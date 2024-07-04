Ротен о Мбаппе: «Реал» подписал боевую машину. Килиан хорошо зарекомендует себя в доминирующей команде с лучшим тренером мира»

Жером Ротен высказался о переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Как вы оцените Мбаппе?

– У него был сложный сезон в «ПСЖ», несмотря на то, что он забил 44 гола, что очень много. Но ему не хватало стабильности, которая была в другие сезоны. Он также не играл в полную силу, и ему не хватает других аспектов игры. Иногда он играет чисто на фланге, иногда он более свободен, но иногда его игра при смене схемы и позиции вызывает вопросы.

Это также зависит от того, как его опекают. Если поставить вокруг него в центре поля больше игроков обороны, мячи толком не будут долетать до него.

– Что вы думаете о завершении его карьеры в «ПСЖ»?

– У обеих сторон есть свои обязанности. Я ценю его, и я всегда защищал его, он выдающийся игрок, но в последние несколько месяцев произошли вещи, которые мне не нравились. Личные вещи следует оставить в стороне, обиды – в стороне, я не видел в полуфинале Лиги чемпионов игрока, который отдавал бы все силы, чтобы помочь команде, наоборот, он вел себя не очень образцово.

«ПСЖ» тоже не должен так относиться к такому игроку после того, что он сделал. Я думаю, что в этой ситуации никто из них не выиграл. Так что сейчас мы видим посредственного , но не волнуйтесь, в вы увидите отличного Мбаппе.

– Как вы думаете, сможет ли он адаптироваться в мадридском « » и выиграть « »?

– У него будут другие партнеры по команде, которые тоже могут выиграть этот приз, такие как и Беллингем. Но он переходит в клуб, который является машиной для побед, и все готово для его успеха. Он забьет много голов и преуспеет.

Я думаю, Килиан хорошо зарекомендует себя, с лучшими партнерами, в доминирующей команде. У них также есть лидер, который, несомненно, является лучшим тренером мира, поэтому я думаю, что он очень быстро адаптируется и войдет в историю «Мадрида».

Откровенно говоря, вы подписали боевую машину. Мы это очень хорошо знаем, и я хочу, чтобы француз вошел в историю «Мадрида», как это сделали Зидан и Бензема, – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

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