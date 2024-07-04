Оздоев о Сафонове в «ПСЖ»: «У топ-клубов нет фантастических вратарей, как Кан, Касильяс. Матвей способен быть основным, просто у нас любят принижать своих футболистов»

Теги Бавария Оливер Кан ПСЖ премьер-лига Россия Реал Мадрид Икер Касильяс лига 1 Франция ПАОК высшая лига Греция Краснодар Магомед Оздоев Матвей Сафонов Футбол

Магомед Оздоев высказался о переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Кто-то говорит: «Зачем Сафонову «ПСЖ»? Он там будет сидеть на лавке».

– Так рассуждают завистники. «ПСЖ» – это мировой бренд, топ-команда, которая бьется за победу в Лиге чемпионов и во всех остальных турнирах. О чем тут можно думать?

Не были удивлены, что парижане интересуются Сафоновым?

– Нет. Матвей – отличный игрок, относительно молодой для вратаря. Он надежный. Давайте будет честны – посмотрите, какие голкиперы у топ-клубов. Там нет прямо фантастических вратарей, такими, какими раньше были Оливер Кан, Икер Касильяс. Сафонов способен быть основным в «ПСЖ».

Просто у нас любят принижать своих футболистов. Это очень плохая практика. Я в Турции пересекался с ребятами, которые играли в Англии, Италии. И могу сказать, что у нас есть намного круче ребята, – сказал полузащитник ПАОК.

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47 комментариев
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«У топ-клубов нет фантастических вратарей, как Кан, Касильяс.»

Ну да, у Баварии щас Нойер в воротах, у Реала - Куртуа, одни сплошные ноунеймы😑
+45
-2
+43
Ответ Kuzcka
Кстати на счёт принижать своих согласен, у нас до сих пор половина спортса считает, что Дзюба плохой игрок. Хотя у человека статистика за Зените лучше чем у Халка.
Халк был в Зените 4 года, Дзюба 7 лет. Дзюба чистый наконечник, Халк вингер. Очень хорошие сравнение. Но то что Дзюба недооценивают - факт
+41
-6
+35
Матвей - хороший вратарь, но Доннарума на данный момент сильнее.
+25
-1
+24
Кстати на счёт принижать своих согласен, у нас до сих пор половина спортса считает, что Дзюба плохой игрок. Хотя у человека статистика за Зените лучше чем у Халка.
+32
-15
+17
Ответ ApXuMaHqPuT
«У топ-клубов нет фантастических вратарей, как Кан, Касильяс.» Ну да, у Баварии щас Нойер в воротах, у Реала - Куртуа, одни сплошные ноунеймы😑
Облак крутой поц тоже
+16
0
+16
После Евро в Донноруме никто не сомневается
+13
0
+13
Даже если Доннарума пару раз ошибется, все равно будет основным. У Сафонова шансы мизерные, только если не случится травмы, либо совсем поплывет Джанлуиджи
+7
0
+7
Ответ Kuzcka
Кстати на счёт принижать своих согласен, у нас до сих пор половина спортса считает, что Дзюба плохой игрок. Хотя у человека статистика за Зените лучше чем у Халка.
Как форвард Дзюба был не плох, но сравнивать его с Халком, это за гранью. Ягоды совершенно не одного поля.
+6
0
+6
Это точно, все эти нулевые Нойеры, Куртуа, Алиссоны - это так, курам на смех.
+5
0
+5
А Песьяков как же?? Или у нас уже "Крылья Советов" незаметно выписали из топ-клубов в какой-то момент?!
+6
-2
+4
Буффона ещё забыл упомянуть из категории перечисленных топовых вратарей Европы
+7
-4
+3
Он хоть видел как не топ вратарь Доннарумма на Евро играл?
+3
0
+3
Почти во всех топ-клубах сейчас как раз фантастические вратари, которых нереально подвинуть.
+3
0
+3
Ответ Tydeus
Если честно, после недавнего похода чемпионством Реала, у меня сложилось ощущение, что Куртуа сильнее, чем Касильяс
Прайм Касильяс был не хуже праймового Буффона
+2
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+2
Просто у нас любят говорить правду
+2
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Ответ &_Bishep_&
Как форвард Дзюба был не плох, но сравнивать его с Халком, это за гранью. Ягоды совершенно не одного поля.
Ещё неизвестно, как бы Халк показал себя в топ лигах. В сборной Бразилии например слабо играл
+1
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Ответ Спартак сила
Облак крутой поц тоже
И Алиссон
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+1
Ответ Kuzcka
Кстати на счёт принижать своих согласен, у нас до сих пор половина спортса считает, что Дзюба плохой игрок. Хотя у человека статистика за Зените лучше чем у Халка.
Его не недооценивают, его целенаправленно обсирают из-за своих обидок отдельные многочисленные личности 🐽🐽🐽
+12
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+1
"Просто у нас любят принижать своих футболистов. Это очень плохая практика"

