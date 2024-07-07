Каскарино о Роналду на Евро: «Как Мартинес оправдывает то, что он оставался на поле? Криштиану ничего не предложил против Франции. Тренер потворствовал тому, что вредило сборной»
Тони Каскарино считает, что Роберто Мартинес зря так сильно полагался на Роналду.
Сборная Португалии вылетела с Евро-2024 после поражения от Франции в 1/8 финала. Криштиану Роналду сыграл во всех пяти матчах Португалии на турнире и был заменен лишь один раз.
«Как это оправдать? Как Мартинес как тренер и менеджер оправдывает то, что он оставался на поле? Роналду нечего было предложить в игре с Францией. В предыдущих играх Мартинес поддерживал его и очень высоко отзывался о том, каким прекрасным профессионалом он был.
Но если бы в матче с Францией на месте Роналду был молодой парень, его бы сняли в перерыве.
Французы снова разочаровали, все их топ-игроки не проявили себя. И они выбили Португалию. Думаю, со временем это будет восприниматься как огромное разочарование.
И я боюсь, что Мартинес сыграл свою роль в том, что Португалия не прошла Францию, потому что он потворствовал чему-то, что наносило вред его сборной», – заявил бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии.
Габриэль Агбонлахор: «Роналду ничего не сделал на Евро-2024 – не прессинговал, не защищался и не создавал угроз. Мартинес боялся оставить его в запасе – это стоило Португалии турнира»
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Время идёт, ничего не меняется...
команда для него никогда не была важна, важна только своя мусорная стата.
А Феликс красава 👍
Ну как минимум не было бы пенок со словенцами, из за промаха Роналду с пенки. Когда 2 серии подряд, то всегда вероятность выше, что в какой то момент не повезет. Благодаря серии пенальти со словенцами, французы поняли, что у португальцев за вратарь, и уверен, что готовились ОЧЕНЬ детально.