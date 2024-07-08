77-летний Перес не исключает, что баллотируется на пост президента «Реала» в 2025-м. Общий срок его полномочий может превысить 25 лет (Relevo)

Флорентино Перес может снова баллотироваться на пост президента «Реала».

77-летний функционер не исключает, что примет участие в выборах, которые состоятся в 2025 году. Об этом Перес сказал людям из своего окружения, сообщает Relevo.

В «Реале» поговаривали о том, что нынешний президентский срок может стать последним для Переса – из-за его возраста и проблем со здоровьем. Однако ситуация улучшилась, и глава мадридского клуба считает, что может остаться на своем посту еще на 4 года.

занимает должность президента « » с 2009 года. Также он руководил клубом с 2000 по 2006 год. Таким образом, если Перес будет переизбран, общий срок его полномочий превысит 25 лет.

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