Тренер Бразилии о поражении от Уругвая по пенальти: «Мы отрабатывали 11-метровые с первого дня на Кубке Америки. Родриго пришлось покинуть поле, а он один из пенальтистов»

Доривал Жуниор оценил поражение Бразилии от Уругвая в 1/4 финала Кубка Америки.

«Селесао» уступили в послематчевой серии пенальти (2:4, 0:0 в основное время).

«Мы отрабатывали 11-метровые с первого дня в Орландо, поскольку знали, что, возможно, нам придется их исполнять. К сожалению, пришлось покинуть поле [на 87-й минуте], а он один из пенальтистов. Но те, кто вышел на замену, тоже очень хорошо отрабатывали 11-метровые и могли нам помочь.

Кто-то должен был ошибиться. К сожалению, в итоге мы проиграли», – сказал главный тренер сборной .

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