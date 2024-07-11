Англия дошла до финала Евро-2024, выиграв в основное время 2 из 6 матчей

Теги Сборная Нидерландов по футболу Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу Евро-2024 Футбол

Сборная Англии одержала вторую победу в основное время на Евро-2024.

Команда Гарета Саутгейта обыграла сборную Нидерландов в 1/2 финала чемпионата Европы (2:1). 

Англичане смогли добиться победы в основное время лишь в двух из шести матчей – ранее они так одолели Сербию на групповом этапе (1:0). 

В плей-офф сборная Англии обыграла Словакию в дополнительное время, Швейцарию – в серии пенальти. 

В финале англичане встретятся со сборной Испании. 

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

41 комментарий
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Второй раз в истории англичане выходят в финал Евро и оба раза были под руководством Гарета Саутгейта)
+18
-3
+15
Ответ And Justice for All
Второй раз в истории англичане выходят в финал Евро и оба раза были под руководством Гарета Саутгейта)
Рукоблудством
+10
-1
+9
Напомните, кто кроме праймовой Испании выходил в бэк2бэк финалы в истории Евро? Саутгейт гений цеха, браво 👏🏼👏🏼
+11
-2
+9
Ответ Роман
Англия второй раз на Евро выходит в финал.
Всё благодаря праймовому катенначо от великого Саутгейта))
+6
0
+6
Ответ Николай Бойко
Игра забудется, а счёт останется
Так а что забудется? Я по этой игре вообще не понял хейта в сторону Англии, скорей Голландия какая-то блевотина с ватокатом-навесболлом, Англия абсолютно заслуженно победила.
+8
-2
+6
Ну по факту это лучший матч Англии на турнире, сегодня был футбол и это круто
+6
0
+6
Ответ Утя Ваткин
Это класс ребята. Хватит поливать Англию. Голландцам шанса не дали. Волевая победа по делу.
Бросай пить!
+3
0
+3
Жаль конечно испанцев, они 90 минут будут играть в футбол, а англичане все равно забьют какую то шляпу, и возьмут кубок
+3
0
+3
Если Анчибол ещё и Евро выиграет - футбол надо закрывать. Это путь в никуда
+3
-1
+2
Все спорные моменты, которые решались только в пользу англичан, повлияли на результат матча. Судья, на которого перед полуфиналом английские СМИ оказали просто сумасшедшее давление, писав о том, что его могут даже снять с матча, отразилось на судействе в этой игре. Что и спорное пенальти, которое навряд ли он поставил бы в ворота Нидерландов, и кучу микромоментов перед вторым голом Англии (украл угловой у голландцев, поставил липовый фол в моменте с опасной атакой и другие), – все это помогло Англии выиграть. Ужасный судья, который весь матч придерживался только одной цели – лишь бы голден бой Беллингем ничего не сказал про него плохого после матча
+10
-8
+2
топарю результат надо закреплять трофеем иначе будет обидно
+1
0
+1
Они бы и этот не выиграли в основное время, если бы не Цвайер.
+3
-2
+1
Ответ Its my life
Рукоблудством
Поучается, что Саутгейт все равно в этом лучше)
+1
0
+1
Ответ Its my life
Рукоблудством
Это к кукурельям
+1
0
+1
Ответ Роман
Англия второй раз на Евро выходит в финал.
Второй раз за евро ты хочешь сказать?)))
+1
0
+1
Ответ lightrip
смотришь на Англию на поле — половина африканцев, смотришь на Англию на трибунах — одни белые
Половина это 50% то есть 5-6 игроков на поле.Гехи,Майну,Сака а кто еще?Уокер,Уоткинс это потомки ямайских мигрантов,еще и полукровки с одним из родителей британцами,они не африканцы.
0
0
0
Ответ lightrip
смотришь на Англию на поле — половина африканцев, смотришь на Англию на трибунах — одни белые
С Францией так же
0
0
0
Ответ Cash_flow
Напомните, кто кроме праймовой Испании выходил в бэк2бэк финалы в истории Евро? Саутгейт гений цеха, браво 👏🏼👏🏼
ФРГ (1992-1996).
0
0
0
Ответ Николай Бойко
Сегодня да, Англия на удивление бодро играла
Разве что первый тайм. Во втором тайме Англия была ничем не лучше(скорей даже хуже)
0
0
0
Ответ lightrip
смотришь на Англию на поле — половина африканцев, смотришь на Англию на трибунах — одни белые
Смотришь на комментаторов спортсру - одни расисты
0
0
0
Ответ And Justice for All
Второй раз в истории англичане выходят в финал Евро и оба раза были под руководством Гарета Саутгейта)
Они называли его безумцем)
+1
-1
0
Англия второй раз на Евро выходит в финал.
+1
-1
0
Самый успешный тренер сб. Англии в истории!
на последних крупных турнирах (ЧМ/ЧЕ) национальной команды, во всех выходила в 1/4, в трех - в 1/2 финала, в двух - в финал! С другой стороны, во всех крупных турнирах, где он руководил сборной минимальный результат - четвертьфинал.
Результаты налицо! Хейтеры, отдыхайте!

те, кто минусует тоже тем более , отдыхайте!
0
0
0
под конец матча разомкнув глаза и найдя в себе силы открыть спортс, уже было написал "игра была равна, играли два", но тут Казанский закричал, что гол. Зачем-то смотрю все их матчи на этом Евро и каждый раз не понимаю зачем я это делаю
0
0
0
Жаль, что не весь анти-футбол домой уехал.
0
0
0
Самое смешное, что это недоразумение дошла до финала с недоигрой против слабых команд
0
0
0
Ну что фаны Англии, Саутгейт уже гений или еще рано?
0
0
0
Как я писал, Нидерланды очень удобный соперник для этой Англии , испанцы тоже им подходят
0
0
0
Португалия: моя школа
0
0
0
Противостояние Испании - Англии. Ямаля с Беллингемом.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий