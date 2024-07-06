У Роналду 29 касаний мяча в среднем за матч на Евро-2024 – его антирекорд на Евро/ЧМ

установил свой антирекорд по касаниям мяча за игру на Евро/ЧМ.

На Евро-2024 39-летний форвард сборной касался мяча в среднем 29,1 раз. На этом турнире он провел 5 матчей. В пятницу Португалия проиграла Франции (0:0, 3:5 по пен.) в 1/4 финала.

Лучший показатель у Роналду был на ЧМ-2006 – 66,2 касаний.

На остальных топ-турнирах нападающий показал такие результаты:

Евро-2004 – 61,1

Eвро-2008 – 59,7

ЧМ-2010 – 46,3

Евро-2012 – 45,8

ЧМ-2014 – 54

Евро-2016 – 45,4

ЧМ-2018 – 49,8

Евро-2020 – 47,3

ЧМ-2022 – 39.

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