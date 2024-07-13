Кейн о финале Евро: «Ни для кого не секрет, что я еще не выигрывал трофеев – и чем больше лет проходит, тем больше у меня мотивации. Надеюсь, в этот раз получится»

Харри Кейн высказался о желании выиграть первый трофей в карьере.

сыграет с командой в финале . Матч состоится завтра, 14 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Я получил много сообщений из Мюнхена от партнеров по команде, а также от сотрудников «Баварии», которые желали мне удачи.

Ни для кого не секрет, что я еще не выигрывал трофеев с командой – и чем больше лет проходит, тем больше у меня мотивации. Надеюсь, в этот раз получится», – сказал нападающий сборной Англии и «Баварии».

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