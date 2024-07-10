Мурад Мусаев: «Ивич проделал отличную работу. Просто «Краснодар» хочет играть немного в другой футбол. Тренировочные подходы у нас с ним абсолютно разные»
Мурад Мусаев рассказал о различиях в игровом стиле с Владимиром Ивичем.
По ходу сезона Мусаев сменил Ивича на посту главного тренера «быков». Команда заняла второе место в Мир РПЛ по итогам сезона.
– Какая задача была все-таки первостепенной – вернуть фирменный футбол или команду – на первое место?
– Все понимали, что «Краснодар» на одно очко отставал от «Зенита», и все хотели побороться за чемпионство – и я, и футболисты, и клуб в целом. Об этом не нужно было говорить. Мне не сказали: переверни все с ног на голову. Разговор был о том, чтобы двигаться шаг за шагом.
– Вы говорили: «В плане игры мне сказали играть в тот футбол, который я ставил раньше». Расшифруете для неспециалистов, что конкретно имелось в виду?
– Чтобы «Краснодар» играл от себя, с позиции силы. Во главе угла должна стоять не подстройка под соперника, а свой футбол. Вне зависимости от того, с кем ты играешь – с лидером или аутсайдером. Такой футбол подразумевает высокий прессинг, контроль мяча, давление.
– И с чего вы начали эту перестройку?
– С тренировочного процесса, теоретических занятий. С анализа того тренировочного процесса, который был при прошлом штабе. У нас они сильно отличаются. Тут нужно было быть очень аккуратными с нагрузками.
Второй момент: тренировочные подходы у нас [с Ивичем] абсолютно разные. Нам хотелось играть по-другому. Например, не опускать флангового нападающего пятым защитником. У нас они должны были располагаться выше, чтобы это давало возможность для более агрессивных переходов.
Подняли выше Сперцяна, вернули в состав Кади, который может играть между линиями, поставили атакующим защитником Олусегуна. Изменений и разных нюансов было много.
Еще раз хочу подчеркнуть: Владимир Ивич проделал отличную работу. У него интересные идеи, и его стиль дает результат. Просто «Краснодар» хочет играть немного в другой футбол, и это нормально, – сказал главный тренер «Краснодара».
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Можно посчитать на первый взгляд это чистым Off-Topic - но если задуматься - то не совсем ;)
мы вам, говорит, в первой игре трешку кинули, теперь вы нам попробуйте
это тоже игра от себя, просто тупой Мусаев этого не понимает
Мусаев забуксовал в начале, но под конец 4-3-3 заработало. Динамо в последнем туре красиво обыграли. Посмотрим что дальше.
Моё мнение - надо было дать доработать Ивичу, т.к. Краснодар много очков потерял когда с 5-4-1 на 4-3-3 перестраивался. Под конец нашли игру, но было поздно.
Уверенность была в игровых действиях.