Тренер Бразилии о поражении от Уругвая по пенальти: «Мы отрабатывали 11-метровые с первого дня на Кубке Америки. Родриго пришлось покинуть поле, а он один из пенальтистов»
Доривал Жуниор оценил поражение Бразилии от Уругвая в 1/4 финала Кубка Америки.
«Селесао» уступили в послематчевой серии пенальти (2:4, 0:0 в основное время).
«Мы отрабатывали 11-метровые с первого дня в Орландо, поскольку знали, что, возможно, нам придется их исполнять. К сожалению, Родриго пришлось покинуть поле [на 87-й минуте], а он один из пенальтистов. Но те, кто вышел на замену, тоже очень хорошо отрабатывали 11-метровые и могли нам помочь.
Кто-то должен был ошибиться. К сожалению, в итоге мы проиграли», – сказал главный тренер сборной Бразилии.
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1. Забил за сборную 33 гола в 97 матчах - Винисиусу такое даже не снилось;
2. Один раз всего лишь играл на Копе - в 1999 году;
3. В послужном списке за сборную есть победы на Копе, Чемпионате мира и Кубке Конфедераций и серебро на Кубке Конфедераций.
4. Был лучшим бомбардиром (6 голов) и признан лучшим игроком на Кубке конфедераций в 1999 году, и в принципе за 2 КК является лучшим бомбардиром турнира (9 голов за 2 турнира).
А чего добилось и показало нынешнее поколение сборной Бразилии и ее лидеры в частности ?
Будто это что-то невероятное для Бразилии, для чего обязательно нужен Неймар :)
Когда они вообще последний раз не добирались до 1/4 ЧМ?
Раньше кудесники мяча играли по принципу "Вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам - сколько захотим!", а щас пенали отрабатывают... 🇧🇷
Винисиус умер как футболист в тот день когда ради надежды на блат в получении зм и остальных индивидуальных трофеев согласился стать игрушкой в руках блмщиков и прочей шушеры.
Все эти Дунги, Доривалы – дно
И уж само содержание всех этих ЧМ, как раз очень наглядно показывало, что Бразилии для каких-либо достижений ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен Неймар. ЧМ 2014 и 2022 тому яркие примеры.