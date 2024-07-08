77-летний Перес не исключает, что баллотируется на пост президента «Реала» в 2025-м. Общий срок его полномочий может превысить 25 лет (Relevo)

Теги Реал Мадрид Ла Лига Флорентино Перес Футбол

Флорентино Перес может снова баллотироваться на пост президента «Реала».

77-летний функционер не исключает, что примет участие в выборах, которые состоятся в 2025 году. Об этом Перес сказал людям из своего окружения, сообщает Relevo.

В «Реале» поговаривали о том, что нынешний президентский срок может стать последним для Переса – из-за его возраста и проблем со здоровьем. Однако ситуация улучшилась, и глава мадридского клуба считает, что может остаться на своем посту еще на 4 года.

Перес занимает должность президента «Реала» с 2009 года. Также он руководил клубом с 2000 по 2006 год. Таким образом, если Перес будет переизбран, общий срок его полномочий превысит 25 лет.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лучший президент клуба!!!
+54
-5
+49
Ответ Predator87
ну 77 возраст приличный.скоро у реала по ходу будет новый президент,даже страшно представить что будет с реалом без переса
Байдену 81 год, идет на новый президентский срок. Трампу 78 на секундочку .
Да, мадридским клубом тяжелее управлять, чем Америкой. Но уверен, Перес с этим справится , как и всегда 💪
+18
-1
+17
Давно статую в вальдебабасе ставить надо💪💪💪
+12
-1
+11
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Лучший диктатор в истории.
Не то что ваш Бартомеу, вот уж выдающийся демократ
+11
0
+11
Ответ Predator87
ну 77 возраст приличный.скоро у реала по ходу будет новый президент,даже страшно представить что будет с реалом без переса
Реал и без Переса будет доминировать в футболе,потому что это величайший клуб в истории,а не каталонская выскочка)
+25
-18
+7
Почему то думал, что ему 80 с чем то, а тут «всего лишь» 77) ну и прекрасно, дед еще пошумит пару лет)
+9
-2
+7
Почему бы и нет
+4
0
+4
Ответ Glukinho
что-то никто не орёт просто сменяемость власти и что деду пора
это всего лишь футбольный клуб
+4
-1
+3
Это лучшие 25 лет в истории Реала, даже несмотря на 1 неудачный заход.
+3
0
+3
Да хоть пожизненно!
+4
-1
+3
Ответ Carasa
Если не перес, то кот?
Если не Перец, то Соль)
+2
0
+2
Ответ Carasa
Если не перес, то кот?
То пёс
+2
0
+2
Недемократичненько
+1
0
+1
Александр Грыгорыч Перес
+1
0
+1
Ответ LIv93
Байдену 81 год, идет на новый президентский срок. Трампу 78 на секундочку . Да, мадридским клубом тяжелее управлять, чем Америкой. Но уверен, Перес с этим справится , как и всегда 💪
😂😂😂
+1
0
+1
Перес кого-то напоминает.
0
0
0
Ответ Gornostaev
Я знаю с какого президента Фло берет пример и кем вдохновляется как недостижимым идеалом... Если все получается блестяще, то почему нет? Некоторые люди неподвластны времени, они творят историю, невзирая на миазмы одноклеточного меньшинства...
С Франсиско Франко?
0
0
0
Флорентино Путин или Владимир Перес, только эффективность несоизмеримо выше у испанца
0
0
0
День, когда Флорентино уйдёт отдыхать - станет чёрным для всего футбола.

Это буквально образец человека, который управляет спортивным проектом.
0
0
0
Всему свое время!
0
0
0
Что-то мне это напоминает 😄
Хотя тут вопросов быть не должно, отличный президент 👍
+1
-1
0
Если не перес, то кот?
0
0
0
Видали мы и по больше
+3
-3
0
Очень даже правильное решение!
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий