Возле базы Германии включают громкую музыку, чтобы прохожие не слышали слов Нагельсманна и игроков. На дорогах дежурит конная полиция
Сборная Германии приняла меры против утечек перед матчем с Испанией.
Как сообщает Bild, возле тренировочной базы немцев дежурят сотрудники службы безопасности – они следят за проходящими мимо людьми и громко включают музыку на мобильных телефонах, чтобы заглушить указания Юлиана Нагельсманна и разговоры игроков.
Ограждения вокруг базы укрыли брезентом, чтобы прохожие не могли наблюдать за тренировками немецкой сборной. Кроме того, на дорогах возле базы дежурит конная полиция.
Матч Германии и Испании в 1/4 финала Евро-2024 пройдет завтра и начнется в 19:00 по московскому времени.
Жен и девушек игроков сборной Германии не будут пускать в расположение команды после выхода в 1/4 финала Евро. Нагельсманн не хочет, чтобы футболисты отвлекались от тренировок (Bild)
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