Возле базы Германии включают громкую музыку, чтобы прохожие не слышали слов Нагельсманна и игроков. На дорогах дежурит конная полиция

Теги Сборная Германии по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 Юлиан Нагельсманн Футбол

Сборная Германии приняла меры против утечек перед матчем с Испанией.

Как сообщает Bild, возле тренировочной базы немцев дежурят сотрудники службы безопасности – они следят за проходящими мимо людьми и громко включают музыку на мобильных телефонах, чтобы заглушить указания Юлиана Нагельсманна и разговоры игроков.

Ограждения вокруг базы укрыли брезентом, чтобы прохожие не могли наблюдать за тренировками немецкой сборной. Кроме того, на дорогах возле базы дежурит конная полиция.

Матч Германии и Испании в 1/4 финала Евро-2024 пройдет завтра и начнется в 19:00 по московскому времени.

Жен и девушек игроков сборной Германии не будут пускать в расположение команды после выхода в 1/4 финала Евро. Нагельсманн не хочет, чтобы футболисты отвлекались от тренировок (Bild)

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42 комментария
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Хочется ответить фразой из Сунь Цзы: Сильному это не нужно, а слабому не поможет.
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А так, столько бредовых новостей не слышал ни с одного Евро - начиная от железных дорог, заканчивая болельщиками на крышах, с топорами.
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И врубают эталонные качественные "немецкие видео", чтоб не только не подслушивали, но и не подглядывали)))))
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Включают громкую музыку.-Ну не знаю, эффективность сомнительная. У нас бы наоборот, притащили бы мангал, накрыли бы поляну и начали культурно отдыхать. А через часик уже начали бы через забор орать тренеру, кого надо выпускать и какая лучшая тактическая схема. Через пару часов уже бы спрашивали, кто он по жизни...)
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Надеюсь, турецкий марш или was wollen wir trinken
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Громко включают музыку на телефонах? Вспомнился Сонерик 3250, по-моему? Норм так орал, в сравнении с Нокиа )
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Смысл если от Испании отлетят все равно
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Ответ Руслан Узденов
Громко включают музыку на телефонах? Вспомнился Сонерик 3250, по-моему? Норм так орал, в сравнении с Нокиа )
Еще Моторолла Е398 качала)
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Ответ Илья Егоров
А вы не думали, что эти новости освещаются специально?) Всегда достаточно было подобного, но каждый пук и чих не публиковался
вы думаете на других ЧЕ и ЧМ такого не было что ли? тоже самое было, любой чих публиковали, просто поводов в разы было меньше и автор данного комментария прав, чем дальше в лес - тем ситуация все хуже и хуже в мире
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Ответ Carasa
Надеюсь, турецкий марш или was wollen wir trinken
Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein,
Und das heißt Erika. (с)
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Ответ Carasa
Надеюсь, турецкий марш или was wollen wir trinken
Ты вообще с сайта не выходишь?
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Ответ Илья Егоров
А вы не думали, что эти новости освещаются специально?) Всегда достаточно было подобного, но каждый пук и чих не публиковался
Естественно. На том же ЧМ 18, в России, столько треша было за кадром. Любое подобное мероприятие, независимо от уровня организации, без казусов невозможен. Но здесь, по-моему, вообще оригинальные персонажи - наподобие тех, который напился и уснул на стадионе, во время матча, а проснулся только на следующий день.
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Кроос наверное заказывает что-то из молодости, Скутер там, хау матч из зе фиш. Фюллькруг - какой-нибудь Лесоповал, Хаверц - что-то сопливое из классики, Андрих - металл, Мусиала - саундтреки из любимых мультфильмов.
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"Из-за леса выезжает конная полиция,становись гишпанцы #####,к чёрту репетиции."(с) Нагельсманн
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Последняя немецкая дискотека на Евро 2024!
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А тем, кто подходит ближе к базе, начинают вежливо стрелять по ногам, чтобы звуки выстрелов заглушали указания Нагельсмана
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не думаю что тексты и интонации Раммштайн так уж сильно отличаются от установок немецкого тренера и разговоров его футболистов...
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Ответ Kubinec_
Смысл если от Испании отлетят все равно
Не факт
Немцы гораздо более зрелые
Испанцев пока не видели против нормального соперника, одни олухи были
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Боятся Испанию.
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Ответ Руслан Узденов
А так, столько бредовых новостей не слышал ни с одного Евро - начиная от железных дорог, заканчивая болельщиками на крышах, с топорами.
А вы не думали, что эти новости освещаются специально?) Всегда достаточно было подобного, но каждый пук и чих не публиковался
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Ответ Руслан Узденов
А так, столько бредовых новостей не слышал ни с одного Евро - начиная от железных дорог, заканчивая болельщиками на крышах, с топорами.
германия!
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Эта тренировочная база находится на перекрёстке дорог⁉️😉😄
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Из леса выезжает конная милиция.. становитесь девки...... будет репетиция..😁
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Ответ AlKRD
Еще Моторолла Е398 качала)
можно было ещё коды прописать, чтоб до хрипоты динамика
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Ответ NIK7478
Боятся Испанию.
🤣 Испанию 2008-2012 года можно было бояться. А эту пародию даже престарелая Хорватия возила
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
И врубают эталонные качественные "немецкие видео", чтоб не только не подслушивали, но и не подглядывали)))))
Германия - Бразилия?
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Айн цвай полицай
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Надеюсь, включают Хорошо темперированный клавир
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они там наверное план барбаросса разрабатывают
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Даю подсказку «вражеским лазутчикам»- запускайте дроны )
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