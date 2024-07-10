Каррагер о моменте с Думфрисом и Кейном: «Ни в коем случае не пенальти. Если Англия выиграет, то не без везения»

Джейми Каррагер считает, что пенальти в пользу сборной Англии назначен ошибочно.

Англичане играют со сборной в полуфинале (1:1, перерыв).

Англичане сравняли счет в этом матче с пенальти – реализовал 11-метровый, назначенный за фол при попытке заблокировать удар.

«Это ни в коем случае не пенальти. Я не могу поверить, что ВАР попросил судью посмотреть повтор. И не могу поверить, что он дал пенальти.

Если Англия выиграет этот матч, то не без везения», – написал бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии.

Матч Нидерланды – Англия обслуживает бригада арбитров во главе с .

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