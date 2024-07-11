У Саутгейта нет поражений на Евро в игровое время. Серия из 13 матчей – рекордная для турнира
Англия при Гарете Саутгейте еще ни разу не уступала на Евро в игровое время.
Сегодня британская сборная одолела в полуфинале Нидерланды (2:1) и вышла в финал Евро-2024.
Под руководством Саутгейта Англия приняла участие в 13 матчах на чемпионатах Европы. Единственное поражение было по пенальти в финале Евро-2020.
В игровое время англичане при этом тренере пока не побеждены.
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чет по-моему нифига не расслабон
С каким-то Гехе в центре обороны, и молодым Майну в центре поля вышел в финал.
А в прошлый раз вообще с Холодильником в основе выходил в финал.
Его оценят только через десятилетия, вероятно.
Ну конечно же)))
Потом не реви.
Я тебя предупреждал