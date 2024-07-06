У Роналду 29 касаний мяча в среднем за матч на Евро-2024 – его антирекорд на Евро/ЧМ

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Евро-2024 рекорды чемпионат мира Футбол

Криштиану Роналду установил свой антирекорд по касаниям мяча за игру на Евро/ЧМ.

На Евро-2024 39-летний форвард сборной Португалии касался мяча в среднем 29,1 раз. На этом турнире он провел 5 матчей. В пятницу Португалия проиграла Франции (0:0, 3:5 по пен.) в 1/4 финала.

Лучший показатель у Роналду был на ЧМ-2006 – 66,2 касаний.

На остальных топ-турнирах нападающий показал такие результаты: 

Евро-2004 – 61,1

Eвро-2008 – 59,7

ЧМ-2010 – 46,3

Евро-2012 – 45,8

ЧМ-2014 – 54

Евро-2016 – 45,4

ЧМ-2018 – 49,8

Евро-2020 – 47,3

ЧМ-2022 – 39.

Игра: Кубок Евро украли, вы – детектив. Найдите вора из мира футбола

Материалы по теме

55 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Циник Петербургский
Да по барабану эти количества касаний. Скажите, Роналду, хоть, поплакал на этот раз? А то я не дождался серии пенальти, ушел спать.
нет, сдерживался, т.к. свой пенальти забил
+67
-6
+61
какой же импотент на тренере у португальцев. 0 голов на евро у роналду, хотя вся команда играет на него, а мартинес в двух матчах плей-офф за 120 минут ни разу не заменил его. по крайней мере с другим нападающим португалия играла бы более разнообразно, но яиц, чтобы не ставить рона в состав нет. как итог: 0 голов против словении и франции.
+67
-15
+52
Ответ tequilagwap
какой же импотент на тренере у португальцев. 0 голов на евро у роналду, хотя вся команда играет на него, а мартинес в двух матчах плей-офф за 120 минут ни разу не заменил его. по крайней мере с другим нападающим португалия играла бы более разнообразно, но яиц, чтобы не ставить рона в состав нет. как итог: 0 голов против словении и франции.
Так его и поставили, потому что он ручной тренер.
+45
-5
+40
Да по барабану эти количества касаний. Скажите, Роналду, хоть, поплакал на этот раз? А то я не дождался серии пенальти, ушел спать.
+53
-16
+37
Ответ ivan 07
Комментарий скрыт
как бы лучше не играть, чем играть таким образом и быть балластом в 39 лет
+30
-4
+26
И ни одного касания волосами:(
+37
-12
+25
Буквально вчера все издевались над 32 касаниями "гн0ма", сегодня у Криштика 29 касаний ха-ха-ха. Карма -она такая
+29
-7
+22
У Месси 32 касания, у Роналду — 29. Всё ещё соперничают
+15
0
+15
Ответ Руслан Мусагалиев
Если бы команда играла на него, наверное касаний то поболе было, может просто кривоногие не могли пас нормально отдать и навесы поточней делать
Гениальных креативщиков заставляют играть в примитивные навесы из-за статы одного игрока, чтобы их фанаты могли повизжать о величии, как мило. Поставь вместо Криша нормального быстрого, молодого игрока вроде Жоты и эта команда без навесов будет раскатывать в атаке.
+16
-1
+15
Лучше бы проиграли Словении в 1/8, тогда может сделали ручкой Роналду
А так "Мы проиграли в 1/4 по пенальти одной из лучших сборных мира, надо оставить всё как есть, авось в следующий раз по пенальти затащим"))
Ждём Роналду на ЧМ 2026)
+18
-5
+13
У Португалии клевая команда собралась, могли пошуметь что тут, что на прошлом ЧМ

