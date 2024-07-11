«МЮ» выплатит за Зиркзе чуть больше отступных 40 млн евро, но траншами в течение 3 лет

Джошуа Зиркзе переходит в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, форвард «Болоньи» и сборной подпишет контракт до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

« » заплатит чуть больше 40 млн евро, прописанных в качестве отступных. Однако сумму трансфера клуб будет выплачивать несколькими траншами в течение трех лет.

В сезоне-2023/24 отметился 11 голами и 4 ассистами в 34 матчах Серии А. Подробная статистика 23-летнего нападающего – здесь.

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