Англия дошла до финала Евро-2024, выиграв в основное время 2 из 6 матчей

Сборная Англии одержала вторую победу в основное время на Евро-2024.

Команда Гарета Саутгейта обыграла сборную в 1/2 финала чемпионата Европы (2:1).

Англичане смогли добиться победы в основное время лишь в двух из шести матчей – ранее они так одолели Сербию на групповом этапе (1:0).

В плей-офф сборная обыграла Словакию в дополнительное время, Швейцарию – в серии пенальти.

В финале англичане встретятся со сборной Испании.

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