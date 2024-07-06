Роналду чаще всех попадал во «вне игры» на Евро-2024 – 8 раз. Фюллькруг, Шпорар и Варга делят 2-е место – по 4 офсайда

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Криштиану Роналду чаще всех попадал во «вне игры» на Евро-2024 – 8 раз.

39-летний форвард сборной Португалии провел на турнире 5 матчей и не забил ни одного гола.

Второе место по офсайдам на данный момент делят Никлас Фюллькруг (Германия), Андраж Шпорар (Словения) и Барнабаш Варга (Венгрия) – по 4.

Еще 10 игроков попадали во «вне игры» 3 раза: Коди Гакпо и Мемфис Депай (оба – Нидерланды), Ромелу Лукаку (Бельгия), Кай Хавертц (Германия), Фил Фоден (Англия), Расмус Хейлунд (Дания), Артем Довбик (Украина), Петер Пекарик (Словакия), Альваро Мората (Испания) и Марко Арнаутович (Австрия).

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

55 комментариев
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Кришти весь турнир был вне игры. Жаль Португалия с ним вылетела, теперь не с кого ржать (
+85
-11
+74
В офсайд тоже не каждый сумеет попасть!
+59
-2
+57
Лучший. В два раза лучше всех остальных (8 - против 4). Суперзвезда.
+50
-3
+47
Второй лучший бомбардир отборочного раунда. Выдающийся дубль в товарняке перед Евро. Набрал идеальную форму перед стартом турнира - в итоге его лучшие хайлайты не забитая пенка, убитые воробьи после штрафных ударов, постоянные офсайды, нырки и нытьё
+35
-3
+32
Пролетела такая мысль в голове после матча. Может тогда в финале Евро в 2016 Роналду выбыл походу игры и это было наоборот к лучшему, Португалия сыграла в более командный футбол и минимально победила а Роналду поднял трофей. В этот раз он отыграл все 120 минут, французы как и в том матче не забили но и Португалия не смогла. Интересно как бы закончился этот матч пропусти его Роналду вновь и как бы закончился тот финал отыграй его Роналду до конца. Этого конечно не узнать, но это интересно.
+36
-7
+29
Нынешняя Португалия играет в 10-м, теперь это факт даже не только для персоглориков Рона, а для людей, которые просто случайно мимо телевизора проходили во время матча..

Не отвергая все прошлые его достижения, но в современном футболе он уже года три назад, когда ещё играл в Европе был устаревшим игроком, а сейчас, после лайтовой пустыни и вовсе..
Он все делает не в тему, он не работает в тени, как тот же Кейн, он даже свои самые сильные стороны - пенальти и замыкание уже не в состоянии содержать на должном уровне, он бродит между цз, и ленится элементарно линию офссайда держать, второй этаж перестал выигрывать от слова совсем.. В общем, Рон кончился.
И дело не в возрасте.. Пепе, Модрич и др. кому 35+/- себе не позволяют прохлаждаться на поле.

Роналду теперь - чисто батек, который после трех пива вышел с ребятишками против соседнего дома поиграть,потому что игрока не хватает. Но из-за возраста никто не может ему сказать - бать, отдохни..
Единственное отличие, что батек по итогу не плачет на поляне..
+22
-3
+19
Бесполезный
+15
-3
+12
Рон - бесполезное и дорогое бревно, португальская сборная обретёт полноценный состав с его уходом. Где он там играет, в Бахрейне? Вот это его уровень, пусть там и катает с бедуинами...
+17
-6
+11
Ответ dr. cage
Но пока он прописан в основе сборной, успел состариться целый пласт офигенных игроков..
Вся Португалия стала заложником одного звезданувшегося игрока. К сожалению, не нашлось жёсткого тренера, способного сказать "хватит" и закрыть ему дверь ради общего результата сборной...
+6
-1
+5
Ответ Tristan...
Второй лучший бомбардир отборочного раунда. Выдающийся дубль в товарняке перед Евро. Набрал идеальную форму перед стартом турнира - в итоге его лучшие хайлайты не забитая пенка, убитые воробьи после штрафных ударов, постоянные офсайды, нырки и нытьё
Ещё вечно недовольнная гримаса.
+7
-2
+5
Роналду за весь розыгрыш этого Евро больше запомнился разными жестами и реакциями, нежели игрой. Как по мне, излишне привлекал этим к себе внимание.
Тот же Фюллькруг вчера столько моментов упустил, но не размахивал руками и не взывал к небу, а поднимался и дальше боролся.

