Евро». Вот что-то из этой категории.
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Что за гений журналистики задал этот вопрос? Человек 2 недели назад стал премьером, какая отставка из-за футбола
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Ха, идеальный вопрос)) премьер, наверное, охренел
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От Черчилля и Тэтчер до джонсонов, трас, сунаков и других пассажиров...
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