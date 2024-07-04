Ротен о Мбаппе: «Реал» подписал боевую машину. Килиан хорошо зарекомендует себя в доминирующей команде с лучшим тренером мира»

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Жером Ротен высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Как вы оцените Мбаппе?

– У него был сложный сезон в «ПСЖ», несмотря на то, что он забил 44 гола, что очень много. Но ему не хватало стабильности, которая была в другие сезоны. Он также не играл в полную силу, и ему не хватает других аспектов игры. Иногда он играет чисто на фланге, иногда он более свободен, но иногда его игра при смене схемы и позиции вызывает вопросы.

Это также зависит от того, как его опекают. Если поставить вокруг него в центре поля больше игроков обороны, мячи толком не будут долетать до него.

– Что вы думаете о завершении его карьеры в «ПСЖ»?

– У обеих сторон есть свои обязанности. Я ценю его, и я всегда защищал его, он выдающийся игрок, но в последние несколько месяцев произошли вещи, которые мне не нравились. Личные вещи следует оставить в стороне, обиды – в стороне, я не видел в полуфинале Лиги чемпионов игрока, который отдавал бы все силы, чтобы помочь команде, наоборот, он вел себя не очень образцово.

«ПСЖ» тоже не должен так относиться к такому игроку после того, что он сделал. Я думаю, что в этой ситуации никто из них не выиграл. Так что сейчас мы видим посредственного Мбаппе, но не волнуйтесь, в Испании вы увидите отличного Мбаппе.

– Как вы думаете, сможет ли он адаптироваться в мадридском «Реале» и выиграть «Золотой мяч»?

– У него будут другие партнеры по команде, которые тоже могут выиграть этот приз, такие как Винисиус и Беллингем. Но он переходит в клуб, который является машиной для побед, и все готово для его успеха. Он забьет много голов и преуспеет.

Я думаю, Килиан хорошо зарекомендует себя, с лучшими партнерами, в доминирующей команде. У них также есть лидер, который, несомненно, является лучшим тренером мира, поэтому я думаю, что он очень быстро адаптируется и войдет в историю «Мадрида».

Откровенно говоря, вы подписали боевую машину. Мы это очень хорошо знаем, и я хочу, чтобы француз вошел в историю «Мадрида», как это сделали Зидан и Бензема, – сказал бывший полузащитник «ПСЖ». 

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21 комментарий
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Мне всегда казалось, что Мбаппе более универсален, нежели Винисиус, и что в Реале Мбаппе будет играть в центре, а Вини только на своём фланге..

Но прошедший сезон говорит мне, что скорей всего Вини будет играть номинально в центре, он опасен и там и на фланге.. А Мбаппе как раз, теряет половину своей мощности, когда отходит с фланга хотя бы на 2 метра..
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+15
Ответ dr. cage
Мне всегда казалось, что Мбаппе более универсален, нежели Винисиус, и что в Реале Мбаппе будет играть в центре, а Вини только на своём фланге.. Но прошедший сезон говорит мне, что скорей всего Вини будет играть номинально в центре, он опасен и там и на фланге.. А Мбаппе как раз, теряет половину своей мощности, когда отходит с фланга хотя бы на 2 метра..
Пока весь мир сомневался, сыграются ли Вини и Мбаппе, Анчелотти уже имел план и придерживался его, сделав из Вини монстра по всему фронту атаки

P.S. Только взгляните на пасы Вини в финальную треть на Родриго в матче с Сити или на Джуда в матче с Жироной
+15
-2
+13
Адекватное интервью Ротена это редкость😃 того и гляди дождемся такого от Мостового и Хаманна
+5
-2
+3
Ответ Dexter Morgan
Жду начала сезона. Это команда мечты просто. С величайшим тренером величайшие игроки.
И много прим, слишком много прим на поле. Одну из них сделали сами
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Кто-то из звезд атаки будет сидеть на лавке, а это всегда проблема в раздевалке, по другому и быть не может, можно конечно выпускать всех вместе, но тогда баланса не будет от слова совсем.
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Ротенберг и в футболе шарит!
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Я кстати не удивлюсь если мбаппе еще на банку посадят гюлер, родриго и винисиус, судя по этому евро про футбол он особо не думает, все мысли о борьбе с праваками
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слепой сказал - посмотрим!
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Ответ Dexter Morgan
Звёзды такими и должны быть. Ещё и играют красиво.
Они должны играть не в ущерб друг другу и команде
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Ответ Dexter Morgan
Так в Реале Анчелотти тренер. А не Саутгейт.
Верно, но так же верно, что и Анчи не мог задействовать всех тех, кого купил Перес просто так
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Ответ Log in
Верно, но так же верно, что и Анчи не мог задействовать всех тех, кого купил Перес просто так
Сейчас смена поколений в Реале очень мягко и безболезненно проходит.
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Ответ King Ragnar
Пока весь мир сомневался, сыграются ли Вини и Мбаппе, Анчелотти уже имел план и придерживался его, сделав из Вини монстра по всему фронту атаки P.S. Только взгляните на пасы Вини в финальную треть на Родриго в матче с Сити или на Джуда в матче с Жироной
Винни играл на левом фланге и в центре. Весь фронт же включает и правый фланг. Душню немного*😅
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Ответ dr. cage
Мне всегда казалось, что Мбаппе более универсален, нежели Винисиус, и что в Реале Мбаппе будет играть в центре, а Вини только на своём фланге.. Но прошедший сезон говорит мне, что скорей всего Вини будет играть номинально в центре, он опасен и там и на фланге.. А Мбаппе как раз, теряет половину своей мощности, когда отходит с фланга хотя бы на 2 метра..
Мне больше кажется, увы, что от Вини будет исходить больше медийная угроза
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Ответ Carasa
Я кстати не удивлюсь если мбаппе еще на банку посадят гюлер, родриго и винисиус, судя по этому евро про футбол он особо не думает, все мысли о борьбе с праваками
🤣🤣🤣 а винисиус с родриго феерят на любительском кубке Америки
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Ответ Нефанатик
🤣🤣🤣 а винисиус с родриго феерят на любительском кубке Америки
Особенно Вини, решивший поглядеть в 1/4й на игру Феде Вальверде с трибуны ;)
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Ответ Carasa
Ну они то по крайней мере клубный сезон провели как надо, а мбупе ни в писижо, ни в сборной не феерит
Что они провели? У винисиуса ЛЧ на багаже Лунина и ЛЛ на багаже Беллингема. 2-3 матча достойных за сезон, а у родриго и того меньше. Самый бесполезный игрок сезона, которого старик исправно ставил в стартовый состав.
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