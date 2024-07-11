Англия дошла до финала Евро-2024, выиграв в основное время 2 из 6 матчей
Сборная Англии одержала вторую победу в основное время на Евро-2024.
Команда Гарета Саутгейта обыграла сборную Нидерландов в 1/2 финала чемпионата Европы (2:1).
Англичане смогли добиться победы в основное время лишь в двух из шести матчей – ранее они так одолели Сербию на групповом этапе (1:0).
В плей-офф сборная Англии обыграла Словакию в дополнительное время, Швейцарию – в серии пенальти.
В финале англичане встретятся со сборной Испании.
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на последних крупных турнирах (ЧМ/ЧЕ) национальной команды, во всех выходила в 1/4, в трех - в 1/2 финала, в двух - в финал! С другой стороны, во всех крупных турнирах, где он руководил сборной минимальный результат - четвертьфинал.
Результаты налицо! Хейтеры, отдыхайте!
те, кто минусует тоже тем более , отдыхайте!