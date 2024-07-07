Тренер Бразилии о поражении от Уругвая по пенальти: «Мы отрабатывали 11-метровые с первого дня на Кубке Америки. Родриго пришлось покинуть поле, а он один из пенальтистов»

Теги Сборная Бразилии по футболу Кубок Америки Сборная Уругвая по футболу Доривал Жуниор Родриго Футбол

Доривал Жуниор оценил поражение Бразилии от Уругвая в 1/4 финала Кубка Америки.

«Селесао» уступили в послематчевой серии пенальти (2:4, 0:0 в основное время).

«Мы отрабатывали 11-метровые с первого дня в Орландо, поскольку знали, что, возможно, нам придется их исполнять. К сожалению, Родриго пришлось покинуть поле [на 87-й минуте], а он один из пенальтистов. Но те, кто вышел на замену, тоже очень хорошо отрабатывали 11-метровые и могли нам помочь.

Кто-то должен был ошибиться. К сожалению, в итоге мы проиграли», – сказал главный тренер сборной Бразилии.

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41 комментарий
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Когда десятка и надежда сборной Родриго, то о чем может идти речь? Роналдиньо был абсолютно прав на счёт этой команды
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+92
Ответ войд
Комментарий скрыт
Его гол со штрафного в 2002 > всей карьеры Винисиуса и Родриго
+94
-20
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Неймар сколько тащил на себе этот сброд. При нём ни разу не вылетали раньше 1/4 ЧМ, стабильно первое место на отборе, победа на ОИ, единственный раз когда отыграл Копу, то они вышли в финал. Без него единственный раз когда не опозорились на самой ранней стадии это в 2019-м году.
+42
-6
+36
Ответ войд
Комментарий скрыт
Только вот Роналдиньо:
1. Забил за сборную 33 гола в 97 матчах - Винисиусу такое даже не снилось;
2. Один раз всего лишь играл на Копе - в 1999 году;
3. В послужном списке за сборную есть победы на Копе, Чемпионате мира и Кубке Конфедераций и серебро на Кубке Конфедераций.
4. Был лучшим бомбардиром (6 голов) и признан лучшим игроком на Кубке конфедераций в 1999 году, и в принципе за 2 КК является лучшим бомбардиром турнира (9 голов за 2 турнира).

