У Саутгейта нет поражений на Евро в игровое время. Серия из 13 матчей – рекордная для турнира

Англия при Гарете Саутгейте еще ни разу не уступала на Евро в игровое время.

Сегодня британская сборная одолела в полуфинале (2:1) и вышла в финал .

Под руководством Саутгейта Англия приняла участие в 13 матчах на чемпионатах Европы. Единственное поражение было по пенальти в финале Евро-2020.

В игровое время англичане при этом тренере пока не побеждены.

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