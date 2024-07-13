Кейн о финале Евро: «Ни для кого не секрет, что я еще не выигрывал трофеев – и чем больше лет проходит, тем больше у меня мотивации. Надеюсь, в этот раз получится»

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Сборная Испании по футболу Евро-2024 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн высказался о желании выиграть первый трофей в карьере.

Сборная Англии сыграет с командой Испании в финале Евро-2024. Матч состоится завтра, 14 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

«Я получил много сообщений из Мюнхена от партнеров по команде, а также от сотрудников «Баварии», которые желали мне удачи.

Ни для кого не секрет, что я еще не выигрывал трофеев с командой – и чем больше лет проходит, тем больше у меня мотивации. Надеюсь, в этот раз получится», – сказал нападающий сборной Англии и «Баварии». 

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42 комментария
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Зачем же тогда лишать себя мотивации?
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Конечно в Баварии сильно переживают, казалось бы бери себе чемпионство каждый год, но тут приходит Кейн и его проклятие..
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А это какая по счёту надежда?
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Зря он конечно высказался..
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Что говорит Кейн трофеям каждый день: «Не сегодня!»
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Ответ azt3c14
Будет справедливо если все таки свой 1ый трофей Кейн возьмет именно со сборной,а не с Баварией .С Баварией у него будет трофей и не один.Удачи тебе,Харри
хотелось бы что бавария больше никогда в истории не брала трофеи!!
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Ответ Крыс Пол
Зачем же тогда лишать себя мотивации?
Тут Харри как в казино-главное вовремя уйти с выигрышем, поднимаешь кубок Европы над головой и.....беги-беги уноси свои ноги-ноги-ноги.
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харя, бери свои суперкубки в германии, а евро оставь достойным. 3 года назад вы этот титул заслуживали гораздо больше, но поезд ушел
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Не получится, не переживай.) Это будет абсолютная несправедливость, если команда, играющая так, станет победителем турнира.
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Точно не в этот раз
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По сути, единственный повод попробовать поболеть за Англию - это именно трофей Кейна. Отличный игрок, прекрасный человек. И заслужил, но, блин, Испания прекрасна...
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Поболеем вместе за Кейна!
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Вроде и Кейн заслужил карьерой трофей и сборная Англии историей, но с той стороны тоже и Ямаль в огнище с Ольмо и вся сборная Испании. Кейн с Ольмо ещё и за золотую бутсу батлятся. Классный финал должен быть.
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Будет справедливо если все таки свой 1ый трофей Кейн возьмет именно со сборной,а не с Баварией .С Баварией у него будет трофей и не один.Удачи тебе,Харри
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Это проклятие с тобой до конца
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Эпично будет, если первым для Кейна станет первый и для Англии чемпионат Европы, встретились два максимально "фартовых" явления в футболе
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На лавке посиди ради команды
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как бы там не было , у него много индивидуальных наград , плюс он уже в истории ТТХ , да и вообще один из лучших нападающих последних лет и без трофеев он запомнится на долго
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Зря он это сказал))
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Будет справедливо если все таки свой 1ый трофей Кейн возьмет именно со сборной,а не с Баварией .С Баварией у него будет трофей и не один.Удачи тебе,Харри
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Будет справедливо если все таки свой 1ый трофей Кейн возьмет именно со сборной,а не с Баварией .С Баварией у него будет трофей и не один.Удачи тебе,Харри
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Ответ azt3c14
Будет справедливо если все таки свой 1ый трофей Кейн возьмет именно со сборной,а не с Баварией .С Баварией у него будет трофей и не один.Удачи тебе,Харри
хотелось бы что бавария больше никогда в истории не брала трофеи!
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Ответ azt3c14
Надежда есть,шансов нет.Выздоравливай 🤝
это почему так?😂😂😂 ставь хату, раз так уверен)))
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Ответ Go-go-love
Не получится, не переживай.) Это будет абсолютная несправедливость, если команда, играющая так, станет победителем турнира.
Какой турнир , такой и победитель)
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