А Роналду постоянно драму какую-то разыгрывал.
+6
-1
+5
Ответ Irakli Kan
Нашелся... И Португалия влетела Марокко
Я, конечно, понимаю, что фанаты Роналду уже давно живут в параллельной реальности, как и их кумир, но хочу еще раз напомнить: Роналду играл в матче с Марокко, отыграл он целый тайм и запорол пару моментов, так что влетела Португалия вместе с ним на поле.
+5
-1
+4
Рекорды сами гонятся за ним 😉
Думаете легко постоянно пастись в офсайде
+6
-3
+3
И тут рекорд!
+4
-1
+3
его походу и в 90 лет будут на каталке выкатывать и оставлять в штрафной шоб подшакалил сиииу
+3
-1
+2
Ответ Russ Ivan
Рон - бесполезное и дорогое бревно, португальская сборная обретёт полноценный состав с его уходом. Где он там играет, в Бахрейне? Вот это его уровень, пусть там и катает с бедуинами...
Но пока он прописан в основе сборной, успел состариться целый пласт офигенных игроков..
+5
-3
+2
Ответ AF007
Такой же зависимый, незаслуженно расхайпленный днарь, как и порток
Любой нападающий зависимый, потому что нельзя забить если нет моментов
+2
0
+2
Ответ AF007
роналду 2014-2024 - одна большая фикция. Игрок уровня Левандовского, ван Нистелроя. Ниже любого топового плеймейкера (Де Брюйне, Фабрегас, Озил, Касорла, Рибери, Снейдер, Эриксен и т.д). Ниже любого топового дриблера. Не говоря про Месси, Неймара, Азара, Салаха, у которых был полный комплект. И чем меньше будет оставаться ошпаренных глоров суррогатного (они уже сейчас в активном поиске нового объекта для фапа), тем больше людей начнут задавать вопросы. Главный из которых как это бревно столько лет умудрялось считаться ровней Величайшему
Недавно матч Интер-МЮ смотрел 2009 года на Сан Сиро. В нем он еще хоть как то опасен, но даже там неумение обыгрывать один в один с места, игра на камеру и нырки. То есть сам базис Роналду всегда был из не лучших качеств.
+2
0
+2
Ответ T622222
Бесполезный
Балласт
+5
-3
+2
Ещё один рекорд. Надеюсь никто не побьёт
+5
-3
+2
Золотой мяч этому господину
+3
-2
+1
И это в 39 лет!
+1
0
+1
Ответ Артем Фенькин
Покажите хоть один гол всех кроме Месси (и у того только один гол), когда человек отобрал мяч и забил ни разу не обыгравшись с партнёром. Причём даже у Месси такой один
Обвести 11 человек от замыкалдыча никто и не требует, но с 2014 у него:

1) околонулевая реализация штрафных

2) околонулевая реализация ударов из-за штрафной

3) отсутствует дриблинг как явление

4) полная импотенция в плане создания моментов для партнëров (передачи назад-поперëк на 2 метра не считаются, если че)

В итоге всë, что замыкалдыч в последние 10 лет может дать - это подставка клюшки/головы под прострелы/навесы. И это дно выигрывало ЗМ благодаря Реалу
+1
0
+1
Рекорды преследуют роналду
+1
0
+1
Ответ Артем Фенькин
Покажите хоть один гол всех кроме Месси (и у того только один гол), когда человек отобрал мяч и забил ни разу не обыгравшись с партнёром. Причём даже у Месси такой один
У Месси таких минимум 3
+1
0
+1
роналду 2014-2024 - одна большая фикция. Игрок уровня Левандовского, ван Нистелроя. Ниже любого топового плеймейкера (Де Брюйне, Фабрегас, Озил, Касорла, Рибери, Снейдер, Эриксен и т.д). Ниже любого топового дриблера. Не говоря про Месси, Неймара, Азара, Салаха, у которых был полный комплект.

И чем меньше будет оставаться ошпаренных глоров суррогатного (они уже сейчас в активном поиске нового объекта для фапа), тем больше людей начнут задавать вопросы. Главный из которых как это бревно столько лет умудрялось считаться ровней Величайшему
+6
-5
+1
Ответ AF007
Обвести 11 человек от замыкалдыча никто и не требует, но с 2014 у него: 1) околонулевая реализация штрафных 2) околонулевая реализация ударов из-за штрафной 3) отсутствует дриблинг как явление 4) полная импотенция в плане создания моментов для партнëров (передачи назад-поперëк на 2 метра не считаются, если че) В итоге всë, что замыкалдыч в последние 10 лет может дать - это подставка клюшки/головы под прострелы/навесы. И это дно выигрывало ЗМ благодаря Реалу
Чистой воды враньё. Смотрим на подборку голов Роналду в 23/24:
https://youtu.be/Uei1tmAnlWc?si=5u3H0qHQzs-8XYV6
Голы 3, 4, 15, 21, 24, 42, 43 забиты ударами с линии или из-за штрафной. 7 голов из 50. Голы 19, 40, 41 - ударами со штрафного. Помимо этого несколько голов забиты из сложных положений. Роналду забивает голы самые разные, а не только с пенальти и замыкания в пустой угол. К твоему сведению, подставить голову под навес тоже нужно уметь, как и оказаться вовремя в нужном месте, чтобы замкнуть прострел.
Насчёт импотенции по созданию моментов это тоже смешно. Каким образом тогда этот импонент - рекордсмен Лиги чемпионов по голевым? Не Иньеста, не Хави, не Пирло, не Месси, а эгоист-единоличник Роналду.
0
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Ответ AF007
роналду 2014-2024 - одна большая фикция. Игрок уровня Левандовского, ван Нистелроя. Ниже любого топового плеймейкера (Де Брюйне, Фабрегас, Озил, Касорла, Рибери, Снейдер, Эриксен и т.д). Ниже любого топового дриблера. Не говоря про Месси, Неймара, Азара, Салаха, у которых был полный комплект. И чем меньше будет оставаться ошпаренных глоров суррогатного (они уже сейчас в активном поиске нового объекта для фапа), тем больше людей начнут задавать вопросы. Главный из которых как это бревно столько лет умудрялось считаться ровней Величайшему
За что вы так Левандовского?
0
0
0
Ответ Артем Фенькин
За что вы так Левандовского?
Такой же зависимый, незаслуженно расхайпленный днарь, как и порток
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Ответ Артем Фенькин
Любой нападающий зависимый, потому что нельзя забить если нет моментов
моменты можно и самому создавать, если конечно умеешь и можешь
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