Капитан Уругвая Хименес о драке с фанатами Колумбии: «Полная катастрофа. Не было ни одного полицейского. Мы стояли за своих близких»

Хосе Хименес прокомментировал потасовку с колумбийскими болельщиками.

Команда Уругвая проиграла сборной Колумбии (0:1) на стадионе в Шарлотт в полуфинальном матче Кубка Америки.

После игры некоторые футболисты уругвайской команды, среди которых был , оказались на трибунах и вступили в потасовку с болельщиками колумбийской команды.

В стычке с фанатами Нуньес находился впереди всех игроков и получил удар в лицо от болельщика в футболке сборной .

«Это полная катастрофа. Там не было ни одного полицейского. Они появились через полчаса. Катастрофа.

Мы оказались там [на трибунах], чтобы постоять за себя и своих близких», – сказал капитан уругвайской команды .

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