У Роналду 29 касаний мяча в среднем за матч на Евро-2024 – его антирекорд на Евро/ЧМ
Криштиану Роналду установил свой антирекорд по касаниям мяча за игру на Евро/ЧМ.
На Евро-2024 39-летний форвард сборной Португалии касался мяча в среднем 29,1 раз. На этом турнире он провел 5 матчей. В пятницу Португалия проиграла Франции (0:0, 3:5 по пен.) в 1/4 финала.
Лучший показатель у Роналду был на ЧМ-2006 – 66,2 касаний.
На остальных топ-турнирах нападающий показал такие результаты:
Евро-2004 – 61,1
Eвро-2008 – 59,7
ЧМ-2010 – 46,3
Евро-2012 – 45,8
ЧМ-2014 – 54
Евро-2016 – 45,4
ЧМ-2018 – 49,8
Евро-2020 – 47,3
ЧМ-2022 – 39.
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А так "Мы проиграли в 1/4 по пенальти одной из лучших сборных мира, надо оставить всё как есть, авось в следующий раз по пенальти затащим"))
Ждём Роналду на ЧМ 2026)
В итоге никак не могут расстаться с пенсионером и как минимум 2 возможности на медали провалили
Остались французы с потенциалом, и трусливой игрой. Испанцы, которые могут, играют в атаку, но со своими слабостями, и скорее всего англы.
Для рона дело не в количестве касаний, а в качестве, продуктивность почти никакая. А если рон не забивает, пользы не приносит, мяч не продвигает, в защите не работает. Где все эти морганы/ротены. Но на че рон не одинок, оч многие разочаровали
Но Месси хоть до 60 лет будет способен это компенсировать гениальными передачами вразрез, закидушками, да те же штрафные может положить, дриблинг у него всё еще есть в 37 лет, у кого вообще был дриблинг в 35 лет хотя бы?)
Роналду просто стоит у штанги и всё. Ничего уже не дает команде. Даже в старости неуместно его упоминать рядом с Месси, как и всегда.
Да, сейчас скажут что он в отборе много забил, но Евро это не против Люксембурга с Лихтенштейном играть.
А он упертый. Берет все штрафные, а со штрафных он забивал очень давно. Был еще момент. Штрафной с правой стороны. Он не отдал удар Бернардо или Бруну. Решил бить сам и попал в стенку. Еще и планирует на ЧМ 2026 попасть наверное, а ведь сейчас у Португалии золотое поколение вырисовывается. А он будет им мешать.