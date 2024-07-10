Каррагер о моменте с Думфрисом и Кейном: «Ни в коем случае не пенальти. Если Англия выиграет, то не без везения»
Джейми Каррагер считает, что пенальти в пользу сборной Англии назначен ошибочно.
Англичане играют со сборной Нидерландов в полуфинале Евро-2024 (1:1, перерыв).
Англичане сравняли счет в этом матче с пенальти – Харри Кейн реализовал 11-метровый, назначенный за фол Дензела Думфриса при попытке заблокировать удар.
«Это ни в коем случае не пенальти. Я не могу поверить, что ВАР попросил судью посмотреть повтор. И не могу поверить, что он дал пенальти.
Если Англия выиграет этот матч, то не без везения», – написал бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии.
Матч Нидерланды – Англия обслуживает бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером.
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с 8-9 секунды смотрим на полной скорости эпизод.. если и тут вы не видите движение к стопе Кейна, то вам к доктору
А здесь Кейн пробил и только после удара по инерции ему прилетела нога.
Ну если это даже не накладка, то какое это пенальти?