Вратарь «Зенита» Латышонок: «Спартак» предлагал даже более выгодные условия, чем у меня сейчас»
Новичок «Зенита» Евгений Латышонок рассказал о предложениях других клубов Мир РПЛ.
– «Спартак», «Зенит» и «Динамо» – про интерес этих клубов писали в медиа. Так ли это?
– С «Зенитом» понятно. По «Динамо» я слышал, что меня рассматривали, но до конкретных разговоров не дошло.
Со «Спартаком» общались мои представители. Насколько я знаю, клуб предлагал даже более выгодные финансовые условия, чем у меня сейчас, – рассказал вратарь.
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две дыры попеременно стоят, как слоны в зоопарке)
Такова правда