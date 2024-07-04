Возле базы Германии включают громкую музыку, чтобы прохожие не слышали слов Нагельсманна и игроков. На дорогах дежурит конная полиция

Сборная Германии приняла меры против утечек перед матчем с Испанией.

Как сообщает Bild, возле тренировочной базы немцев дежурят сотрудники службы безопасности – они следят за проходящими мимо людьми и громко включают музыку на мобильных телефонах, чтобы заглушить указания и разговоры игроков.

Ограждения вокруг базы укрыли брезентом, чтобы прохожие не могли наблюдать за тренировками немецкой сборной. Кроме того, на дорогах возле базы дежурит конная полиция.

Матч Германии и в 1/4 финала Евро-2024 пройдет завтра и начнется в 19:00 по московскому времени.

Жен и девушек игроков сборной Германии не будут пускать в расположение команды после выхода в 1/4 финала Евро. Нагельсманн не хочет, чтобы футболисты отвлекались от тренировок (Bild)

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