Каррагер о моменте с Думфрисом и Кейном: «Ни в коем случае не пенальти. Если Англия выиграет, то не без везения»

Теги Джейми Каррагер Сборная Нидерландов по футболу Сборная Англии по футболу судьи Евро-2024 Феликс Цвайер Харри Кейн Дензел Думфрис Футбол

Джейми Каррагер считает, что пенальти в пользу сборной Англии назначен ошибочно.

Англичане играют со сборной Нидерландов в полуфинале Евро-2024 (1:1, перерыв). 

Англичане сравняли счет в этом матче с пенальтиХарри Кейн реализовал 11-метровый, назначенный за фол Дензела Думфриса при попытке заблокировать удар. 

«Это ни в коем случае не пенальти. Я не могу поверить, что ВАР попросил судью посмотреть повтор. И не могу поверить, что он дал пенальти. 

Если Англия выиграет этот матч, то не без везения», – написал бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии. 

Матч Нидерланды – Англия обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.

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53 комментария
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Гари Невилл то же самое прямо сейчас говорит в студии на другом канале
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+75
Ответ Slava Vestiaz
Гари Невилл то же самое прямо сейчас говорит в студии на другом канале
Ща тебе расскажут что Невилл и Каррагер ничего в футболе не понимают
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+49
Нэвилл в студии тоже в шоке, если уж свои такое говорят, то комментарии будут лишними
+49
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+48
Левейший пеналь
+38
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+32
Вот-вот, игрок Нидерландов не играл в ногу, скорее Кейн по ней попал. А многие говорят накладка.
+20
-3
+17
Ответ Slava Vestiaz
Гари Невилл то же самое прямо сейчас говорит в студии на другом канале
Тут у нас арбитры мирового класса сидят. В комментах уже строчат что пенальти чистый ))))) куда Невиллу и Карагеру до них.
+16
-3
+13
Пенальти на этом Евро интересные. В матче Испания - Германия, когда Фюлькруг перед воротами явно опережал Начо, испанец схватил немца за футболку и чуть её с него совсем не сорвал - или чуть не порвал. Он буквально повис на Фюлькруге, но тот боец - и вместо того, чтобы красиво упасть, всё-таки исхитрился пробить по мячу, но очень коряво - именно из-за висевшего на нём защитника. Попал в штангу. ЭТО НЕ ПЕНАЛЬТИ. Хотя если бы Начо не нарушал правила грубейшим образом (вообще-то это не только пенальти, но и удаление), Фюлькруг из такой позиции забил бы легко: у него вообще хорошая реализация. А тут Кейн УЖЕ НАНЁС УДАР, но постфактум попал по ноге защитника. Не защитник ему попал по ноге, а наоборот. ПОСЛЕ УДАРА. А бить никто не мешал. Пенальти. Бред какой-то. Что с ВАР, что без - сапиенсы не могут не бредить. Психи, что сказать.
+14
-3
+11
Ответ 6tspey7tb5
Даже брит признаёт что так называемая накладки что часто пишут в комментах ниже, нет. Статическая нога Дюмфриса со всех ракурсов. Нет движения к стопе Кейна
Какое нужно движение? Выставил прямую вперёд шипами и все, уноси. Болею за Голландию, но это пеналь
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всегда надо задавать вопрос: если бы такое случилось в центре поля, зафиксировал бы судья нарушение? если да, то, пенальти.
+15
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Чистейший пенальти, я за Голландцев, но тут очень опасная игра и накладка. Посмотрите повторы хоть, кто везде про левый пеналь пишет.
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Ответ Dima Dima
всегда надо задавать вопрос: если бы такое случилось в центре поля, зафиксировал бы судья нарушение? если да, то, пенальти.
в центре и красную можно за такое получить
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+6
Ответ 6tspey7tb5
Даже брит признаёт что так называемая накладки что часто пишут в комментах ниже, нет. Статическая нога Дюмфриса со всех ракурсов. Нет движения к стопе Кейна
https://dubz.co/v/b31eda