Проблема Оздоевых и прочих в том, что либо прикидываются, либо действительно так считают. В Англии и Италии, например, не принижают своих футболистов, а просто их УНИЧТОЖАЮТ в СМИ: особенно после провалов на крупных турнирах сборных. Пусть хотя бы пример Бекхэма изучит.
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Кого принижать посредственность? Когда на Евро-08 выиграли бронзу может принижали Аршавина Павлюченко Билялетдинова Жиркова? Даже Паша дерево был в обойме.
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Ответ Давид Agabekyan
Халк был в Зените 4 года, Дзюба 7 лет. Дзюба чистый наконечник, Халк вингер. Очень хорошие сравнение. Но то что Дзюба недооценивают - факт
Он сам добился хейта дурацким поведением )
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Ответ Андрей Макаров
только недалекие умом люди судят по играм за сборную, многие топ игроки показывают разный уровень игры в сборной и клубе
Чел... Вот заметь, я на личности не переходил. Я ведь прекрасно понимаю твой уровень понимания футбола, поэтому пишу спокойно и так скажи... с пониманием. Я в сообщении выше все подробно расписал, именно про игру за клуб. И в основном сообщение вверху аппелирую к статистике за клуб, мне на игры в сборной тоже в целом далеко плевать. 5у раз подвернул я такой комментарий, почему бы не отреагировать.
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Ответ Kuzcka
Дзюба не был чистым наконечником, ну по крайней мере последние годы уж точно. Ты вообще матчи Зенита то смотрел?)
Ага. Ложную девятку играл
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Ответ Kuzcka
Кстати на счёт принижать своих согласен, у нас до сих пор половина спортса считает, что Дзюба плохой игрок. Хотя у человека статистика за Зените лучше чем у Халка.
Дзюбу принижают из-за характера, а так он на уровне других классных российских форвардов. Сравнение с Халком непонятное, бразилец обычно играл правым вингером с четко выраженным форвардом и давал результативное действие на матч (в среднем), не говоря про элемент шоу. Они никогда не были на одном уровне. Кстати, посмотрел, статистика у Дзюбы даже чисто по голам хуже (77 голов и 59 пасов в 148 матчах Халка против 108+70 в 238 играх у Артема).
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Ответ Kuzcka
Кстати на счёт принижать своих согласен, у нас до сих пор половина спортса считает, что Дзюба плохой игрок. Хотя у человека статистика за Зените лучше чем у Халка.
Просто признай, что дрочишь на рукаку и все)
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Ответ Kuzcka
ДА ДА ДА.) Тоже хотел написать про сборную Бразилии, опередил ты меня, расписывать уже не буду) Я как то раз помню ради интереса открыл трансляцию палёную игры сборной Бразилии... и че то кринжанул с игры Халка)
только недалекие умом люди судят по играм за сборную, многие топ игроки показывают разный уровень игры в сборной и клубе
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Ответ Kuzcka
Кстати на счёт принижать своих согласен, у нас до сих пор половина спортса считает, что Дзюба плохой игрок. Хотя у человека статистика за Зените лучше чем у Халка.
К дзюбе у всех претензии не как к футболисту. А как к личности, человеку. Давно пора бы уже понять это.
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Ответ Phantom1289
К дзюбе у всех претензии не как к футболисту. А как к личности, человеку. Давно пора бы уже понять это.
Ну не не. Там зачастую коменты в духе "да он здоровый, деревянный, на какой ему топ чемпионат". Я про это, если что.
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Сафонов это русский Кан
Оздоев это русский Балотелли
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Ответ alexis2020
Ещё неизвестно, как бы Халк показал себя в топ лигах. В сборной Бразилии например слабо играл
ДА ДА ДА.) Тоже хотел написать про сборную Бразилии, опередил ты меня, расписывать уже не буду) Я как то раз помню ради интереса открыл трансляцию палёную игры сборной Бразилии... и че то кринжанул с игры Халка)
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