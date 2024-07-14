Суарес – игрок матча с Канадой: сравнял на 92-й и забил победный пенальти в послематчевой серии

Луис Суарес признан лучшим игроком матча с Канадой (2:2, 4:3 по пен.).

В игре за 3-е место на Кубке Америки форвард сборной вышел на замену на 46-й минуте, сравнял счет на 92-й и реализовал победный пенальти в послематчевой серии 11-метровых.

Всего в турнире 37-летний нападающий провел 4 матча, во всех он выходил на замену.

Фото: x.com/CopaAmerica

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола