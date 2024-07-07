Джеррард о Месси и Роналду: «Оба – легенды футбола. Криштиану – великий бомбардир, Лео – более совершенный командный игрок, не могу выбрать»

Теги Криштиану Роналду Стивен Джеррард Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттифак Интер Майами Футбол

Стивен Джеррард не стал делать выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«И Криштиану, и Месси – невероятные игроки с невероятными историями в футболе. Роналду – великий бомбардир, а Месси – более совершенный командный игрок.

Я не могу выбирать между ними, они оба легенды», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» и главный тренер «Аль-Иттифака».

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57 комментариев
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Месси vs Криштиану - БИНГО в комментариях:

1. Все пенальти на ЧМ Месси купленные
2. Криштиану ноль голов и передач в плей-офф ЧМ
3. Пешеход
4. Минус игрок у сборной Португалии
4. Копа неважный турнир
5. Сын УЕФА
6. Внук ФИФА
7. Половина ЗМ левые
8. Лучший в истории, а этот даже не в сотне
9. Клубничный
10. "Давайте просто порадуемся, что видели карьеры этих легенд"
+36
-3
+33
Месси более совершенный командный игрок, забивший 91 гол за календарный, и 73 за сезон.
Чемпион Мира и забивает и ассистирует одинаково круто.
+19
-7
+12
Ответ stryder
Опять эти "все" игроки, тренеры, эксперты, которые между Роналду и Месси выбирают Месси..
Да, выбирают Месси🤣

https://m.sports.ru/football/1108281628-dzherrard-nazval-messi-velichajshim-igrokom-vsex-vremen-anri-luchshim-.html
+16
-5
+11
Ох, Джерард и дипломат) Знает как Роналду реагирует, когда выбирают не его. Тем более сейчас , когда в одном чемпе. А 2 года назад совсем другое говорил)
+13
-4
+9
Ответ stryder
Это было 2 года назад. Как видишь, он изменил свое мнение.
Ну конечно изменил, с тех прошел ЧМ И Евро. Роналду "доказал" ему, что достоин быть наравне.😁
+7
0
+7
Ответ stryder
Вам про ЗМ лучше помалкивать. Месси дали один из ЗМ просто за Копу. За победу в полутоварищеском турнире с двумя топ сборными.
ЗМ - индивидуальная награда

Лучшие игроки мира по сумме трёх ключевых параметров (голы, созданные моменты, обводки)

2009 - Месси
2010 - Месси
2011 - Месси
2012 - Месси
2013 - Месси
2014 - Месси
2015 - Месси
2016 - Месси
2017 - Месси
2018 - Месси
2019 - Месси
2020 - Месси
2021 - Месси
+10
-3
+7
"а Месси – более совершенный командный игрок" .... и тоже по совместительству великий бомбардир
+7
-1
+6
Месси
удар - 10
пас - 10
дриблинг - 10

Роналду
удар - 9 (относительно Месси - 7)
пас - 7 (относительно Месси - 5)
дриблинг - 7 (относительно Месси - 5)

Силиконового силком натянули к Лео, чтобы один игрок не выигрывал все ЗМ 15 лет. С одной стороны понятное решение с точки зрения бизнеса. Но с точки зрения справедливости...
+17
-12
+5
Ответ AprasidzE
Твои домыслы персофана ничего не значат. "Дал заднюю, видимо зная..." ))
А твои домыслы что то значат? "пока Рон не разорвал ЛЧ и тремя титулами подряд и забрал Евро" , учитвая ,что в 2020 году Лэмпард выбирал Месси? Или в 2020 году Рон еще не выиграл 3 лч и Евро?

