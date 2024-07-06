Роналду чаще всех попадал во «вне игры» на Евро-2024 – 8 раз. Фюллькруг, Шпорар и Варга делят 2-е место – по 4 офсайда
Криштиану Роналду чаще всех попадал во «вне игры» на Евро-2024 – 8 раз.
39-летний форвард сборной Португалии провел на турнире 5 матчей и не забил ни одного гола.
Второе место по офсайдам на данный момент делят Никлас Фюллькруг (Германия), Андраж Шпорар (Словения) и Барнабаш Варга (Венгрия) – по 4.
Еще 10 игроков попадали во «вне игры» 3 раза: Коди Гакпо и Мемфис Депай (оба – Нидерланды), Ромелу Лукаку (Бельгия), Кай Хавертц (Германия), Фил Фоден (Англия), Расмус Хейлунд (Дания), Артем Довбик (Украина), Петер Пекарик (Словакия), Альваро Мората (Испания) и Марко Арнаутович (Австрия).
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Не отвергая все прошлые его достижения, но в современном футболе он уже года три назад, когда ещё играл в Европе был устаревшим игроком, а сейчас, после лайтовой пустыни и вовсе..
Он все делает не в тему, он не работает в тени, как тот же Кейн, он даже свои самые сильные стороны - пенальти и замыкание уже не в состоянии содержать на должном уровне, он бродит между цз, и ленится элементарно линию офссайда держать, второй этаж перестал выигрывать от слова совсем.. В общем, Рон кончился.
И дело не в возрасте.. Пепе, Модрич и др. кому 35+/- себе не позволяют прохлаждаться на поле.
Роналду теперь - чисто батек, который после трех пива вышел с ребятишками против соседнего дома поиграть,потому что игрока не хватает. Но из-за возраста никто не может ему сказать - бать, отдохни..
Единственное отличие, что батек по итогу не плачет на поляне..
Тот же Фюллькруг вчера столько моментов упустил, но не размахивал руками и не взывал к небу, а поднимался и дальше боролся.
А Роналду постоянно драму какую-то разыгрывал.
Думаете легко постоянно пастись в офсайде
1) околонулевая реализация штрафных
2) околонулевая реализация ударов из-за штрафной
3) отсутствует дриблинг как явление
4) полная импотенция в плане создания моментов для партнëров (передачи назад-поперëк на 2 метра не считаются, если че)
В итоге всë, что замыкалдыч в последние 10 лет может дать - это подставка клюшки/головы под прострелы/навесы. И это дно выигрывало ЗМ благодаря Реалу
И чем меньше будет оставаться ошпаренных глоров суррогатного (они уже сейчас в активном поиске нового объекта для фапа), тем больше людей начнут задавать вопросы. Главный из которых как это бревно столько лет умудрялось считаться ровней Величайшему
https://youtu.be/Uei1tmAnlWc?si=5u3H0qHQzs-8XYV6
Голы 3, 4, 15, 21, 24, 42, 43 забиты ударами с линии или из-за штрафной. 7 голов из 50. Голы 19, 40, 41 - ударами со штрафного. Помимо этого несколько голов забиты из сложных положений. Роналду забивает голы самые разные, а не только с пенальти и замыкания в пустой угол. К твоему сведению, подставить голову под навес тоже нужно уметь, как и оказаться вовремя в нужном месте, чтобы замкнуть прострел.
Насчёт импотенции по созданию моментов это тоже смешно. Каким образом тогда этот импонент - рекордсмен Лиги чемпионов по голевым? Не Иньеста, не Хави, не Пирло, не Месси, а эгоист-единоличник Роналду.