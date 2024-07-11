Капитан Уругвая Хименес о драке с фанатами Колумбии: «Полная катастрофа. Не было ни одного полицейского. Мы стояли за своих близких»
Хосе Хименес прокомментировал потасовку с колумбийскими болельщиками.
Команда Уругвая проиграла сборной Колумбии (0:1) на стадионе в Шарлотт в полуфинальном матче Кубка Америки.
После игры некоторые футболисты уругвайской команды, среди которых был Дарвин Нуньес, оказались на трибунах и вступили в потасовку с болельщиками колумбийской команды.
В стычке с фанатами Нуньес находился впереди всех игроков и получил удар в лицо от болельщика в футболке сборной Колумбии.
«Это полная катастрофа. Там не было ни одного полицейского. Они появились через полчаса. Катастрофа.
Мы оказались там [на трибунах], чтобы постоять за себя и своих близких», – сказал капитан уругвайской команды Хосе Хименес.
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