https://m.sports.ru/football/1090474080-lempard-schitaet-messi-luchshe-ronaldu-vybirayu-lionelya-iz-za-chistog.html
+5
-1
+4
Ответ AprasidzE
Так и Лэмпард сначала называл Месси, пока Рон не разорвал ЛЧ тремя титулами подряд и забрал Евро 2016. Месси до катарской аферы проигрывал конкуренцию вчистую )
Лэмпард еще в 2020 году говорил, что Месси лучше. Когда Роналду уже выиграл лч и евро. Просто в сезоне ,когда Роналду стал играть в МЮ, стал давать заднюю. Видимо зная, как Роналду реагирует на это, учитывая ситуация с Каррагером.
+6
-2
+4
Ответ stryder
Опять эти "все" игроки, тренеры, эксперты, которые между Роналду и Месси выбирают Месси..
Да, все кто находится в футбольной сфере признают величие Месси, только персофаны Роналду не могут этого признать
+4
-1
+3
Мало того что Месси командный игрок , так он еще и бомбардир !! В отличие от клубнички
+19
-16
+3
Ответ AprasidzE
https://www.sports.ru/football/1103822693-frenk-lempard-vsegda-byl-fanatom-messi-no-glyadya-na-vazhnye-goly-rona.html Пора обновляться
У тебя вообще в голове? Я же не говорю, что Лэмпард такого не говорил. Просто ты написал, что типа Лэмпард раньше выбирал Месси, а потом после 3лч и Евро он выбрал Роналду. Я тебе скинул уже , что это не так, т.к. еще в 2020 году он выбирал Месси, уже после лч и евро. Соотвественно, что произошло после 2020года? Роналду выиграл ЛЧ или еще что то? Нет, он просто перешел в АПЛ, а на момент того, как Лэмпард говорил эти слова, Роналду играл там.
+4
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+3
Ответ JURAVLI
Месси vs Криштиану - БИНГО в комментариях: 1. Все пенальти на ЧМ Месси купленные 2. Криштиану ноль голов и передач в плей-офф ЧМ 3. Пешеход 4. Минус игрок у сборной Португалии 4. Копа неважный турнир 5. Сын УЕФА 6. Внук ФИФА 7. Половина ЗМ левые 8. Лучший в истории, а этот даже не в сотне 9. Клубничный 10. "Давайте просто порадуемся, что видели карьеры этих легенд"
2, 4, 8 - factos
+3
-1
+2
Ответ AprasidzE
Человек вместо поспешных ответов на блиц интервью взял время на переосмысление карьеры двух игроков и беседовал об этом с Невиллом. Отсылаясь на достижения Рона в ЛЧ и его клучевой роли.
Какое блиц интервью? В 2020 году не было блиц интервью. Лэмпард в 2020 году говорит, что выбирает Месси,проходит год и он уже "наверное все таки Роналду". Т.е. в 2020 году он не знал про все эти победы, а в 2021 году вспомнил?).
Что произошло за год? Роналду что то выиграл? Нет, он просто в 2020 году не играл в АПЛ, а в 2021 году уже играл. По крайней мере другой причины не вижу, что могло измениться за год.
+2
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+1
Ответ stryder
А Месси что показал с тех пор кроме ЧМ ? Вообще полный ноль.
Полный ноль это твой Роналду, ты что то путаешь. И что значит полный ноль?Т.е. Джерард называет Месси лучшим в истории, после этого Месси еще выигрывает ЧМ, а Роналду бублик, и теперь вдруг решил, что теперь они наравне? 😁 Очевидно, что сейчас они в одном чемпе, с Роналду в неплохих отнтшениях, и Джерард не хочет вносить негатив, ответив максимально корректно. Иначе Роналду обидится и не будет здороваться, как с Каррагером, когда играл в АПЛ🤣
+2
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+1
Ответ AprasidzE
Лол, а на основе каких финалов и полуфиналов Фрэнк сделал свои выводы? ))) Аргумент, что он испугался Рона - детство.
У тебя что с логикой? Я тебе еще раз говорю: в 2020 году Лэмпард выбирал Месси, когда уже лч Роналду выиграны были, а с победы на Евро прошло 4 года. Или он не знал про эти победы в 2020 году?
+2
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+1
Ах какое блаженство, ах какое блаженство, знать что ты совершенство, знать что ты идеал! Я голосую за совершенного игрока!🇦🇷
+3
-2
+1
Рональду:

