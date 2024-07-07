Джеррард о Месси и Роналду: «Оба – легенды футбола. Криштиану – великий бомбардир, Лео – более совершенный командный игрок, не могу выбрать»

Стивен Джеррард не стал делать выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«И Криштиану, и – невероятные игроки с невероятными историями в футболе. Роналду – великий бомбардир, а Месси – более совершенный командный игрок.

Я не могу выбирать между ними, они оба легенды», – сказал экс-игрок «Ливерпуля» и главный тренер «Аль-Иттифака».

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