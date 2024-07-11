Суарес раскритиковал поведение футболистов Колумбии: «Раздражает, как они пускают слюни. Некрасиво вот так проходить перед коллегой. Сверху за всем наблюдают, все возвращается»

Теги Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Луис Суарес Мигель Борха Футбол

Луис Суарес раскритиковал поведение футболистов сборной Колумбии.

Команда Уругвая уступила 0:1 в полуфинальном матче Кубка Америки.

После завершения игры форвард уругвайцев Луис Суарес подошел к Мигелю Борхе и что-то ему говорил.

«Всегда происходят какие-то стычки, слова, все что угодно. Но больше всего раздражает то, как они пускают слюни, празднуют – это не имеет никакого смысла.

Мы выбили сборную Бразилии из турнира, и никто не прошел мимо бразильских игроков.

Наоборот, мы пошли и поприветствовали их. Мы коллеги на поле. Мы знаем эмоции, которые испытываешь, когда проигрываешь.

Некрасиво вот так проходить перед коллегой. Сверху за всем наблюдают, все возвращается», – сказал Луис Суарес.

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66 комментариев
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Сказал Суарес)
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Мальчик - пускает слюни
Мужчина - кусает
+100
-3
+97
нашелся тоже футбольный джентльмен ))))
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+85
Ответ Marcus-light
Сказал Суарес)
Кьеллини: этот парень знает о чём говорит 😁
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-2
+54
"Настоящие мужики вгрызаются зубами" - добавил Суарес.
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-3
+36
Суарес решил кого-то учить поведению на поле? Звучит как анекдот.
+40
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Суарес столько дичи сделал за карьеру и о поведении "коллег" лучше помалкивать. Из того что сразу вспомнил:
-укус игрока во время матча в Голландии
-нытьё в прессе с просьбой продать его из Аякса
-укус Ивановича в Англии
-конфликт с Эвра
-укус Кьелини за Уругвай
-выбитый мяч рукой из пустых ворот за Уругвай
-нытьё в прессе с просьбой продать его в Арсенал, а в следующем сезоне в Барселону
-Забил гол Ливерпулю в ЛЧ, праздновал потом оправдывался "Я знаю, что болельщики «Ливерпуля» разозлились на меня за то празднование гола в их ворота на «Камп Ноу», и меня это опечалило."
+20
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+16
Суарес рассуждает о морали...
+16
-3
+13
Луис Месси тоже выговаривал, когда Аргентина куражилась над Голландией на ЧМ после матча?
+26
-13
+13
Луис Суарез кому-то за моральное предъявляет, спешите видеть! ))
+15
-4
+11
Ответ ssurik
Суарес столько дичи сделал за карьеру и о поведении "коллег" лучше помалкивать. Из того что сразу вспомнил: -укус игрока во время матча в Голландии -нытьё в прессе с просьбой продать его из Аякса -укус Ивановича в Англии -конфликт с Эвра -укус Кьелини за Уругвай -выбитый мяч рукой из пустых ворот за Уругвай -нытьё в прессе с просьбой продать его в Арсенал, а в следующем сезоне в Барселону -Забил гол Ливерпулю в ЛЧ, праздновал потом оправдывался "Я знаю, что болельщики «Ливерпуля» разозлились на меня за то празднование гола в их ворота на «Камп Ноу», и меня это опечалило."
Странно видеть в этом списке мяч выбитый рукой из ворот за Уругвай, с чего этот момент вдруг стал дичью?
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"не верите, спросите у Кьеллини и Эвра"
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Он прав. К проигравшим нужно относиться с уважением.
+10
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Ответ ssurik
Суарес столько дичи сделал за карьеру и о поведении "коллег" лучше помалкивать. Из того что сразу вспомнил: -укус игрока во время матча в Голландии -нытьё в прессе с просьбой продать его из Аякса -укус Ивановича в Англии -конфликт с Эвра -укус Кьелини за Уругвай -выбитый мяч рукой из пустых ворот за Уругвай -нытьё в прессе с просьбой продать его в Арсенал, а в следующем сезоне в Барселону -Забил гол Ливерпулю в ЛЧ, праздновал потом оправдывался "Я знаю, что болельщики «Ливерпуля» разозлились на меня за то празднование гола в их ворота на «Камп Ноу», и меня это опечалило."