Интеллект: 1
Удача: 10
Пенальти: 200
+5
-4
+1
Ответ AprasidzE
https://youtube.com/shorts/S9Iktm0790A?si=J8jrjc2Eoigl_naN
И? Как это отменяет то, что я написал?
+2
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+1
Ответ AF007
ЗМ - индивидуальная награда Лучшие игроки мира по сумме трёх ключевых параметров (голы, созданные моменты, обводки) 2009 - Месси 2010 - Месси 2011 - Месси 2012 - Месси 2013 - Месси 2014 - Месси 2015 - Месси 2016 - Месси 2017 - Месси 2018 - Месси 2019 - Месси 2020 - Месси 2021 - Месси
ЗМ никогда не дается за голы и обводки. За голы дают ЗБ. ЗМ дают (и давали до Месси) прежде всего победителю самого престижного турнира в году - тому, кто добился успехов с командой. ЗМ Месси это 2009, 2011, 2015, 2022. Все остальное- последствия раскрутки в медиа
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Ответ Orbit s saxarom
Не знаю,по мне не было нападающего лучше ,чем праймовый,пиковый Роналдиньо,полузащитник - Хави,защитник - Мальдини,вратарь - Буффон.
Завидую вам, что можете назвать единственного лучшего на позиции. Я не смог бы. Мальдини и Барези для меня неразделимы! А ещё есть Кабрини, Джентиле, Ширеа, Коловатти. Как выбрать-то. А позже Неста, Каннаваро. Одного - не могу.
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Ответ stryder
С Роналду весь футбольный мир в хороших отношениях. По вашей логике можно сказать: "на самом деле ВСЕ считают Месси лучшим, но не говорят это, потому что боятся испортить отношения". Тогда все эти высказывания и оценки ничего не стоят. Ведь это может работать и в обратную сторону :"Весь футбольный мир в хороших отношениях с Месси, поэтому никто не говорит, что Роналду лучший, чтобы не испортить отношения с Месси"
Я не говорил про всех, речь шла о Джерарде. Он еще до победы Месси на чм называл его лучшим в истории, и не вижу каких то причин с тех пор, чтобы Роналду как то поднялся, кроме той, что Джерард просто не хочет лишнего негатива от Роналду, т.к. они играет в чемпе, где Роналду главная суперзвезда. Поэтому и ответил корректно, чтобы никого не обидеть.
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Ответ Асхат Мусин
Да, все кто находится в футбольной сфере признают величие Месси, только персофаны Роналду не могут этого признать
Все признают существенный вклад, сравнимый с Роналду, безусловно. Но не его "величие" над всеми остальными как бы вам хотелось
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Ответ stryder
Это было 2 года назад. Как видишь, он изменил свое мнение.
Ну да, за 9 матчей ЧМ и ЕВРО, сподобил забить одну пенку самой Гане, на глазах у всего мира позорно нырнув - вот это он конечно же переубедил
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Ответ Men77
Ну конечно изменил, с тех прошел ЧМ И Евро. Роналду "доказал" ему, что достоин быть наравне.😁
А Месси что показал с тех пор кроме ЧМ ? Вообще полный ноль.
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из этих троих я бы выбрал Джеррарда! парень был великолепен и в защите и в атаке. Иногда казалось, что он просто везде... Только был в атаке и тут же стелиться в подкате выбивая мяч у атакующей команды у своих ворот. Силён был.
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И не надо выбирать. Всем и так понятно кто чемпион мира.
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Ответ Всеволод Бобров
Как континентальный турнир может быть товарищеским? Ты бы открыл хоть эти игры, там реально люди убивают друг друга, а вот евро супер походит на товарищеский, безвольные игроки, которые катают мяч.
Убивают из-за нехватки класса и мастерства. В низших лигах или во дворе похуже творится )
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Ответ stryder
Вам про ЗМ лучше помалкивать. Месси дали один из ЗМ просто за Копу. За победу в полутоварищеском турнире с двумя топ сборными.
Как континентальный турнир может быть товарищеским? Ты бы открыл хоть эти игры, там реально люди убивают друг друга, а вот евро супер походит на товарищеский, безвольные игроки, которые катают мяч.
+1
-1
0
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