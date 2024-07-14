На презентацию Мбаппе билетов больше нет. 16 июля на «Бернабеу» придет больше 80 000 фанатов

Презентация Килиана Мбаппе пройдет с аншлагом.

Билеты на мероприятие предоставлялись бесплатно как сосьос, так и широкой публике (при наличии свободных мест). Первая категория получила доступ к ним раньше остальных.

За два дня до презентации доступных билетов на « » уже нет. As отмечает, что уже в пятницу, первый день, больше 85% мест было забронировано.

На представление французского форварда 16 июля придет больше 80 тысяч человек.

Изображение: realmadrid.entradas.com

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