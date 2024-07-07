Каскарино о Роналду на Евро: «Как Мартинес оправдывает то, что он оставался на поле? Криштиану ничего не предложил против Франции. Тренер потворствовал тому, что вредило сборной»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Франции по футболу Евро-2024 Тони Каскарино Роберто Мартинес Футбол

Тони Каскарино считает, что Роберто Мартинес зря так сильно полагался на Роналду.

Сборная Португалии вылетела с Евро-2024 после поражения от Франции в 1/8 финала. Криштиану Роналду сыграл во всех пяти матчах Португалии на турнире и был заменен лишь один раз.

«Как это оправдать? Как Мартинес как тренер и менеджер оправдывает то, что он оставался на поле? Роналду нечего было предложить в игре с Францией. В предыдущих играх Мартинес поддерживал его и очень высоко отзывался о том, каким прекрасным профессионалом он был.

Но если бы в матче с Францией на месте Роналду был молодой парень, его бы сняли в перерыве.

Французы снова разочаровали, все их топ-игроки не проявили себя. И они выбили Португалию. Думаю, со временем это будет восприниматься как огромное разочарование.

И я боюсь, что Мартинес сыграл свою роль в том, что Португалия не прошла Францию, потому что он потворствовал чему-то, что наносило вред его сборной», – заявил бывший нападающий «Челси» и сборной Ирландии.

Габриэль Агбонлахор: «Роналду ничего не сделал на Евро-2024 – не прессинговал, не защищался и не создавал угроз. Мартинес боялся оставить его в запасе – это стоило Португалии турнира»

