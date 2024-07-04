Оздоев о Сафонове в «ПСЖ»: «У топ-клубов нет фантастических вратарей, как Кан, Касильяс. Матвей способен быть основным, просто у нас любят принижать своих футболистов»
Магомед Оздоев высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».
– Кто-то говорит: «Зачем Сафонову «ПСЖ»? Он там будет сидеть на лавке».
– Так рассуждают завистники. «ПСЖ» – это мировой бренд, топ-команда, которая бьется за победу в Лиге чемпионов и во всех остальных турнирах. О чем тут можно думать?
– Не были удивлены, что парижане интересуются Сафоновым?
– Нет. Матвей – отличный игрок, относительно молодой для вратаря. Он надежный. Давайте будет честны – посмотрите, какие голкиперы у топ-клубов. Там нет прямо фантастических вратарей, такими, какими раньше были Оливер Кан, Икер Касильяс. Сафонов способен быть основным в «ПСЖ».
Просто у нас любят принижать своих футболистов. Это очень плохая практика. Я в Турции пересекался с ребятами, которые играли в Англии, Италии. И могу сказать, что у нас есть намного круче ребята, – сказал полузащитник ПАОК.
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Ну да, у Баварии щас Нойер в воротах, у Реала - Куртуа, одни сплошные ноунеймы😑
Проблема Оздоевых и прочих в том, что либо прикидываются, либо действительно так считают. В Англии и Италии, например, не принижают своих футболистов, а просто их УНИЧТОЖАЮТ в СМИ: особенно после провалов на крупных турнирах сборных. Пусть хотя бы пример Бекхэма изучит.
Оздоев это русский Балотелли