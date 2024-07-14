Суарес – игрок матча с Канадой: сравнял на 92-й и забил победный пенальти в послематчевой серии

Теги МЛС рейтинги Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Сборная Канады по футболу Луис Суарес Интер Майами Футбол

Луис Суарес признан лучшим игроком матча с Канадой (2:2, 4:3 по пен.).

В игре за 3-е место на Кубке Америки форвард сборной Уругвая вышел на замену на 46-й минуте, сравнял счет на 92-й и реализовал победный пенальти в послематчевой серии 11-метровых.

Всего в турнире 37-летний нападающий провел 4 матча, во всех он выходил на замену.

Фото: x.com/CopaAmerica

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33 комментария
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Суарес - пример того как надо "стареть" в футболе. Выходит на замену и делает свою работу. Не то что некоторые, которые никак не могут смириться, что лучшие времена позади.
+163
-18
+145
Лучшая 9ка в истории футбола!:)
+96
-26
+70
Ответ rigobersong
Лучшая 9ка в истории футбола!:)
в 21-ом веке точно
+56
-7
+49
Легенда, столько матчей вытащил за сборную. Пусть возраст, выходит с замен, но для команды действительно приносит пользу. И результат какой-никакой у Уругвая есть - да, бронза, но её надо ещё выгрызать против таких Канады, Колумбии и других
+36
-1
+35
Ответ С дивана виднее
Легенда, столько матчей вытащил за сборную. Пусть возраст, выходит с замен, но для команды действительно приносит пользу. И результат какой-никакой у Уругвая есть - да, бронза, но её надо ещё выгрызать против таких Канады, Колумбии и других
Так то они Бразилию выбили
+17
0
+17
Легендище, спасибо за шикарную игру в Ливерпуле, Барсе, и за тот легендарный сейв против Ганы
+17
0
+17
Ответ rigobersong
Лучшая 9ка в истории футбола!:)
Скажи это Рональдо
+27
-12
+15
Ответ Young Anton
Наверное лучший цн после Роналдо. Покруче Рауля даже
гораздо круче Рауля
+18
-4
+14
Суарес абсолютный топ. Единственная причина, которая мешает мне считать его лучшим нападающий в истории, - я помню игру Роналдо до травмы. 2 золотых бутсы при праймовых Месси и Роналду ценнее золотого мяча. Сезон за Ливерпуль- сильнейшее индивидуальное игрока на моей памяти. Да, Месси лучший в истории, но к счастью для футбола ему не пришлось растрачивать свой пик в довольно средней команде.

Сколько сумасшедших голов Луис забил. Мой самый любимый в ворота Реала с паса Дани Алвеса. Эталонный гол нападающего. Ни одного лишнего движения, а как он одним касание принял тот мяч. Гений!

А ещё именно он вернул в игру забытое на десятилетие топ форвардами "в штрафной главное при первой же возможности посильнее и по воротам, хоть с пыра, хоть жопой". А то все исключительно на исполнение, на точность, попытаться дать пас, Ане рисковать. А тут как Ван Нистелроой, Инзаги, Вьери, Адриан, Шева, Ширер и другие супер страйкеры- только есть шанс, сразу бей да посильнее.
+14
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Ответ Игорь Нижник
Скажи это Рональдо
Суарес скажет, без проблем.
+11
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+8
Легенда!
+5
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Кусарес - легенда. Всегда восхищался его игрой за Ливерпуль и Барсу. Жаль что ушел не самым лучшим образом, но вся вина на пляцком бартомеу и тд
+6
-1
+5
Наверное лучший цн после Роналдо. Покруче Рауля даже
+7
-4
+3
Луис лучший ЦН за всё время. Абсолютный монстр, умеет на поле все и даже больше чем нужно иногда.

Таких больше не будет
+7
-5
+2
https://youtu.be/8ZTFkmxM0Ok?si=C0MlG64PwchgAzO_
+3
-1
+2
Ответ С дивана виднее
Легенда, столько матчей вытащил за сборную. Пусть возраст, выходит с замен, но для команды действительно приносит пользу. И результат какой-никакой у Уругвая есть - да, бронза, но её надо ещё выгрызать против таких Канады, Колумбии и других
Очень рад за него. Думаю, это последний его матч за сборную. И он заслужил, чтобы этот матч стал победным для команды и успешным для него самого.
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ёпная легенда! всегда был топ,чтобы кто ни говорил
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Ответ Игорь Нижник
Скажи это Рональдо
Прайм Роналдо 20-й век
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Такое чувство после прочтения комментов будто Левандовский выдуманный персонаж и не существует
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Старая гвардия решает
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Ответ Игорь Нижник
Скажи это Рональдо
Да ладно вам….хватит жить прошлым….просто Роналдо игрок детство….из за этого просто уважение делают….а так Суарес посильнее был
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Ответ abdulkaderkeita
Какой 20 век? Пик Роналдо - это игра на ЧМ-2002 и дальнейшая игра в Реале. Что он в 20 веке праймового делал?
Интер, барса, псв, золотые мяч, чм 1998
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Ответ jxmazefan
Интер, барса, псв, золотые мяч, чм 1998
В Интере за 5 лет 68 матчей провел. Причем он из Интера ушел уже в 21 веке. Золотой мяч он получил один в 20 веке, один в 21. На ЧМ-98 он не был на ведущих ролях. 4 гола, 1 с пенальти - это круто, но это и близко не результат следующего ЧМ, где он просто разрывал всех и вся.
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Ответ rigobersong
Лучшая 9ка в истории футбола!:)
Ну нет конечно)
Тебе напомнить кто такой R9?
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Дружбан Гоата просто красава.!!!👍
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Старый конь борозды не портит! (с)
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