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53 комментария
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Роналду стал худшим даже в матче против Грузии. О каких ожиданиях можно было говорить перед матчем с Францией?
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роналду яркий пример того что делает пиар с людьми, и даже после такого провала его готовы оправдывать и говорить что виноваты все вокруг:)) Голевая при счете 2-0 в качестве аргументов за то что криштик был полезен это вообще уже за гранью здравого смысла:))
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Наверное скоро и комментарии Ригоберки по поводу Роналду начнут постить, по крайней мере его хотя бы знают на спортсе))
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Ответ Тюменский медвежонок
Феликс не забивает в серии пенальти и отправляет сборную домой, но виноват нападающий Роналду, ок так и запишем хахахахаха
Ты еще запиши, что у основного напа Роналду за 5 игр 0 голов, но виноват пусть будет Феликс.
+10
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+8
Ответ rigobersong
роналду яркий пример того что делает пиар с людьми, и даже после такого провала его готовы оправдывать и говорить что виноваты все вокруг:)) Голевая при счете 2-0 в качестве аргументов за то что криштик был полезен это вообще уже за гранью здравого смысла:))
На самом деле позор что кто-то вообще его оправдывает, уверен как только карьеру завершит сразу же начнут откровения публиковать про реального роналду
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а это кто?))
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Ответ Мохнатый55
Роналду стал худшим даже в матче против Грузии. О каких ожиданиях можно было говорить перед матчем с Францией?
А кто был лучшим ?кто на турнире кроме пепе был хорош у Португалии
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Артёмка расчехлил все оружия, и сыплет минусами по всем критикам КР.
Время идёт, ничего не меняется...
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+5
Ответ mutsulhanov@icloud.com
А кто был лучшим ?кто на турнире кроме пепе был хорош у Португалии
А вот этого не надо. Если 39-летний нарцисс утверждает, что он до сих пор играет на высочайшем уровне, то и спрос с него соответствующий. А в итоге Роналду стал худшим игроком сборной Португалии на турнире.
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Ответ Men77
Ты еще запиши, что у основного напа Роналду за 5 игр 0 голов, но виноват пусть будет Феликс.
конеШно, клубника невинна..1 голевая за 5 матчей.
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ну почемуж. было забавно смотреть как он корчит гримасы топает ножками и орет на партнерев. у нас был такой переу. потом по щам получил и слился.
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Ответ Капибарбер
Комментарий удален пользователем
Да хреново с ним с Рамушем, Жота должен был играть
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Ответ rigobersong
роналду яркий пример того что делает пиар с людьми, и даже после такого провала его готовы оправдывать и говорить что виноваты все вокруг:)) Голевая при счете 2-0 в качестве аргументов за то что криштик был полезен это вообще уже за гранью здравого смысла:))
притом что сделал он её намеренно, для повторения рекорда Поборски. По голам то там нет необходимости - он первый, однако кф при этом в разрезе количества матчей - просто наихудший среди топ-10: 0.5.
команда для него никогда не была важна, важна только своя мусорная стата.
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Фрукт уничтожил Португалию на ЧЕ-2024.
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Ответ Евгений 167
Так то Каскарино - это лидер сборной Ирландии конца 80-х- начала 90-х, играл за "Марсель"
Это конечно хорошо, но лидеров всех мелких футбольных стран знать сложно. Особенно если они играли 35 лет назад.
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Ответ Птюч
а это кто?))
Так то Каскарино - это лидер сборной Ирландии конца 80-х- начала 90-х, играл за "Марсель"
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Ответ Тюменский медвежонок
Феликс не забивает в серии пенальти и отправляет сборную домой, но виноват нападающий Роналду, ок так и запишем хахахахаха
Да, виноват нападающий, у которого 0+0 за весь турнир, и который пробегает за матч меньше вратарей, зато постоянно орет на партнеров и отбирает у них мяч. Да, игроку с такими показателями не место в команде.
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Ответ Гномович!
Роналду виноват что спотифаец Феликс пенку не забил.
Виноват, что Рональду был худшим с игры.
А Феликс красава 👍
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Ответ Гномович!
Роналду виноват что спотифаец Феликс пенку не забил.
Спотифаец с пробной подпиской
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Ответ Птюч
а это кто?))
Не, ну не знать Роналду это тоже диковато, всё-таки голов он забил много
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Тони адекватного человека 👍
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Ответ Мохнатый55
Роналду стал худшим даже в матче против Грузии. О каких ожиданиях можно было говорить перед матчем с Францией?
Не худшим, а отрицательно-заряженным
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тряпка этот Мартинес, обычный подхалим
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как это не предложил? а как же момент когда (Консэйсау вроде) ему выкатили готовенький мяч под удар? правда он его куда-то в небо отправил :-D
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Мартинесу был дан приказ не заменять его ни в коем случае) держали для пенальти)
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Не знаю, что так переживают по поводу Роналду. Я лично не фанат португальской сборной, поэтому пусть Роналду там хоть до 50 лет играет. Зато минус один фаворит)
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Рональду уничтожает весь мир экспертов, но его токси фанам со спортса виднее😆
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Ответ Тюменский медвежонок
какая разница сколько у него мячей забитых, если сборная в четвертьфинале играла? туда ее что ли Феликс со скамейки затащил или что? факт в том что нашли козла в огороде в лице Роналду, хотя его вины нет что Франция вышла играть в антифутбол, а потом в серии пенальти Феликс не забил
Ну так играй вместо Роналду кто то другой, может вообще до пенок не дошло бы,выиграли бы в основное
Ну как минимум не было бы пенок со словенцами, из за промаха Роналду с пенки. Когда 2 серии подряд, то всегда вероятность выше, что в какой то момент не повезет. Благодаря серии пенальти со словенцами, французы поняли, что у португальцев за вратарь, и уверен, что готовились ОЧЕНЬ детально.
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Ответ Алексей Лещенко
Это конечно мало что меняет, но у него не 0+0
Голевая в проходном матче, если не ошибаюсь.)
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Интересно если бы не Роналду что бы они обсуждали бы на ЧЕ?
Обсуждали бы, что Криш струсил и не поехал на Евро, бросил сборную, хотя мог бы ей помочь
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