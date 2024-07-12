Черчесов про Алипа как звезду казахстанского футбола: «Не люблю это слово. Звезды – они на небе»

Теги Зенит Станислав Черчесов премьер-лига Россия сборная Казахстана по футболу Матч ТВ Нуралы Алип Sports – Казахстан Футбол

Станислав Черчесов оценил статус Нуралы Алипа в казахстанском футболе.

– Алип, будучи игроком «Зенита», превратился в одну из главных «звезд» казахстанского футбола?

– Как я не люблю это слово применительно к футболу! Когда так говорят про игроков, отвечаю, что звезды – они на небе (улыбается).

Другое дело, что Нуралы Алипу действительно надо отдать должное. Он, правда, всегда был заметен. Первый раз я увидел Нуралы в Турции, когда ему было 18 лет. Уже тогда обратил на него внимание. И, видите, не ошибся.

В прошлом сезоне Алип сыграл много матчей. Конечно, без каких-то просчетов не бывает – специально не говорю слово «ошибки». Но он забил в финале Кубка России, там отличился, тут отдал.

Не могу сказать, что Алип превращается в основного игрока, потому что в «Зените», «Барселоне» или «Баварии» таких не бывает. Мне больше нравится формулировка: раньше был основной состав, теперь – стартовый.

Так вот Алип в «Зените» стал чаще попадать именно в стартовый состав. Надеюсь, в прошлом футбольном году он заработал себе маленький бонус, чтобы в этом играть так же часто.

В то же время конкуренция в «Зените» очень большая, а у каждого спортсмена бывают подъемы и спады. Это нормальное явление.

Мы, в свою очередь, на него рассчитываем. Когда в Венгрии встречались с Азербайджаном, Нуралы выглядел уставшим.

Было видно, что это уже конец сезона и он играет, как мы говорим, «на ободах». Тем не менее играл он ответственно, – сказал главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ну, во-первых, не звезда, а массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы
+101
-2
+99
У него какая-то травма детства, походу учитель русского и литературы при пересказе произведений постоянно ему говорил : " а теперь своими словами"
+67
-1
+66
Типичный старина Стэн
+58
-1
+57
Античный философ, ###
Терпите его казахи, что тут сказать
+40
-2
+38
очередной томик цитат - KZ edition
+23
0
+23
"Не звезда, а, массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции".
+25
-3
+22
Звёзды - на небе; полевой командир - на фронте😄
+21
-1
+20
Стас станет первым тренером в истории, который будет не учить иностранные слова, а заменять их или вычёркивать)
+16
0
+16
Ответ UncleMaks
ну, во-первых, не звезда, а массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы
Во-вторых, не футбола, а спортивной игры двух команд, цель которой заключается в забитии мяча в ворота противника
+16
0
+16
Пополнен список запрещенных слов от цензора всея руси.обновление 51.0
+14
0
+14
Специально не говорю барсук,, а говорю столовая для собак
+11
-1
+10
Ответ UncleMaks
ну, во-первых, не звезда, а массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы
во-первых, я вас приветствую, а во-вторых, не самосветящееся, а испускающее непрерывный потом фотонов со своей поверхности
+6
0
+6
Как же много слов ты не любишь, Стас! Понятие "метафора" тебе известно? Люди называют Янковского, Евстигнеева, Леонова, Тихонова, Миронова, Абдулова, Джигарханяна, Фрейндлих, Гундареву, Купченко, многих - звездами. Ты тоже ответишь им - звезды на небе?!
+4
-1
+3
Звезда - это небесное тело. А Алип - просто тело, - добавил Черчесов.
+3
-1
+2
Ответ Hesen Nuriyev
ради плюсов люди в гугле ищут определения всякие
Так это же прекрасно. И плюсцов срубил, и просветился.
+2
0
+2
Ответ Зелёный гопник
Звёзды - на небе; полевой командир - на фронте😄
.....сельхоз работ.
+3
-1
+2
Возвращение безумного филолога.
+2
-1
+1
А сам-то не звезда а сразу космос
+1
0
+1
про бриллианты тоже нельзя, они в земле(
+1
0
+1
Не звезда, а человек пользующийся значительной популярностью
+2
-1
+1
надеюсь ему кто-то в презент жумайсынбу притаранит, сходить там в душ, все дела
+2
-1
+1
Филолог шашлычный.
+3
-2
+1
Eдинственную звезду в истории футбола звали - Станислав, добавил Черчесов...
+2
-1
+1
Заменить и найти подходящего игрока лучше Нуралы Зенит могут спокойно, но мне нравится как он выгрзывает себе место и всегда бьется до конца, наш пацан)
+2
-1
+1
Ответ Go-go-love
"Не звезда, а, массивное самосветящееся небесное тело, состоящее из газа и плазмы, в котором происходят, происходили или будут происходить термоядерные реакции".
Очень хорошо 🤣
+2
-2
0
Впервые вижу когда гениальна вся подборка лучших комментарией, даже с ответами на эти комментарии
0
0
0
Ответ alexis2020
Там какой то Исламхан играл. О нём некоторые казахи чуть ли не как о Месси отзывались
Он получил дискву за вещества и рубился за, как там эту казахскую команду из Медиалиги.
0
0
0
Звезды на небе, а командиры в армии.
0
0
0
В космосе, Стас.
0
0
0
Не на небе, а в видимой с планеты земля вселенной
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий