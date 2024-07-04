Джон Стоунз: «Гвардиола – величайший тренер в истории. При нем я понял, что ничего не знаю о футболе»
Джон Стоунз назвал Пепа Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола.
«Я думал, будто разбираюсь в футболе – до того, как начал играть под руководством Пепа. Потом быстро понял, что ничего не знаю.
То, как Пеп видит игру и как он хочет, чтобы мы играли в футбол, оказало большое влияние. Не только на меня, но и на остальных ребят.
Я считаю, что Пеп – величайший тренер в истории [футбола]», – сказал защитник «Ман Сити» и сборной Англии.
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и этот тупой выс@р написан с претензией на юмор🤦🏻♂️
При Саутгейте я понял, что Саутгейт ничего не знает о футболе."
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