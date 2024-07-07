Джеррард о Месси и Роналду: «Оба – легенды футбола. Криштиану – великий бомбардир, Лео – более совершенный командный игрок, не могу выбрать»
Стивен Джеррард не стал делать выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«И Криштиану, и Месси – невероятные игроки с невероятными историями в футболе. Роналду – великий бомбардир, а Месси – более совершенный командный игрок.
Я не могу выбирать между ними, они оба легенды», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» и главный тренер «Аль-Иттифака».
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1. Все пенальти на ЧМ Месси купленные
2. Криштиану ноль голов и передач в плей-офф ЧМ
3. Пешеход
4. Минус игрок у сборной Португалии
4. Копа неважный турнир
5. Сын УЕФА
6. Внук ФИФА
7. Половина ЗМ левые
8. Лучший в истории, а этот даже не в сотне
9. Клубничный
10. "Давайте просто порадуемся, что видели карьеры этих легенд"
Чемпион Мира и забивает и ассистирует одинаково круто.
https://m.sports.ru/football/1108281628-dzherrard-nazval-messi-velichajshim-igrokom-vsex-vremen-anri-luchshim-.html
Лучшие игроки мира по сумме трёх ключевых параметров (голы, созданные моменты, обводки)
2009 - Месси
2010 - Месси
2011 - Месси
2012 - Месси
2013 - Месси
2014 - Месси
2015 - Месси
2016 - Месси
2017 - Месси
2018 - Месси
2019 - Месси
2020 - Месси
2021 - Месси
удар - 10
пас - 10
дриблинг - 10
Роналду
удар - 9 (относительно Месси - 7)
пас - 7 (относительно Месси - 5)
дриблинг - 7 (относительно Месси - 5)
Силиконового силком натянули к Лео, чтобы один игрок не выигрывал все ЗМ 15 лет. С одной стороны понятное решение с точки зрения бизнеса. Но с точки зрения справедливости...
https://m.sports.ru/football/1090474080-lempard-schitaet-messi-luchshe-ronaldu-vybirayu-lionelya-iz-za-chistog.html
Что произошло за год? Роналду что то выиграл? Нет, он просто в 2020 году не играл в АПЛ, а в 2021 году уже играл. По крайней мере другой причины не вижу, что могло измениться за год.
Интеллект: 1
Удача: 10
Пенальти: 200