Спортс и онлайн-кинотеатр Wink.ru выпустят документальный сериал «Главные победы»

Видеопродакшн United от Спортса и онлайн-кинотеатр Wink.ru сняли документальный сериал «Главные победы».

Проект состоит из пяти эпизодов, каждый эпизод расскажет об одной значимой победе: выигрыше сборной России по футболу у действующего чемпиона мира – сборной Франции – в 1999 году, победе ЦСКА в Кубке УЕФА в 2005-м, победе на чемпионате Европы по баскетболу в 2007-м, про самый успешный год в истории российского тенниса на примере победы сборной России в Кубке Федерации и трех турнирах «Большого шлема» в 2004-м, а также золоте волейболистов на Олимпиаде-2012 в Лондоне.



В съемках приняли участие футбольные тренеры Валерий Карпин, Сергей Семак, Олег Романцев, победительница пяти турниров «Большого шлема» в паре и миксте Вера Звонарева, баскетболист, чемпион Европы, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, волейболист, олимпийский чемпион Сергей Тетюхин и другие. Режиссером выступил документалист Константин Райх («Бей первой!», «Кому на Руси шить хорошо!»)

Героями сериала также стали тренеры, мастера спорта и действующие спортсмены: Валерий Газзаев, Алексей Березуцкий, Виктор Онопко, Александр Панов, Александр Филимонов, Владимир Алекно и Александр Волков, Светлана Кузнецова, Дмитрий Мусэрский, Джей Ар Холден, спортивные комментаторы Андрей Голованов, Роман Скворцов, Тимур Журавель и многие другие.



«Наш проект – это не просто эффектный док на спортивную тематику. Мы хотели понять, как чемпионы добиваются успеха, из каких компонентов складывается победа, кому говорить «спасибо» за красивую игру. Мне кажется, такой угол зрения может быть интересен широкой аудитории. Мы говорим о спорте, но касаемся общечеловеческих тем: рассуждаем о дружбе, взаимовыручке, доблести, способности преодолевать неурядицы, верить в лучшее и наконец добиваться своего», – поделился режиссер Константин Райх.



«Мы продолжаем развивать направление документального кино и рады представить сериал «Главные победы», посвященный спортивным достижениям нашей страны в летних видах спорта за последние годы. Кто-то из нас видел эти события лично и благодаря сериалу может заново пережить яркие эмоции от побед. У тех, кто эти события не застал, теперь есть прекрасная возможность узнать о них подробно», – рассказал директор по контенту онлайн-кинотеатра Wink.ru Александр Косарим.



Смотрите «Главные победы» в онлайн-кинотеатре Wink.ru этим летом!



