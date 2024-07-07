Вратарь «Зенита» Латышонок: «Спартак» предлагал даже более выгодные условия, чем у меня сейчас»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Евгений Латышонок Футбол

Новичок «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о предложениях других клубов Мир РПЛ.

– «Спартак», «Зенит» и «Динамо» – про интерес этих клубов писали в медиа. Так ли это?

– С «Зенитом» понятно. По «Динамо» я слышал, что меня рассматривали, но до конкретных разговоров не дошло.

Со «Спартаком» общались мои представители. Насколько я знаю, клуб предлагал даже более выгодные финансовые условия, чем у меня сейчас, – рассказал вратарь.

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61 комментарий
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Выбрал трофеи вместо бабла. Всё логично.
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Переходить в Спартак при имеющемся предложении Зенита - себя не уважать
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А потом кричат :" Зенит скупает всех Лучших!", ан нет, Столичные тоже " не дремлют"! Но это похоже совсем " другое".
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Стоит заметить, что у ФК Краснодар классная школа вратарей для молодого клуба.
Адамов, Латышонок, Сафонов - все воспитанники клуба.
Да после ухода Сафонова Краснодар не ищет замену, в ворота встанет воспитанник Агкацев, и ни у кого вопросов это не вызывает.
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Выбрал титулы и карьеру, а не деньги!
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Выбрал футбол, можно понять
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Ну альтруист прям )))
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верный выбор. В Спартаке не факт что был бы первым номером, у него уже была похожая история с Сафоновым. А в Зените он главный претендент в основу.
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Но он выбрал футбол, а не постоянный цирк. Красавчик!
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Спартак давал вратарю подмены больше чем Зенит, которому, учитывая возраст Кержакова, нужен надежный первый номер? Вряд ли, а вот насчет агентских выплат вопрос.
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Ответ Petter Hegre
Комментарий удален модератором
Ты меня перепутал с кем-то из своих знакомых.
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Ясно , с детства за Зенит и деньги тут не причём …
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Ответ hsmshhzfn5
Стоит заметить, что у ФК Краснодар классная школа вратарей для молодого клуба. Адамов, Латышонок, Сафонов - все воспитанники клуба. Да после ухода Сафонова Краснодар не ищет замену, в ворота встанет воспитанник Агкацев, и ни у кого вопросов это не вызывает.
Плюс Химки купили Кокарева у Тулы, он тоже воспитанник Краснодара
+7
-2
+5
Но ведь деньгами закидывает только Зенит, а Спартак зовет за идею и тарелку борща!
+16
-12
+4
Ответ Птюч
Типа в Зените он будет зарабатывать как в Балтике и перешёл только ради трофеев?
типа в Зените он будет зарабатывать больше, чем в Балтике, но не так много, как в Спартаке, но зато получит трофеи (трофеи раздают даже на лавке)
+6
-2
+4
Ответ soldat2212
А нафига он Спартаку? Там максимка с селихом несколько сезонов уровень околосборной держат. А латышонок этот первый сезон. И то, как обычно в команде из подвала где проявить себя легко. Что лунев, что беленов, что медведев и остальные киаеры локо.... В целом зенит и нужнее и там больше шансов заиграть. Максименко бы его съел. Болотные конечно будут вопить, но у них и соболев слабый ровно до тех пор пока зенит 20 не дал)))))
Судя по комплекции, Максименко точно людьми не брезгует
+6
-2
+4
это он про безнал сказал,а теперь объясни что налом тебе выгоднее 😂😂😂😂🤣
+8
-4
+4
Ответ Petter Hegre
Неправильный выбор! Загубишь свою карьеру! Сколько уже вратарей в Зенит в последние годы приходило! И где они сейчас? В Спартак тоже не стоило идти, сидел бы на лавке. А вот с Динамо самый оптимальный вариант! Если конечно хочешь играть!
Возвращайте Шунина и не морочьте людям голову!
+6
-2
+4
Ответ Спартак сила
Колбаса ты сам в веришь в сказки на ночь? У вас и бразильцы за снег играют
Сальтисон, ты должен знать что не одно поколение футбольных агентов обогатилось на деньгах олигарха N1 в России. А результата - 0.
+4
-1
+3
Ответ Валерий Глубокий
Ну альтруист прям )))
Не стал губить карьеру и смешить кур своим переходом в Спартак.
+21
-18
+3
Латышонок выбрал развитие а не деградацию респект
+3
-1
+2
Красавчик 👍🏻
+11
-10
+1
Ответ Проблемы Аршавина
Выбрал трофеи вместо бабла. Всё логично.
Типа в Зените он будет зарабатывать как в Балтике и перешёл только ради трофеев?
+11
-10
+1
Ответ Иван Корзун
Не на 500, но борщ еще тарасовский полагался
Борщ это вкусно.
+1
0
+1
Ответ soldat2212
А нафига он Спартаку? Там максимка с селихом несколько сезонов уровень околосборной держат. А латышонок этот первый сезон. И то, как обычно в команде из подвала где проявить себя легко. Что лунев, что беленов, что медведев и остальные киаеры локо.... В целом зенит и нужнее и там больше шансов заиграть. Максименко бы его съел. Болотные конечно будут вопить, но у них и соболев слабый ровно до тех пор пока зенит 20 не дал)))))
у вас нет ни одного вратаря, какие около сборной?)))
две дыры попеременно стоят, как слоны в зоопарке)
+7
-6
+1
Эти максимка с селихом регулярно пропускают от Зенита от трёх до семи. Отличный уровень.
+9
-8
+1
Ответ ApXuMaHqPuT
Во заливает😀
Смысл ему заливать ?
Такова правда
+14
-13
+1
Он понимал,что в Спартаке основной Максименко,и Салихов который не слабее Латышонка,играл бы он вряд ли,а в зените он будет основным, Кержаков ему не конкурент
+8
-8
0
Во заливает😀
+11
-11
0
Ответ Валерий Глубокий
Ну альтруист прям )))
попрошу в моём доме не выражаться 😄
+2
-2
0
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