Джон Стоунз: «Гвардиола – величайший тренер в истории. При нем я понял, что ничего не знаю о футболе»

Джон Стоунз назвал Пепа Гвардиолу величайшим тренером в истории футбола.

«Я думал, будто разбираюсь в футболе – до того, как начал играть под руководством . Потом быстро понял, что ничего не знаю.

То, как Пеп видит игру и как он хочет, чтобы мы играли в футбол, оказало большое влияние. Не только на меня, но и на остальных ребят.

Я считаю, что Пеп – величайший тренер в истории [футбола]», – сказал защитник « » и сборной .

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