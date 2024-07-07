Вратарь «Зенита» Латышонок: «Спартак» предлагал даже более выгодные условия, чем у меня сейчас»

Новичок «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о предложениях других клубов Мир РПЛ.

– «Спартак», « » и « » – про интерес этих клубов писали в медиа. Так ли это?

– С «Зенитом» понятно. По «Динамо» я слышал, что меня рассматривали, но до конкретных разговоров не дошло.

Со « » общались мои представители. Насколько я знаю, клуб предлагал даже более выгодные финансовые условия, чем у меня сейчас, – рассказал вратарь.

Смотрите фильм «Давка-82» – документальный проект Sports и PREMIER о трагедии в Лужниках.