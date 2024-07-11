«МЮ» выплатит за Зиркзе чуть больше отступных 40 млн евро, но траншами в течение 3 лет

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Нидерландов по футболу премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Болонья Джошуа Зиркзе Фабрицио Романо Футбол

Джошуа Зиркзе переходит в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, форвард «Болоньи» и сборной Нидерландов подпишет контракт до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

«МЮ» заплатит чуть больше 40 млн евро, прописанных в качестве отступных. Однако сумму трансфера клуб будет выплачивать несколькими траншами в течение трех лет.

В сезоне-2023/24 Зиркзе отметился 11 голами и 4 ассистами в 34 матчах Серии А. Подробная статистика 23-летнего нападающего – здесь.

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17 комментариев
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Ответ onsigne
Комментарий скрыт
Другое дело лютый топарь мудрик
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Хороший трансфер за вменяемые деньги.
+12
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Вместо 40 млн евро одной суммой договорились о сумме в 42.5 млн евро на 3 транша.
Вообщем вместе с агентскими вышло около 50 млн евро, то есть 42-43 млн в фунтах.
Как минимум сумма этотого трансфера вписывается в концепцию нового руководства.
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Ответ Ярош _БО
Там ещё агенту 15 млн надо заплатить
Меньше.
Около 8.
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Вообще не знал кто это такой перед тем как МЮ им заинтересовался, и почему он столько стоил, но желаю ему удачи.
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Одобряем..особенно ценник адекватный..непривычный для нас..удачи
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Ответ олдовый манк
Чем он так хорош? Игр Болоньи я не видел, в сборной практически не играет.....
Мобильная девятка с хорошей техникой, которая создает моменты себе и партнерам. Отлично подойдет к тактике, которую применял Тен Хаг в конце сезона, а именно 4-2-2-2, где в нападении были Бруно и Мактом.
+6
-5
+1
Ответ QWertY
Мобильная девятка с хорошей техникой, которая создает моменты себе и партнерам. Отлично подойдет к тактике, которую применял Тен Хаг в конце сезона, а именно 4-2-2-2, где в нападении были Бруно и Мактом.
Спасибо за инфу, ну надеюсь у парня всё получится
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Ответ Dred
Вместо 40 млн евро одной суммой договорились о сумме в 42.5 млн евро на 3 транша. Вообщем вместе с агентскими вышло около 50 млн евро, то есть 42-43 млн в фунтах. Как минимум сумма этотого трансфера вписывается в концепцию нового руководства.
А откуда еще 2.5 млн вылезло, если отступные 40? Не в курсах?
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Ответ Yury Sin
А откуда еще 2.5 млн вылезло, если отступные 40? Не в курсах?
Чтобы не выплачивать всю сумму за 1 раз, как требует опция выкупа.
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Ответ Dred
Вместо 40 млн евро одной суммой договорились о сумме в 42.5 млн евро на 3 транша. Вообщем вместе с агентскими вышло около 50 млн евро, то есть 42-43 млн в фунтах. Как минимум сумма этотого трансфера вписывается в концепцию нового руководства.
Киа запрашивал +15 евро к сумме трансфера себе, плюс подъемные еще игроку
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Ответ Yury Sin
А откуда еще 2.5 млн вылезло, если отступные 40? Не в курсах?
Отступные нужно было сразу всю сумму платить, поэтому договорились о 3 платежах, типо с небольшим процентом.
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