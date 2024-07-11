Суарес раскритиковал поведение футболистов Колумбии: «Раздражает, как они пускают слюни. Некрасиво вот так проходить перед коллегой. Сверху за всем наблюдают, все возвращается»
Луис Суарес раскритиковал поведение футболистов сборной Колумбии.
Команда Уругвая уступила 0:1 в полуфинальном матче Кубка Америки.
После завершения игры форвард уругвайцев Луис Суарес подошел к Мигелю Борхе и что-то ему говорил.
«Всегда происходят какие-то стычки, слова, все что угодно. Но больше всего раздражает то, как они пускают слюни, празднуют – это не имеет никакого смысла.
Мы выбили сборную Бразилии из турнира, и никто не прошел мимо бразильских игроков.
Наоборот, мы пошли и поприветствовали их. Мы коллеги на поле. Мы знаем эмоции, которые испытываешь, когда проигрываешь.
Некрасиво вот так проходить перед коллегой. Сверху за всем наблюдают, все возвращается», – сказал Луис Суарес.
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