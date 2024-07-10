Мурад Мусаев: «Ивич проделал отличную работу. Просто «Краснодар» хочет играть немного в другой футбол. Тренировочные подходы у нас с ним абсолютно разные»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Кади Мурад Мусаев Чемпионат.com Эдуард Сперцян Олакунле Олусегун Футбол

Мурад Мусаев рассказал о различиях в игровом стиле с Владимиром Ивичем.

По ходу сезона Мусаев сменил Ивича на посту главного тренера «быков». Команда заняла второе место в Мир РПЛ по итогам сезона.

Какая задача была все-таки первостепенной – вернуть фирменный футбол или команду – на первое место?

– Все понимали, что «Краснодар» на одно очко отставал от «Зенита», и все хотели побороться за чемпионство – и я, и футболисты, и клуб в целом. Об этом не нужно было говорить. Мне не сказали: переверни все с ног на голову. Разговор был о том, чтобы двигаться шаг за шагом.

Вы говорили: «В плане игры мне сказали играть в тот футбол, который я ставил раньше». Расшифруете для неспециалистов, что конкретно имелось в виду?

– Чтобы «Краснодар» играл от себя, с позиции силы. Во главе угла должна стоять не подстройка под соперника, а свой футбол. Вне зависимости от того, с кем ты играешь – с лидером или аутсайдером. Такой футбол подразумевает высокий прессинг, контроль мяча, давление.

И с чего вы начали эту перестройку?

– С тренировочного процесса, теоретических занятий. С анализа того тренировочного процесса, который был при прошлом штабе. У нас они сильно отличаются. Тут нужно было быть очень аккуратными с нагрузками.

Второй момент: тренировочные подходы у нас [с Ивичем] абсолютно разные. Нам хотелось играть по-другому. Например, не опускать флангового нападающего пятым защитником. У нас они должны были располагаться выше, чтобы это давало возможность для более агрессивных переходов.

Подняли выше Сперцяна, вернули в состав Кади, который может играть между линиями, поставили атакующим защитником Олусегуна. Изменений и разных нюансов было много.

Еще раз хочу подчеркнуть: Владимир Ивич проделал отличную работу. У него интересные идеи, и его стиль дает результат. Просто «Краснодар» хочет играть немного в другой футбол, и это нормально, – сказал главный тренер «Краснодара».

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32 комментария
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Ну да) Ивич играл в чемпионский футбол, а во что ты играешь все болельщики знают ))
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Все-таки не "Краснодар" хочет играть в другой футбол, а его владелец.
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Ответ sergey2022
Такая философия футбола тоже имеет право на жизнь
Это не философия, а самодурство. Стиль Ивича был известен до перехода в Краснодар, стиль Ивича был очевиден весной 2023. Можно было уволить его после проигранного финала Кубка, но истерика самодура случалась только весной 2024 и в результате упущена самая реальная возможность выиграть чемпионство
+16
-3
+13
Такая философия футбола тоже имеет право на жизнь
+13
-5
+8
Ну да, у Ивича ни гусиного шага, ни прыжков через козла, ни вышибал не было. Это разве урок, тьфу, в смысле - тренировка?!
+7
-1
+6
Если бы Анчелотти играл "играл от себя, с позиции силы" в матче с Сити в Манчестере - был бы другой победитель Лиги Чемпионов в этом году.

Можно посчитать на первый взгляд это чистым Off-Topic - но если задуматься - то не совсем ;)
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+5
Ответ Пнин
Все-таки не "Краснодар" хочет играть в другой футбол, а его владелец.
Ну а кто платит за ВСЁ это ? Ёпт . Естественно,если он платит они будут играть так как он хочет .
+6
-2
+4
просто Краснодар не хочет быть чемпионом..по мне лузеры с этим тренером..
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То что тренировочные подходы у этих тренеров разные все уже заметили по результатам
+4
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Ответ Угараю_с_вас
Ну да) Ивич играл в чемпионский футбол, а во что ты играешь все болельщики знают ))
Поэтому влетел Химкам без шансов?
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Ответ Тимур Тимербаев
Да ладно, кризис то при Ивиче начался с его 5-4-1, там зрелище такое было что Саутгейт гуру атаки. Мусаев забуксовал в начале, но под конец 4-3-3 заработало. Динамо в последнем туре красиво обыграли. Посмотрим что дальше. Моё мнение - надо было дать доработать Ивичу, т.к. Краснодар много очков потерял когда с 5-4-1 на 4-3-3 перестраивался. Под конец нашли игру, но было поздно.
У Мостового спроси он тебе скажет Физрук он и в Африке физрук чеканить не умеет не тренер
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Только сильные и мудрые тренеры не будут менять кардинально на финише поверх и тренировочный процесс.. Мусаев не входит в этот список. Более того: всего 4 тренера на моей памяти ничего не меняли когда получали команду по ходу сезона и добивались большей успехов: Флик, Раньере, Анчелотти, Ди Маттео (когда Челси выиграл ЛЧ)
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Ответ akaAzazello
Если бы Анчелотти играл "играл от себя, с позиции силы" в матче с Сити в Манчестере - был бы другой победитель Лиги Чемпионов в этом году. Можно посчитать на первый взгляд это чистым Off-Topic - но если задуматься - то не совсем ;)
так он и играл
мы вам, говорит, в первой игре трешку кинули, теперь вы нам попробуйте
это тоже игра от себя, просто тупой Мусаев этого не понимает
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Комментарий удален модератором
Ответ Джиза
Ну да, у Ивича ни гусиного шага, ни прыжков через козла, ни вышибал не было. Это разве урок, тьфу, в смысле - тренировка?!
А пионербол как он посмел запретить??😖
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Ответ Рома_90
Комментарий удален модератором
Да ладно, кризис то при Ивиче начался с его 5-4-1, там зрелище такое было что Саутгейт гуру атаки.
Мусаев забуксовал в начале, но под конец 4-3-3 заработало. Динамо в последнем туре красиво обыграли. Посмотрим что дальше.

Моё мнение - надо было дать доработать Ивичу, т.к. Краснодар много очков потерял когда с 5-4-1 на 4-3-3 перестраивался. Под конец нашли игру, но было поздно.
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Самое смешное, что при Ивиче Краснодар и играл с позиций силы.
Уверенность была в игровых действиях.
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о, боже... оно ещё и говорит
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Мурад Анчелотти , хочет пошуметь в этом сезоне в РПЛ, если не Ивич, то вы в тройке не были бы.
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Какой важный курица! На словах все горазды, а по факту - ничего!
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Дело в том, что Мусаев собачка на привязи, он будет беспрекословно выполнять указания Галицкого, тогда как Ивич не бесхребетный тренер
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Мне сказали : не надо переворачивать всё с ног на голову, поэтому, я пришел и сказал : « ии раз - два, тррри четыре иираз…дваа три четыре»
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