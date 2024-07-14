Суарес – игрок матча с Канадой: сравнял на 92-й и забил победный пенальти в послематчевой серии
Луис Суарес признан лучшим игроком матча с Канадой (2:2, 4:3 по пен.).
В игре за 3-е место на Кубке Америки форвард сборной Уругвая вышел на замену на 46-й минуте, сравнял счет на 92-й и реализовал победный пенальти в послематчевой серии 11-метровых.
Всего в турнире 37-летний нападающий провел 4 матча, во всех он выходил на замену.
Фото: x.com/CopaAmerica
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Сколько сумасшедших голов Луис забил. Мой самый любимый в ворота Реала с паса Дани Алвеса. Эталонный гол нападающего. Ни одного лишнего движения, а как он одним касание принял тот мяч. Гений!
А ещё именно он вернул в игру забытое на десятилетие топ форвардами "в штрафной главное при первой же возможности посильнее и по воротам, хоть с пыра, хоть жопой". А то все исключительно на исполнение, на точность, попытаться дать пас, Ане рисковать. А тут как Ван Нистелроой, Инзаги, Вьери, Адриан, Шева, Ширер и другие супер страйкеры- только есть шанс, сразу бей да посильнее.
Таких больше не будет
Тебе напомнить кто такой R9?