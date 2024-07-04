Джон Стоунз: «Гвардиола – величайший тренер в истории. При нем я понял, что ничего не знаю о футболе»

Теги Манчестер Сити Сборная Англии по футболу Пеп Гвардиола Евро-2024 Джон Стоунз Футбол

Джон Стоунз назвал Пепа Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола.

«Я думал, будто разбираюсь в футболе – до того, как начал играть под руководством Пепа. Потом быстро понял, что ничего не знаю.

То, как Пеп видит игру и как он хочет, чтобы мы играли в футбол, оказало большое влияние. Не только на меня, но и на остальных ребят.

Я считаю, что Пеп – величайший тренер в истории [футбола]», – сказал защитник «Ман Сити» и сборной Англии.

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33 комментария
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Джон Стоунз: «При Саутгейте я понял, что ничего не знаю о жизни»
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Тебя просто Мостовой ещё не тренировал
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Базу дал Стоунз
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Ответ Lang Fang
Пеп и Нойер. Два гения. И вредителя. До 2010 любой матч ЧЕ и ЧМ можно было смотреть с интересом. Даже матчи бородавочников, тушканчиков и сербов. Потому что было понятно – криво, со стонами и спотыканиями, но даже эти будут биться в атаке. А потом Пеп ввел унылый перекат. Нойер и его выходы - теперь так играют все киперы. Мы потеряли тонны выходов 1 на 1, голов и жим-жимов с задней стороны туловища.
Только профаны считают, что Гвардиола ввел «ватокат». Что и ввел Пеп так это тотальную доминацию, где профессиональные футболеры чувствуют себя игроками дюсш, слова Гимараеша тому подтверждение: «Я ненавижу играть против "Ман Сити", такое ощущение, что у них 15 игроков, а мы - кучка детей».
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Подобные комментарии говорили многие футболисты, я сильно удивился когда Лам так говорил
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И только Мостовой знает о футболе больше)
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База. Пеп - гений 21 века. Нам повезло жить в его эпоху
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Вы не понимаете, лучшим тренером в истории футбола был Рональду когда скакал возле скамейке запасных в финале Евро 2016
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Ответ Любовник Евы Браун
Комментарий скрыт
он и так величайший тренер в истории, к концу карьеры у него будет рекордное количество трофеев, как внутренних, так и международных
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Ответ Константин Гуляев
"тушканчиков и сербов"🤦🏻‍♂️ и этот тупой выс@р написан с претензией на юмор🤦🏻‍♂️
Вылез персофан братков-сербов. Ребята, вы ппц предсказуемые в своей глупой агрессии.
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Ответ Lang Fang
Пеп и Нойер. Два гения. И вредителя. До 2010 любой матч ЧЕ и ЧМ можно было смотреть с интересом. Даже матчи бородавочников, тушканчиков и сербов. Потому что было понятно – криво, со стонами и спотыканиями, но даже эти будут биться в атаке. А потом Пеп ввел унылый перекат. Нойер и его выходы - теперь так играют все киперы. Мы потеряли тонны выходов 1 на 1, голов и жим-жимов с задней стороны туловища.
"тушканчиков и сербов"🤦🏻‍♂️
и этот тупой выс@р написан с претензией на юмор🤦🏻‍♂️
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Ответ Cearvm
Джон Стоунз: «При Саутгейте я понял, что ничего не знаю о жизни»
"При Гвардиоле я понял, что я ничего не знаю о футболе.
При Саутгейте я понял, что Саутгейт ничего не знает о футболе."
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Ответ dudufufu
Тебя просто Мостовой ещё не тренировал
Гвардиола так-то и игроком был более высокого калибра) Тут совсем козырей не осталось
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Ответ Птюч
Комментарий скрыт
Овощную дают в зените
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Это просто он с Мостовым не общался, поговорит с ним и мнение поменяет.
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Стоунз в принципе мало что понимает в футболе, один из самых недалёких игроков в истории сборной Англии, без слезы не взглянешь.
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Какой культурный шок испытывают Фоден, Уокер и Стоунс в сборной после тренерства Гвардиолы?
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При 0:1 пасы поперек тоже Пеп видимо научил делать
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По игре Стоунза за сборную становится очевидно, что он о футболе до сих пор ничего не знает
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Пеп Гвардиола: «При Стоунзе я понял, что очень много знаю о футболе»
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Стоунз: "Я знаю, что я ничего не знаю. Когда я встретил Сокра... извините, Пепа - я понял это".
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Да без иностранных игроков и тренеров, англ бруски только на навесы способны.
Смотрите на Уэльсы и Шотландии)
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Стоунз намекает, чтобы Пеп занял место Саутгейта⁉️🤔
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Хочется узнать, что Мостовой думает по этому поводу
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