А чем выбитый рукой мяч не нравится? Его же удалили за это. Симеоне вообще Вальверде руку пожал за фол последней надежды на Морате
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
Я сам поклонник Ливерпуля и считаю Суареса одним из лучших игроков за всю историю клуба. Но как говорил Бубнов про одного из своих коллег - супер футболист но человек говно.
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Ну ты то мимо коллег не проходил, помним)
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Ба, кто заговорил о культуре поведения. Хорошо никого не укусил, и на том спасибо.
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Скорее это Суаресу вернулось, но он благополучно об этом забыл.
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Ответ ssurik
Это только с моей стороны (ну и конечно со стороны болельщиков сборной Ганы), я не люблю такие моменты в футболе - это как минимум не спортивно. С точки зрения Уругвая и их болельщиков это конечно подвиг - спас команду от поражения.
Тогда любой фол неспортивен. Он хотя бы ноги никому не ломал. Луис нарушил правила и получил заслуженное наказание
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Ответ ssurik
Суарес столько дичи сделал за карьеру и о поведении "коллег" лучше помалкивать. Из того что сразу вспомнил: -укус игрока во время матча в Голландии -нытьё в прессе с просьбой продать его из Аякса -укус Ивановича в Англии -конфликт с Эвра -укус Кьелини за Уругвай -выбитый мяч рукой из пустых ворот за Уругвай -нытьё в прессе с просьбой продать его в Арсенал, а в следующем сезоне в Барселону -Забил гол Ливерпулю в ЛЧ, праздновал потом оправдывался "Я знаю, что болельщики «Ливерпуля» разозлились на меня за то празднование гола в их ворота на «Камп Ноу», и меня это опечалило."
Из всего этого списка по делу разве что укусы и празднование в игре с Ливерпулем. Такое отношение к болельщикам клуба, в котором ты стал суперзвездой, неприемлемо. Ну а про укусы и говорить не надо думаю
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Ответ UncleMaks
он-то конечно прав, но не ему рассуждать о таких вещах
А есть какой-то особый пул "кому рассуждать о..."?
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Ответ slavik12345
Из всего этого списка по делу разве что укусы и празднование в игре с Ливерпулем. Такое отношение к болельщикам клуба, в котором ты стал суперзвездой, неприемлемо. Ну а про укусы и говорить не надо думаю
Да, конфликт с Эвра был притянут за уши Британскими расистофобами, но этим он подвёл команду получив длительную дискву вроде 10 матчей. По поводу руки согласен - это только моё мнение.
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Ответ Marcus-light
Сказал Суарес)
Сказал Суарес и укусил колумбийца.
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Ответ аdidаs
Этот парень был из тех, кто просто, любит жизнь😆😆😆
Вторая запятая к чему?🤔
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Ответ Marcus-light
Сказал Суарес)
Пустил слюни - кусай!
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Суарес , конечно, образец прекрасного поведения на поле 😀
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Если пофилософствовать, то можно сказать, что Суаресу вот и вернулось за былые заслуги))
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Уж кто-то, а Суарез лучше бы молчал в тряпочку.
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Не мерзотному Суаресу рассказывать о поведении.
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Ответ ssurik
Суарес столько дичи сделал за карьеру и о поведении "коллег" лучше помалкивать. Из того что сразу вспомнил: -укус игрока во время матча в Голландии -нытьё в прессе с просьбой продать его из Аякса -укус Ивановича в Англии -конфликт с Эвра -укус Кьелини за Уругвай -выбитый мяч рукой из пустых ворот за Уругвай -нытьё в прессе с просьбой продать его в Арсенал, а в следующем сезоне в Барселону -Забил гол Ливерпулю в ЛЧ, праздновал потом оправдывался "Я знаю, что болельщики «Ливерпуля» разозлились на меня за то празднование гола в их ворота на «Камп Ноу», и меня это опечалило."
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