В итоге никак не могут расстаться с пенсионером и как минимум 2 возможности на медали провалили
+9
0
+9
Обратно, в чемпионат пустыни, набивать никчемную стату и делать по десять хет-триков в матче. Хорошо хоть ЗМ себе не требует за столь успешное выступление.
+10
-3
+7
Надо гнать и Роналду и Мартинеса.
+9
-5
+4
У Кокорина было больше в Фиорентине
+4
0
+4
Ответ liverpool and barcelona fan
Был один момент во втором тайме. Он спустился за мячом, взял его и хотел сделать сольный проход. Но потерял мяч через 2 секунды. Думаю Месси и Роналду стоило завершить карьеру за сборную после ЧМ. Сейчас тяжело на них смотреть.
На ЧМ то Криш блистал
+7
-3
+4
Ответ Иван Новиков
Будем надеяться, лучший футболист мира через два года всё-таки возьмёт Кубок мира и на этой ноте завершит свою карьеру.
Ты прав, было бы неплохо для Месси взять второй кубок и завершить карьеру
+4
0
+4
Ответ Дмитрий Дмитриев
"Вся команда играет на него". "У Роналду 29 касаний". Связное и логическое мышление не твоё
Ты притворяешься или реально не понимаешь специфики позиции замыкалду? Как можно делать много касаний, если ты постоянно шакалишь у штрафной соперника?
+3
0
+3
Ответ Dmitry Shaolin
Матч то смотрел? Он отрабатывал наравне со всеми 120 минут, то, что не забил - это беда общая, всей команды, а не его, он наконечник, завершитель атак - которых не было, вот и все.
👍 выздоравливай 😁
+3
0
+3
Ничего страшного, следующий евро рон будет уже играть в месте с сыном в составе сборной Португалии, вот тогда у криша будет много касаний мяча, сын же постоянно будет пасоват отцу
+11
-8
+3
С роном конечно истерия закончилась,
Остались французы с потенциалом, и трусливой игрой. Испанцы, которые могут, играют в атаку, но со своими слабостями, и скорее всего англы.
Для рона дело не в количестве касаний, а в качестве, продуктивность почти никакая. А если рон не забивает, пользы не приносит, мяч не продвигает, в защите не работает. Где все эти морганы/ротены. Но на че рон не одинок, оч многие разочаровали
+4
-1
+3
Он на всяких Люксембургах отыграется,так что держитесь там все 🤭
+2
0
+2
Ответ liverpool and barcelona fan
Был один момент во втором тайме. Он спустился за мячом, взял его и хотел сделать сольный проход. Но потерял мяч через 2 секунды. Думаю Месси и Роналду стоило завершить карьеру за сборную после ЧМ. Сейчас тяжело на них смотреть.
Месси и Роналду сейчас не могут дать интенсивности, прессинга и работоспособности, в этом они схожие.

Но Месси хоть до 60 лет будет способен это компенсировать гениальными передачами вразрез, закидушками, да те же штрафные может положить, дриблинг у него всё еще есть в 37 лет, у кого вообще был дриблинг в 35 лет хотя бы?)

Роналду просто стоит у штанги и всё. Ничего уже не дает команде. Даже в старости неуместно его упоминать рядом с Месси, как и всегда.
+3
-1
+2
Ответ Женя Гостев
На ЧМ то Криш блистал
Суть в том, что после ЧМ он должен был понять что уже не тянет.
Да, сейчас скажут что он в отборе много забил, но Евро это не против Люксембурга с Лихтенштейном играть.
А он упертый. Берет все штрафные, а со штрафных он забивал очень давно. Был еще момент. Штрафной с правой стороны. Он не отдал удар Бернардо или Бруну. Решил бить сам и попал в стенку. Еще и планирует на ЧМ 2026 попасть наверное, а ведь сейчас у Португалии золотое поколение вырисовывается. А он будет им мешать.
+3
-1
+2
Ответ El_Ilusionista
Буквально вчера все издевались над 32 касаниями "гн0ма", сегодня у Криштика 29 касаний ха-ха-ха. Карма -она такая
Ну это другое,да и у Месси не было доп тайма,сразу перешли на пенальти
+5
-4
+1
Ответ Женя Гостев
На ЧМ то Криш блистал
Но на ЧМ у него рейтинг был 556 место среди всех участников, это по твоему блистал?!
+1
0
+1
Ответ Женя Гостев
На ЧМ то Криш блистал
Блистал у штрафной??
+1
0
+1
Ответ El_Ilusionista
Буквально вчера все издевались над 32 касаниями "гн0ма", сегодня у Криштика 29 касаний ха-ха-ха. Карма -она такая
И это в среднем по турниру, а не один плохой матч как у Месси
+1
0
+1
Ответ Даниил Гутин
У Месси 32 касания, у Роналду — 29. Всё ещё соперничают
У Месси за 90 минут, у Роналду за 120)
+2
-1
+1
Не смог увы посмотреть... Но, один вопрос, Роналду плакал вчера?
+1
0
+1
И больше всех ударов по воротам, по системе бил, бью и буду бить.
+1
0
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий