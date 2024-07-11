Капитан Уругвая Хименес о драке с фанатами Колумбии: «Полная катастрофа. Не было ни одного полицейского. Мы стояли за своих близких»

Теги Атлетико Ла Лига болельщики Сборная Колумбии по футболу Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Хосе Хименес Дарвин Нуньес Футбол

Хосе Хименес прокомментировал потасовку с колумбийскими болельщиками.

Команда Уругвая проиграла сборной Колумбии (0:1) на стадионе в Шарлотт в полуфинальном матче Кубка Америки.

После игры некоторые футболисты уругвайской команды, среди которых был Дарвин Нуньес, оказались на трибунах и вступили в потасовку с болельщиками колумбийской команды.

В стычке с фанатами Нуньес находился впереди всех игроков и получил удар в лицо от болельщика в футболке сборной Колумбии.

«Это полная катастрофа. Там не было ни одного полицейского. Они появились через полчаса. Катастрофа.

Мы оказались там [на трибунах], чтобы постоять за себя и своих близких», – сказал капитан уругвайской команды Хосе Хименес.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И как же вы оказались на трибунах то ?
+6
0
+6
В США возник дефицит копов?
+2
0
+2
Болелы Колумбии держали близких уругвайцев в заложниках?
Или пацаны пошли спрашивать за базар, получили в жбан и теперь публично грустят?
+1
0
+1
У стула Кокорина появился конкурент бгг
0
0
0
Это демократия)) где каждый может высказать свою волю порой даже при помощи кулаков
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий