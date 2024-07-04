Ротен о Мбаппе: «Реал» подписал боевую машину. Килиан хорошо зарекомендует себя в доминирующей команде с лучшим тренером мира»
Жером Ротен высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
– Как вы оцените Мбаппе?
– У него был сложный сезон в «ПСЖ», несмотря на то, что он забил 44 гола, что очень много. Но ему не хватало стабильности, которая была в другие сезоны. Он также не играл в полную силу, и ему не хватает других аспектов игры. Иногда он играет чисто на фланге, иногда он более свободен, но иногда его игра при смене схемы и позиции вызывает вопросы.
Это также зависит от того, как его опекают. Если поставить вокруг него в центре поля больше игроков обороны, мячи толком не будут долетать до него.
– Что вы думаете о завершении его карьеры в «ПСЖ»?
– У обеих сторон есть свои обязанности. Я ценю его, и я всегда защищал его, он выдающийся игрок, но в последние несколько месяцев произошли вещи, которые мне не нравились. Личные вещи следует оставить в стороне, обиды – в стороне, я не видел в полуфинале Лиги чемпионов игрока, который отдавал бы все силы, чтобы помочь команде, наоборот, он вел себя не очень образцово.
«ПСЖ» тоже не должен так относиться к такому игроку после того, что он сделал. Я думаю, что в этой ситуации никто из них не выиграл. Так что сейчас мы видим посредственного Мбаппе, но не волнуйтесь, в Испании вы увидите отличного Мбаппе.
– Как вы думаете, сможет ли он адаптироваться в мадридском «Реале» и выиграть «Золотой мяч»?
– У него будут другие партнеры по команде, которые тоже могут выиграть этот приз, такие как Винисиус и Беллингем. Но он переходит в клуб, который является машиной для побед, и все готово для его успеха. Он забьет много голов и преуспеет.
Я думаю, Килиан хорошо зарекомендует себя, с лучшими партнерами, в доминирующей команде. У них также есть лидер, который, несомненно, является лучшим тренером мира, поэтому я думаю, что он очень быстро адаптируется и войдет в историю «Мадрида».
Откровенно говоря, вы подписали боевую машину. Мы это очень хорошо знаем, и я хочу, чтобы француз вошел в историю «Мадрида», как это сделали Зидан и Бензема, – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».
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Но прошедший сезон говорит мне, что скорей всего Вини будет играть номинально в центре, он опасен и там и на фланге.. А Мбаппе как раз, теряет половину своей мощности, когда отходит с фланга хотя бы на 2 метра..
P.S. Только взгляните на пасы Вини в финальную треть на Родриго в матче с Сити или на Джуда в матче с Жироной