с 8-9 секунды смотрим на полной скорости эпизод.. если и тут вы не видите движение к стопе Кейна, то вам к доктору
+5
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Без пяти минут Сэр Гарет Саутгейт продал душу дьяволу.
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+3
Ответ Dima Dima
всегда надо задавать вопрос: если бы такое случилось в центре поля, зафиксировал бы судья нарушение? если да, то, пенальти.
Всегда надо спрашивать себя - это спорный момент или нет? И если спорный, то не ставить пенку.
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Ответ Rus00
Вот-вот, игрок Нидерландов не играл в ногу, скорее Кейн по ней попал. А многие говорят накладка.
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Царь и Каррагер адекватные вещи говорят...красный снег чтоли пойдет летом ??
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Что он несет? В центре поля в 100 случаях из 100 это фол. Почему в штрафной это не фол?
+11
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+2
Ответ Rus00
Вот-вот, игрок Нидерландов не играл в ногу, скорее Кейн по ней попал. А многие говорят накладка.
Накладка это же когда игрок пытается играть в мяч, но попадает в ногу соперника, который тоже летит на мяч.
А здесь Кейн пробил и только после удара по инерции ему прилетела нога.
Ну если это даже не накладка, то какое это пенальти?
+3
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+2
Цвайера все последние дни травила английская пресса, выкопали все его скелеты и рассмотрели под микроскопом. А по сути вывели его "из зоны комфорта" таким вниманием к его персоне. Вот он и поплыл и не смог принять адекватное решение. Вообще к судейству на ЧЕ есть большущие вопросы, УЕФА открещиваясь оставила немца тем самым подставив и себя и немца.
+3
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+2
Как минимум очень спорно
+2
0
+2
Ответ ArnoNeputevy
Пенальти на этом Евро интересные. В матче Испания - Германия, когда Фюлькруг перед воротами явно опережал Начо, испанец схватил немца за футболку и чуть её с него совсем не сорвал - или чуть не порвал. Он буквально повис на Фюлькруге, но тот боец - и вместо того, чтобы красиво упасть, всё-таки исхитрился пробить по мячу, но очень коряво - именно из-за висевшего на нём защитника. Попал в штангу. ЭТО НЕ ПЕНАЛЬТИ. Хотя если бы Начо не нарушал правила грубейшим образом (вообще-то это не только пенальти, но и удаление), Фюлькруг из такой позиции забил бы легко: у него вообще хорошая реализация. А тут Кейн УЖЕ НАНЁС УДАР, но постфактум попал по ноге защитника. Не защитник ему попал по ноге, а наоборот. ПОСЛЕ УДАРА. А бить никто не мешал. Пенальти. Бред какой-то. Что с ВАР, что без - сапиенсы не могут не бредить. Психи, что сказать.
то есть после удара можно лететь в нападающего шипами поднятой ногой?
+3
-2
+1
Ответ 6tspey7tb5
Тут у нас арбитры мирового класса сидят. В комментах уже строчат что пенальти чистый ))))) куда Невиллу и Карагеру до них.
За деньги- наичестейший..а по правилам пенальти нет..
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Ответ Momos
Честно говоря оба часто бывают настолько эпатажными, что в это можно поверить.
Я же говорю - сейчас расскажут.
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Ответ 6tspey7tb5
Тут у нас арбитры мирового класса сидят. В комментах уже строчат что пенальти чистый ))))) куда Невиллу и Карагеру до них.
Жаль что Карра и Невилл сидели б на спортсе. Так и умрут в неведении((
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+1
Ответ Iamliam
Накладка это же когда игрок пытается играть в мяч, но попадает в ногу соперника, который тоже летит на мяч. А здесь Кейн пробил и только после удара по инерции ему прилетела нога. Ну если это даже не накладка, то какое это пенальти?
То есть если после удара по воротам сшибут игрока, то не пенальти?
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Ответ hrum
Комментарий скрыт
А может голландец не пукал, потому что только капитан имеет право общаться с судьей? Пенальти реально позорный. И я симпатизирую Англии, даже не смотря на их унылый футбол, но пенка реально левейшая
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Как и с Данией:) Англичанка гадит:)
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Ответ Spaten
Какое нужно движение? Выставил прямую вперёд шипами и все, уноси. Болею за Голландию, но это пеналь
Ну да Невилл и Карагер так себе эксперты которые сказали что не было пенальти.
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Ответ 6tspey7tb5
Тяжко вам живётся. Просто ради эксперимента. Встаньте, сделайте тоже движение Дюмфриса. Нога согнутая в момент удара и после означает что он блокировал удар. Если бы была накладка нога была бы прямая. Удар прямой ногой. Часто слышите от комментаторов?
В правилах о накладке нет никакого упоминания прямой ноги. Хорош отсебятину нести.
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Ответ Muga Gappaev
Жаль что Карра и Невилл сидели б на спортсе. Так и умрут в неведении((
😂😂😂😂
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