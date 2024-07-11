У Саутгейта нет поражений на Евро в игровое время. Серия из 13 матчей – рекордная для турнира

Теги Сборная Нидерландов по футболу Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Евро-2024 рекорды Футбол

Англия при Гарете Саутгейте еще ни разу не уступала на Евро в игровое время.

Сегодня британская сборная одолела в полуфинале Нидерланды (2:1) и вышла в финал Евро-2024.

Под руководством Саутгейта Англия приняла участие в 13 матчах на чемпионатах Европы. Единственное поражение было по пенальти в финале Евро-2020.

В игровое время англичане при этом тренере пока не побеждены.

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65 комментариев
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Англия прям удивила игрой, и владение и удары, дважды штанга от Фодена. Красавцы. Уоткинс вообще красава, индивидуально исполнил. Все гонят на Саутгейта, а Англия на расслабоне уже два чемпионата Европы выходит в финал
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Хаха маэстро всех переиграл и уничтожил
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Ответ Анри Карлайл
Ща, ща.. Пару дней.
и Англия легко уберет Испанию 1-0
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Не нравится игра сборной при Саутгейте совершенно, но за первый титул для Кейна я прощу ему все))
+8
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+6
Ответ Владимир Владимирович
Англия прям удивила игрой, и владение и удары, дважды штанга от Фодена. Красавцы. Уоткинс вообще красава, индивидуально исполнил. Все гонят на Саутгейта, а Англия на расслабоне уже два чемпионата Европы выходит в финал
В 1/8 в доп время, в 1/4 по пенкам, в 1/2 с победным в компенсированное

чет по-моему нифига не расслабон
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Сэр Гарет пишет историю. Команда имеет титанический характер чемпионов, знает, когда нужно забивать
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Так премьером станет скоро
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И это без Калвина Филлипса между прочим☝️
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Саутгейт гений получается. Жаль, что его не ценят.

С каким-то Гехе в центре обороны, и молодым Майну в центре поля вышел в финал.

А в прошлый раз вообще с Холодильником в основе выходил в финал.

Его оценят только через десятилетия, вероятно.
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Просто лучший! С таким большим носом выйти в финал, это просто подвиг! Браво!
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"Вы думаете, что я вас не переиграю? Я вас уничтожу!"
+2
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Ответ podkop09
надо еще написать, что Англия нулевая и скучная, а это чемпионы Европы, характер - вот что делает команды чемпионскими, испания слишком веселая, такие не выигрывают, чаще - прагматичные
Слишком веселая?:)) Да они как только пропустили от Франции, сразу же смяли ее своим напором. Весельчаки декласснули Хорватию, Германию и Францию, а не отскочили от Словакии и Швейцарии:))
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Испания, верим!
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Ответ QWertY
Хочу задать всего лишь один вопрос местным скейтерам Гарета: что с лицом?😂
На поле игроки бегают на тренер
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у них есть безтрофейник Кейн.. Его убрали и гол забили..
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Даже не знаю, честно. Команда в финале во второй раз подряд. Критиковать его - выглядеть глупо, получается.
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Ответ Николай Бойко
И что? Будет серия 14 матчей?
Утибоземой)
Ну конечно же)))

Потом не реви.
Я тебя предупреждал
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нет, так точно не пойдет. надо срочно возвращать Роя Ходжсона
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Ответ Владимир Владимирович
Комментарий удален пользователем
Вот только финалисты остаются для статистики в Википедии, а Чемпионов помнят все
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Наилевейший пенальти , жуткий беспредел. 5 судеек на ВАР и главный судья профнепригодны, и должны быть немедленно уволены, или они подкуплены, одно из двух, другого не дано. Если второе весь адекватный футбольный мир должен объединиться, и требовать их увольнение, дальнейшее расследование и переигровку .
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Вставлю свои 5 копеек. Английская сборная вышла в финал, но реабилитировать Саутгейта рановато. Сейчас англичане по составу, по балансу и потенциалу лучшие в мире, он все-таки не Камерун тренирует. Сегодня угадал с заменами, но фаворитами в финале вряд ли их назовешь.
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Заслужил дворянский титул, что-то типа лорда уэмблийского!
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Качать гения. 💪
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Будет скоро
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Ответ Анри Карлайл
Ща, ща.. Пару дней.
И что? Будет серия 14 матчей?
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Ответ Владимир Владимирович
Англия прям удивила игрой, и владение и удары, дважды штанга от Фодена. Красавцы. Уоткинс вообще красава, индивидуально исполнил. Все гонят на Саутгейта, а Англия на расслабоне уже два чемпионата Европы выходит в финал
ничего удивительного, только совершенно не разбирающиеся в футболе люди могли гнать на Англию. Но у испанцев на день отдыха больше, что является ключевым (и кстати не совсем справедливым) преимуществом. Чаще выигрывают именно команды, у которых на день отдыха перед финалом больше.
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Ответ Владимир Владимирович
Англия прям удивила игрой, и владение и удары, дважды штанга от Фодена. Красавцы. Уоткинс вообще красава, индивидуально исполнил. Все гонят на Саутгейта, а Англия на расслабоне уже два чемпионата Европы выходит в финал
Победы в сериях пенальти это расслабон?
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Ответ Жозе Особенный
В 1/8 в доп время, в 1/4 по пенкам, в 1/2 с победным в компенсированное чет по-моему нифига не расслабон
Ну по столько по скольку, особо жилы не рвут
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Ответ Tristan...
Сэр Гарет пишет историю. Команда имеет титанический характер чемпионов, знает, когда нужно забивать
Титанический характер чемпионов имеет команда, которые ничего не выиграла, проиграла финал ЧЕ и матч за бронзу на ЧМ. Чемпионы Галактики, не иначе
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Ответ DonaldBrashear 2.0
Саутгейт гений получается. Жаль, что его не ценят. С каким-то Гехе в центре обороны, и молодым Майну в центре поля вышел в финал. А в прошлый раз вообще с Холодильником в основе выходил в финал. Его оценят только через десятилетия, вероятно.
Холодильник это Хендерсон?
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