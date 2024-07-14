На презентацию Мбаппе билетов больше нет. 16 июля на «Бернабеу» придет больше 80 000 фанатов

Теги Реал Мадрид Ла Лига болельщики Сантьяго Бернабеу Килиан Мбаппе Футбол

Презентация Килиана Мбаппе пройдет с аншлагом.

Билеты на мероприятие предоставлялись бесплатно как сосьос, так и широкой публике (при наличии свободных мест). Первая категория получила доступ к ним раньше остальных.

За два дня до презентации доступных билетов на «Сантьяго Бернабеу» уже нет. As отмечает, что уже в пятницу, первый день, больше 85% мест было забронировано.

На представление французского форварда 16 июля придет больше 80 тысяч человек.

Изображение: realmadrid.entradas.com

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35 комментариев
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Ответ Капитанский рычаг Лапорты
Шакира будет на презентации?)
Шаман будет
+38
0
+38
Все хотят посмотреть на эту голевую машину с Евро 24
+39
-7
+32
Ответ utsh44psmr
Шаман будет
Перес будет выходит под «Я- Русский»
+18
0
+18
Надеюсь почеканит нормально, а то Мостовой разнесет в хлам этот нелепый трансфер ))
+17
0
+17
Шакира будет на презентации?)
+11
-2
+9
Ответ sd4fmwrvz8
Газманова тоже позвали бы у него как вилла вроде в Испании
Он до сих пор не обменял её на равноценную в пригороде Пхеньяна?
+8
0
+8
Газманова тоже позвали бы у него как вилла вроде в Испании
+7
0
+7
Ответ Rad0
Это футбол настолько стал популярнее с 2009 года, что на переход футболиста, который дай Бог показывает половину от уровня Роналду из МЮ, такое безумное количество народу собирается?
Или стал беднее на звезд. Мбаппе - последний топ футболист.
+8
-2
+6
Мбаппе чуть опоздал. Еще пару лет назад, ему, с его забеганиями за спину, Кроос и Модрич вырезали бы как на тарелочке. Возможности нынешних полузащитнков он мог видеть на нынешнем Евро. Реалу очень нужен хав с длинными передачами.
+4
0
+4
Блин черепаху не видели что ли
+6
-2
+4
Ответ Футбол_это_жизнь
Есть подозрение, что трансфер будет неудачным. Слишком много шума
Какую же хню ты несёшь)
+4
-1
+3
Ответ sd4fmwrvz8
Газманова тоже позвали бы у него как вилла вроде в Испании
Он не может, у него госконтракты горят.
+3
0
+3
Не понимал этого честно, отстоять гигантскую очередь, потеряв уйму времени, заплатить деньги, чтобы придти посмотреть как игрок пару раз ударит по мячу…ладно если еще норм места, но тем кто у ворот что они там могу увидеть ????
+2
0
+2
Ответ utsh44psmr
Шаман будет
Неверная информация, Карп поделился инсайдом, насчет участие Ларисы Долиной
+2
0
+2
Ответ Случайно заскочил
Все хотят посмотреть на эту голевую машину с Евро 24
На чемпиона мира
+2
0
+2
Ответ Случайно заскочил
Все хотят посмотреть на эту голевую машину с Евро 24
Реал подписал Автогол
+3
-2
+1
Ответ Мохнатый55
На Роналду столько же пришло?
на него пришло 85 тыс
0
0
0
Ответ Batistuta84
Не понимал этого честно, отстоять гигантскую очередь, потеряв уйму времени, заплатить деньги, чтобы придти посмотреть как игрок пару раз ударит по мячу…ладно если еще норм места, но тем кто у ворот что они там могу увидеть ????
Какие деньги?
0
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Ответ dancosmodan
на него пришло 85 тыс
110%)
0
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Ответ Капитанский рычаг Лапорты
Перес будет выходит под «Я- Русский»
Испанский. )
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Ответ Футбол по вторникам
Перес не потянет гонорар Шамана
Гудкова пригласит. Он, вроде, что-то в стиле Шамана пел
0
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Ответ utsh44psmr
Шаман будет
Перес не потянет гонорар Шамана
0
0
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Ответ Футбол_это_жизнь
Есть подозрение, что трансфер будет неудачным. Слишком много шума
Много шума всегда есть при переходе звёзд. Далеко не всем это как-то мешает.
0
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0
Безумие
0
0
0
На Роналду столько же пришло?
0
0
0
Это футбол настолько стал популярнее с 2009 года, что на переход футболиста, который дай Бог показывает половину от уровня Роналду из МЮ, такое безумное количество народу собирается?
+4
-4
0
Когда переходил Роналду, было понятно что действительно переходит суперзвезда мирового масштаба. Про переходе Мбаппе почему то такого нет. Такое чувство, что он сдуется через пару лет, или будет что то наподобие Азара
+6
-6
0
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