А чего добилось и показало нынешнее поколение сборной Бразилии и ее лидеры в частности ?
+29
-3
+26
Ответ войд
Комментарий скрыт
Роналдинью чемпион мира)
+21
-1
+20
Ответ Крушение баварского драндулета
Неймар сколько тащил на себе этот сброд. При нём ни разу не вылетали раньше 1/4 ЧМ, стабильно первое место на отборе, победа на ОИ, единственный раз когда отыграл Копу, то они вышли в финал. Без него единственный раз когда не опозорились на самой ранней стадии это в 2019-м году.
То, что с Неймаром были бы сильней на порядок - не вопрос. Но единственный турнир при Тите - а именно Копу 2019 - выиграли без него.
+14
0
+14
Кстати, заметил, что спортс регулярно пишет «тренер Бразилии» в заголовках. Настолько он ноунейм.
+15
-1
+14
Ответ Крушение баварского драндулета
Неймар сколько тащил на себе этот сброд. При нём ни разу не вылетали раньше 1/4 ЧМ, стабильно первое место на отборе, победа на ОИ, единственный раз когда отыграл Копу, то они вышли в финал. Без него единственный раз когда не опозорились на самой ранней стадии это в 2019-м году.
"При нём ни разу не вылетали раньше 1/4 ЧМ"
Будто это что-то невероятное для Бразилии, для чего обязательно нужен Неймар :)
Когда они вообще последний раз не добирались до 1/4 ЧМ?
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До чего измельчала Бразилия. Если бы в 20 веке их ГТ сказал: "«Мы отрабатывали 11-метровые с первого дня.." его общественность просто съела бы в этот же день. Что случилось с кудесниками мяча.
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Там себе аргумент
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Винисиус скажет - опять расисты помешали.
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Вот это подача новости, для сведущих так и осталось загадкой имя главного тренера
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Ответ slavik12345
Его гол со штрафного в 2002 > всей карьеры Винисиуса и Родриго
Все так. Раньше были игроки, личности, а сейчас бегунки-политики типа винисиуса. Горько осознавать, что ЗМ может достаться ему
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Ответ &_Bishep_&
До чего измельчала Бразилия. Если бы в 20 веке их ГТ сказал: "«Мы отрабатывали 11-метровые с первого дня.." его общественность просто съела бы в этот же день. Что случилось с кудесниками мяча.
Да, не та нынче Бразилия...
Раньше кудесники мяча играли по принципу "Вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам - сколько захотим!", а щас пенали отрабатывают... 🇧🇷
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Ответ N. Vidich
Только карьера Винисиуса и Родриго впереди. Мы не знаем какой они след оставят. Сейчас сравнивать неуместно. Я говорю не о уровне игроков, а о следе в сборной
Я тебе заранее могу сказать. У Родриго есть шансы стать большим игроком. Но уровня Р10 не достигнет и близко.
Винисиус умер как футболист в тот день когда ради надежды на блат в получении зм и остальных индивидуальных трофеев согласился стать игрушкой в руках блмщиков и прочей шушеры.
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Ответ fussballer
Паррейра и Сколари тоже европейцы?
С таким тогда составом бразильцев (1994 и особеннл 2002) даже Талалаев выиграл бы чемпионат мира! А сейчас играет не пойми кто.
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Ответ N. Vidich
Только карьера Винисиуса и Родриго впереди. Мы не знаем какой они след оставят. Сейчас сравнивать неуместно. Я говорю не о уровне игроков, а о следе в сборной
Что касается Винисиуса, то уже можно предсказать про след в истории. Токсичный
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Нужно было звать топа
Все эти Дунги, Доривалы – дно
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Пока не найдут классного тренера из Европы пусть хоть даже Анчелотти, ушедшего на покой, ничего не выиграет этот сброд.
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Первые двадцать лет тяжело. Следующие двадцать возможно будет не легче. Правд времени придумывать новые необычайно оригинальные оправдания уйма. Но ничего, всё проходит -главное терпеть. Может даже с этим составом Карло сделает через несколько что-нибудь невероятное. А кто ещё. Пеп с Моттой в столь авантюрное мероприятие точно не впишутся..
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Ответ Питер Пэн
Пока не найдут классного тренера из Европы пусть хоть даже Анчелотти, ушедшего на покой, ничего не выиграет этот сброд.
Паррейра и Сколари тоже европейцы?
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Мы мы мы , а есть Я. Я Я......
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Ответ войд
Комментарий скрыт
У Роналдиньо были Ривалдо и Роналдо, у нынешнего поколения их нет
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Ответ Leo
Когда десятка и надежда сборной Родриго, то о чем может идти речь? Роналдиньо был абсолютно прав на счёт этой команды
Эх золотое поколение Бразилии времен ЧМ 2002 года, может только сниться теперь. Из текущей сборной возможно только Вини, Милитао, Маркиньос были бы среди запасных
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Ответ Норвежский прихлебатель
"При нём ни разу не вылетали раньше 1/4 ЧМ" Будто это что-то невероятное для Бразилии, для чего обязательно нужен Неймар :) Когда они вообще последний раз не добирались до 1/4 ЧМ?
Ну что сказать если чел настолько непробиваем, что массы примеров во всех других турнирах ему недостаточно, где они не могут выйти из группы и вылетают ото всяких парагваев, или когда Бразилия выигрывает 20 матчей подряд, выходит в полуфинал ЧМ и считается фаворитом турнира, а чуть только травмируется Неймар, то получает 7:1 и 3:0, то тут я думаю даже если бы Неймар всё-таки пропустил какой-то ЧМ и они не вышли бы из группы, то до тебя всё равно бы не дошло, что Бразилия давно стала днищем и держится только на одном игроке. Пол состава ноунеймы из местного чемпа, бесхарактерные валенки и тренера физруки, которых никогда не позовут в Европу. А нации уже давно стало плевать на свою сборную и половина там втихаря топит за аргентину с меси.

И уж само содержание всех этих ЧМ, как раз очень наглядно показывало, что Бразилии для каких-либо достижений ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен Неймар. ЧМ 2014 и 2022 тому яркие примеры.
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Ответ Крушение баварского драндулета
Неймар сколько тащил на себе этот сброд. При нём ни разу не вылетали раньше 1/4 ЧМ, стабильно первое место на отборе, победа на ОИ, единственный раз когда отыграл Копу, то они вышли в финал. Без него единственный раз когда не опозорились на самой ранней стадии это в 2019-м году.
Если бы не дичайшие отскоки Бельгии и Хорватии то у Тите и Неймара было бы 2 полуфинала ЧМ,причем Англию в России они бы без проблем переехали
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Бразилия и есть самые настоящие лузеры мирового футбола. Имея в разные годы россыпь звезд,являясь фабрикой по поставке игроков в топ клубы Европы,имеют на выходе зеро.Хотят Папу Карло привлечь,но это не поможет.
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Ответ Гарун Алиев
Если бы не дичайшие отскоки Бельгии и Хорватии то у Тите и Неймара было бы 2 полуфинала ЧМ,причем Англию в России они бы без проблем переехали
В России в 1/2 Бельгия (которая и обыграла Бразилию) играла против французов, следовательно против Англии на этой стадии они никак не могли сыграть и, как выразились, переехать. А ту Францию и подавно на мой взгляд, макс. бронзу бы зацепили если только
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Я бы сказал "с тем форматом футбола". Тогда пешком играли, сейчас ни у кого нет и лишней секунды или метра пространства.
Смешно. Сейчас чихнул на соперника и получи жёлтую. Раньше ногу оторвал и ничего. Шумахер Баттистону в 82м два зуба выбил и сотрясение мозга устроил и ничего. Раньше играть было труднее, а не легче.
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Ответ slavik12345
Его гол со штрафного в 2002 > всей карьеры Винисиуса и Родриго
Только карьера Винисиуса и Родриго впереди. Мы не знаем какой они след оставят. Сейчас сравнивать неуместно. Я говорю не о уровне игроков, а о следе в сборной
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